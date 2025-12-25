ETV Bharat / state

સુરતમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના, માતાએ પુત્ર સાથે 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું

સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં મહિલાએ બાળક સાથે 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું

સુરતમાં માતાએ પુત્ર સાથે 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું
સુરતમાં માતાએ પુત્ર સાથે 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 8:03 PM IST

સુરત: સુરતમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અલથાણ વિસ્તારમા બનેલી એક ઘટનાએ શહેરને હચમચાવી દીધું છે. એક માતાએ પોતાના 5 વર્ષના માસૂમ પુત્ર સાથે બિલ્ડિંગના 14માં માળેથી છલાંગ લગાવી જીવન ટુંકાવ્યું હતું. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરતમાં માતાએ પુત્ર સાથે જીવન ટુકાવ્યું

સુરતના અલથાણ સ્થિત ભટાર ચોકી પાસે આવેલા 'સુમન અમૃત આવાસ'માં 30 વર્ષની એક મહિલા પોતાના 5 વર્ષના દીકરાને લઈને 14માં માળે પહોંચી હતી અને ત્યાંથી નીચે પડી હતી. 14માં માળની ઊંચાઇથી પડવાને કારણે કારનો પાછળનો ભાગ અને કાચ તૂટી ગયા હતા. માસૂમ બાળકનું ઘટનાસ્થળે જ નિધન થયું હતું જ્યારે મહિલાને ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી જ્યાં તેનું સારવાર દરમિયાન નિધન થયું હોવાનું જાણવા મળે છે.

સુરતમાં માતાએ પુત્ર સાથે 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ મહિલા સુમન અમૃત આવાસમાં રહેતી ના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને આ મહિલા કોણ છે અને ક્યાથી આવી હતી તેમજ કેવી રીતે 14માં માળ સુધી પહોંચી તેને લઇને તપાસ હાથ ધરી છે.

"મહિલા પોતાના બાળક સાથે સુમન આવાસના 14માં માળેથી જીવન ટુંકાવ્યું હતું. ઘટનાસ્થળે બાળકનું નિધન થયું હતું અને મહિલાને સિવિલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, મહિલાની ઓળખ થઇ શકી નથી અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી બનાવ પાછળનું કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.", ભાવેશ રબારી, PI અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન, સુરત

સંપાદકની પસંદ

