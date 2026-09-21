પાટણ જિલ્લાના આ ગામે આવેલું છે 20મી સદીના પિત્તળના વાસણોનું મ્યુઝિયમ, વાસણોમાં ધબકે છે જૂનવાણી ખાનપાન શૈલીની પરંપરા
આજની પેઢીને કદાચ આ વાસણોના નામ પણ ન આવડે તેવા તપેલું, તાસક, ડોલ, કમંડળ, દેગડી સહિતના અનેક પરંપરાગત વાસણો આજે પણ અહીં જોવા મળે છે.
Published : September 21, 2026 at 7:34 PM IST
પાટણ: એક સમય એવો હતો કે, લોકો પિત્તળના વાસણોમાં ભોજન કરતા હતાં તેમજ ઘરમાં રહેલા પિત્તળના વાસણો ભવ્યતાનું પ્રતિક ગણાતા, સારા માઠા સામાજીક પ્રસંગે પિત્તળના વાસણોમાં રસાઈથી લઈને જમણવાર યોજાતા સમય જતાં પિત્તળના વાસણો ઘરના રસોડામાંથી લુપ્ત થવા લાગ, આજે ભાગ્યે જ કોઈ ઘરમાં પિત્તળના વાસણો જોવા મળે છે. પરંતુ પાટણ જિલ્લાના સંડેર ગામના લોકો આજે પણ પિત્તળના વાસણોને એટલા જ પસંદ કરે છે.
પિત્તળના વાસણોનું મ્યુઝિયમ
પાટણ જિલ્લાના નાના એવા સંડેર ગામમાં છેલ્લા અનેક દાયકાઓથી પિત્તળના વાસણોને સાચવતું એક મ્યુઝિમ બનાવવામાં આવ્યું છે. આઝાદી સમયના ચોરા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી આ જગ્યાએ આજે પિત્તળના પરંપરાગત વાસણો મ્યુઝિયમ તરીકે સાચવાયેલા છે. આજની પેઢીને કદાચ આ વાસણોના નામ પણ ન આવડે તેવા તપેલું, તાસક, ડોલ, કમંડળ, દેગડી સહિતના અનેક પરંપરાગત વાસણો આજે પણ અહીં જોવા મળે છે.
પાટણ જિલ્લાના સંડેર ગામની ઓળખ જિલ્લામાં સંડેરી માતા અને 11મી સદીના નવ શિવ મંદિર તરીકે તો અગ્રેસર છે જ પરંતુ ગામલોકોનો પિત્તળના વાસણો પ્રત્યે લગાવ પણ આ ગામની ઓળખ બની ગઈ છે.
નવી પેઢીને જૂના અને પિત્તળના વાસણોથી અવગત કરાવવાનો પ્રયાસ
સંડેર ગામમાં છેલ્લા અનેક દાયકાઓથી ગામલોકોએ પિત્તળના વાસણોને સાચવી રાખ્યા છે. આજની યુવા પેઢી આ પિત્તળના વાસણોથી અવગત થાય અને આ વાસણો સાથે જોડાયેલો ઈતિહાસ જાણે તે હેતુથી ગામલોકોએ આ પ્રયાસ કર્યો છે.
એક સમયે ગામમાં સારા-નરસા પ્રસંગે આ જ પિત્તળના વાસણોમાં સામૂહિક રસોઈ બનતી અને ગ્રામજનો તથા સગાસંબંધીઓ ભોજન લેતા. આજે ભલે જમણવારમાં બુફે પદ્ધતિ આવી ગઈ હોય, પરંતુ સંડેરના ગ્રામજનોએ પોતાની આ જૂની ધરોહરને સાચવી રાખી છે.
એક સમયે હતો પિત્તળના વાસણોનો દબદબો
લગભગ ચાર દાયકાથી આ સ્થળે ગામના પરંપરાગત રસોઈના વાસણો સુરક્ષિત રીતે રાખવામાં આવ્યા છે. 20મી સદીમાં જ્યારે ગામમાં કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય કે અન્ય સામૂહિક પ્રસંગ હોય ત્યારે ઘર પાસે જ ચુલો બનાવવામાં આવતો અને આ ચૂલાના કદ પ્રમાણે બળતણ તરીકે લાકડાનો ઉપયોગમાં કરતા ત્યારે આ ચુલાના માપ પ્રમાણે વાસણ તરીકે તાસકનું માપ નક્કી કરવામાં આવતું, અને આ જ ચૂલા પર પિત્તળના મોટા વાસણોમાં રસોઈ તૈયાર કરવામાં આવતી, અને સગાં-સંબંધીઓ અને ગ્રામજનો એકસાથે બેસીને આ વાસણોમાં બનેલું ભોજન કરતા હતાં.
સંડેર ગામે જીવંત છે પિત્તળના વાસણોનો યુગ
ગામના વડીલો માને છે કે, પિત્તળના વાસણોમાં જમવાથી શરીરને પણ ફાયદો થાય છે, પરંતુ સમય બદલાયો અને જમણવારની પદ્ધતિ પણ હવે બદલાઈ ગઈ છે,તેની સાથે ઘરોમાં પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવતા પિત્તળના વાસણોનો જાણે કે એક યુગ સમાપ્ત થયો હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ સંડેર ગામના લોકોએ પિત્તળના વાસણોનું મ્યુઝિયમ બનાવીને તે ભૂલાયેલા ઈતિહાસને જીવંત રાખવાનું કામ કર્યુ છે.
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