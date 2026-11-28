જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આધુનિક મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલનો થશે પ્રારંભ, દર્દી સહિત હોસ્પિટલ તંત્રને મોટી રાહતભરી સુવિધા
ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સંભવત આવતા અઠવાડિયાથી ઇન્ડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલ નામની આધુનિક ટેકનોલોજી સાથેની નવી વ્યવસ્થા શરૂ થવા જઈ રહી છે.
Published : November 28, 2026 at 9:56 AM IST
જુનાગઢઃ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરો નર્સિંગ સ્ટાફ અને ઇન્ડોર દર્દી તરીકે દાખલ થયેલા વ્યક્તિના પરિવારજનોની મુશ્કેલી આંગળીના ટેરવે દૂર થતી જોવા મળશે. આવતા અઠવાડિયાથી સંભવત જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આધુનિક ઇન્ડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલ નામની વ્યવસ્થા શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેમાં દાખલ દર્દીની વર્તમાન સ્થિતિ અને તે કયા વોર્ડમાં તબીબી સારવાર લઈ રહ્યો છે, તે સહિતની નાનામાં નાની અને તમામ વિગતો આ મોડ્યુલ થકી મળી રહેશે.
ડોક્ટર દર્દી અને નર્સિંગ સ્ટાફની સુવિધામાં વધારો
સંભવત આવતા અઠવાડિયાથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરી રહેલા ડોક્ટરો, મેડિકલ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા નર્સિંગ કર્મચારીઓ અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર લેવા માટે આવેલા દર્દી અને તેના પરિવારજનોની મુશ્કેલીનું સમાધાન આંગળીના ટેરવે થવા જઈ રહ્યું છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સંભવત આવતા અઠવાડિયાથી ઇન્ડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલ નામની આધુનિક ટેકનોલોજી સાથેની નવી વ્યવસ્થા શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેના માટે સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફની સાથે ટેકનિકલ કર્મચારીઓને ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધ્યું છે.
આધુનિક મોડ્યુલ થી સારવારમાં મદદ
ઇનડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કામ કરી રહેલા ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફ કોઈ પણ વ્યક્તિ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઇન્ડોર દર્દી તરીકે રજીસ્ટ્રેશન મેળવે ત્યારથી આ દર્દીનું ઓનલાઇન મોનિટરિંગ શરૂ થાય છે. જેમાં તે દર્દી હાલ કયા વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, તેની સારવાર કેવા પ્રકારે થઈ રહી છે, તેની તમામ વિગતો હોસ્પિટલમાં બેઠેલો કોઈ પણ ડોક્ટર મોડ્યુલ સિસ્ટમથી જોડાયેલા કમ્પ્યુટરથી તુરંત મેળવી શકશે.
કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં દર્દીને અચાનક કોઈ પણ પ્રકારની તબીબી સુવિધાની જરૂર પડે આવી સ્થિતિમાં મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલા સિસ્ટમથી ડોક્ટર કે દર્દીની કન્ડિશન કેવી છે, તે જાણીને તુરંત જે તે દર્દી સુધી ખૂબ જ સરળતાથી પહોંચી શકશે. વધુમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીના પરિચિતો અને તેના પરિવારજનો પણ દર્દીના ઈન્ડોર નંબર મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલ સિસ્ટમમાં દાખલ કરતા જ તે કયા વોર્ડમાં દાખલ છે. તેની સ્થિતી કેવી છે અને સારવાર કઈ રીતના થઈ રહી છે, તેની જાણકારી આંગળીના ટેરવે મેળવી શકશે, તે માટેની વ્યવસ્થા આવતા અઠવાડિયાથી સંભવત જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે.
દરરોજ 400 થી 450 ઇન્ડોર દર્દી
જુનાગઢ સિવીલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ 400 થી 450 જેટલા દર્દીઓ ઈન્ડોર દર્દી તરીકે દાખલ થાય છે. જેમાં તાત્કાલિક સારવાર બાદ દર્દીને તેની બીમારીને લઈને આઈ.સી.યુ કે તેની સંબંધિત બીમારીના વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં દર્દીના પરિચિતો અને ડોક્ટર તેમજ કેટલીક સ્થિતિમાં નર્સિંગ સ્ટાફને દર્દી સુધી પહોંચવામાં થોડો ઘણો સમય લાગે છે જેને કારણે આ વ્યવસ્થા હવે દર્દી અને ડોક્ટર વચ્ચે સમય ને એકદમ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે સાથે સાથે આ સિસ્ટમથી દર્દીની છેલ્લામાં છેલ્લી અને તાજેતરની વિગતો પણ મળી શકશે.
વધુમાં દરરોજ કેટલા નવા દર્દીઓ દાખલ થયા, કેટલા દર્દી બીમારીથી સાજા થવાથી તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી અને કેટલા દર્દીઓને વધુ તબીબી સારવારની જરૂર છે જેના કારણે ઉચ્ચ સારવાર યુક્ત હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા, આ તમામ વિગતો જે તે દર્દીનો ઈન્ડોર કેસ નંબર દાખલ કરવાથી તમામ વિગતો આંગ ના ટેરવે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ બનવા જઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં ઈન્ડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલનું એક ડેસ્ક બોર્ડ પણ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ દાખલ દર્દીનો માત્ર ઇન્ડોર નંબર આપવાથી તે કયા વોર્ડ માં દાખલ છે અને તેની સારવાર કઈ રીતે થઈ રહી છે, તે ડેસ્ક બોર્ડના માધ્યમથી પણ તમામ વિગતો મેળવી શકશે.
તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફને પણ સરળતા
સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઈન્ડોર પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ મોડ્યુલ વ્યવસ્થા અમલી થવાથી સૌથી મોટી રાહત હોસ્પિટલમાં કામ કરતા નર્સિંગ સ્ટાફને થવા જઈ રહી છે. અત્યાર સુધી તમામ દર્દીઓનો રેકોર્ડ ફિઝિકલ રીતે ફાઈલ અને કેસ પેપર માં રજીસ્ટર કરવો પડતો હતો, પરંતુ હવે આ તમામ કામગીરી ડિજિટલ માધ્યમથી થતા રજીસ્ટર બનાવવાના અને તેને સાચવવાની પળોજણમાંથી પણ નર્સિંગ સ્ટાફને મુક્તિ મળશે. જેનાથી નર્સિંગ સ્ટાફ અન્ય તબીબી કામગીરીમાં વધારે સમય ફાળવી શકશે.
વોટ્સએપના માધ્યમથી મળશે તમામ રિપોર્ટ
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર લેવા માટે આવતા દર્દીઓના મોટાભાગના રિપોર્ટ હવે વોટ્સએપના થી આપવાની વ્યવસ્થા શરૂ થાય છે. થોડા જ દિવસોમાં જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આધુનિક MRI મશીન પણ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. જેને કારણે પણ MRI જેવી ખૂબ જ ખર્ચાળ અને મોંઘી તબીબી સુવિધા પણ સિવિલ હોસ્પિટલ માં દર્દીઓને મળવા જઈ રહી છે, સાથે સાથે વોટ્સએપના દ્વારા રેડિયોલોજી વિભાગ નીચે આવતા સોનોગ્રાફી રિપોર્ટ અને એક્સ રેની ઈમેજ પણ જે તે દર્દીના રજીસ્ટર થયેલા વોટ્સએપ પર મોકલવાની વ્યવસ્થા શરૂ થઈ છે, જેને કારણે કોઈ પણ દર્દીનો રિપોર્ટ લેવા માટે તેના પરિવારજનો કે દર્દીઓએ સ્વયમ હોસ્પિટલ સુધી આવવાની જરૂર રહેતી નથી, જેના કારણે દર્દી અને તેના પરિવારજનોનો સમય બચશે સાથે સાથે હોસ્પિટલમાં આ પ્રકારે રિપોર્ટ લેવા માટે ધક્કા ખાવાની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ માંથી પણ દર્દી અને તેના પરિવારજનોને મુક્તિ મળશે.
આ પણ વાંચો