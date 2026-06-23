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જામનગરમાં 90 વર્ષથી ચાલતી સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, ખાનગી શાળા છોડીને પ્રવેશ માટે રહે છે વિદ્યાર્થિનીઓનો ધસારો

જામનગરમાં રાજાશાહી વખતની એક એવી સરકારી શાળા છે, જે પોતાના ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, અનોખી શિક્ષણ પદ્ધતિ અને શૈક્ષણિક પ્રવૃતીઓ માટે જાણીતી છે. જાણો વિસ્તારથી...

શ્રી સજુબા સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, જામનગર
શ્રી સજુબા સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ, જામનગર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:04 PM IST

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જામનગર: જામનગર શહેરની સૌથી જૂની અને સૌથી મોટી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ તરીકે જાણીતી ‘શ્રી સજુબા સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ’ વર્ષોથી દીકરીઓને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં અગ્રેસર રહી છે.

આ શાળા માત્ર શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ નહીં, પરંતુ રમત-ગમત અને અન્ય સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ જામનગર જિલ્લાનું નામ રોશન કરી રહી છે. હાલમાં જ શાળાના આચાર્યા ડૉ.બીનાબેન દવેએ એક વિશેષ મુલાકાતમાં શાળાની સિદ્ધિઓ અને તેના ભવ્ય ઈતિહાસ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.

જામનગરમાં 90 વર્ષથી ચાલતી શ્રી સજુબા સરકારી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ (Etv Bharat Gujarat)

ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને સ્થાપના

ડૉ.બીનાબેન દવેએ જણાવ્યું હતું કે, આ શાળાની સ્થાપના રાજાશાહીના સમયમાં 12 મી જાન્યુઆરી, 1936 રોજ મહારાજા જામસાહેબ શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને દીકરીઓના ઉચ્ચ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ સંસ્થાનો પ્રારંભ કરાયો હતો. આજે આ શાળા પોતાની સ્થાપનાના 90 વર્ષ પૂર્ણ કરીને પણ અવિરતપણે દીકરીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્યરત છે.

ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને આ શાળાની શૈક્ષણિક પ્રવૃતિ બની પ્રશંસાને પાત્ર
ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને આ શાળાની શૈક્ષણિક પ્રવૃતિ બની પ્રશંસાને પાત્ર (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી શાળા તરફ વધતો ઝુકાવ

તાજેતરના વર્ષોમાં ખાનગી શાળાઓ છોડીને સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીનીઓની સંખ્યામાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે ધોરણ-૯ માં ૨૬ જેટલી અને ધોરણ-૧૧ (આર્ટસ, કોમર્સ અને સાયન્સ) માં ૧૦ જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓએ ખાનગી શાળાઓમાંથી આવીને સજુબા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં નવો પ્રવેશ મેળવ્યો છે. આ બદલાવ શાળાની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક ગુણવત્તા અને વાલીઓના વધતા વિશ્વાસને દર્શાવે છે.

ખાનગી શાળા છોડીને પ્રવેશ માટે રહે છે અહીં વિદ્યાર્થિનીઓનો ધસારો
ખાનગી શાળા છોડીને પ્રવેશ માટે રહે છે અહીં વિદ્યાર્થિનીઓનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

આધુનિક સુવિધાઓ અને સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ

શાળા વિશાળ કેમ્પસ ધરાવે છે અને અહીંના તમામ વર્ગખંડો અધ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. ડૉ. દવેના જણાવ્યા મુજબ, શાળાના તમામ ક્લાસરૂમ ‘સ્માર્ટ ક્લાસ’ છે, જેમાં ઈન્ટરનેટ સુવિધા સાથે સ્માર્ટ ટીવી પેનલ લગાવવામાં આવી છે. શિક્ષકો આ આધુનિક સ્માર્ટ પેનલનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીનીઓને ડિજિટલ માધ્યમથી રસપ્રદ શૈક્ષણિક કાર્ય કરાવી રહ્યા છે. વધુમાં, શાળામાં ઉચ્ચ લાયકાત અને ગુણવત્તા ધરાવતા શિક્ષકો દ્વારા દીકરીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.

શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓની સિદ્ધી
શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓની સિદ્ધી (Etv Bharat Gujarat)

100 ટકા પરિણામ અને ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓ

શાળા દર વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં ૧૦૦ ટકા સુધીનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવે છે. આ સફળતા પાછળ શાળાના શિક્ષકોની સખત મહેનત, નિષ્ઠા અને વિદ્યાર્થીનીઓનો સમર્પણ ભાવ રહેલો છે. માત્ર અભ્યાસ જ નહીં, પરંતુ રમત-ગમત, કલા મહાકુંભ અને ખેલ મહાકુંભ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ અહીંની દીકરીઓ ઝોન કક્ષા અને જિલ્લા કક્ષા સુધી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને અનેક ઈનામો જીતી ચૂકી છે.

જામનગર શહેરની સૌથી જૂની અને સૌથી મોટી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ
જામનગર શહેરની સૌથી જૂની અને સૌથી મોટી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ (Etv Bharat Gujarat)

ગત વર્ષે કલા ઉત્સવમાં શાળાની વિદ્યાર્થીનીએ રાજ્ય કક્ષાએ ભાગ લઈને દ્વિતીય નંબર પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, સ્વામી વિવેકાનંદ વિષયક લેખિત ક્વિઝ સ્પર્ધામાં આ શાળા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સતત પ્રથમ ક્રમે આવી રહી છે.

શાળામાં સરકાર તરફથી મળતી તમામ શિષ્યવૃત્તિઓ અને સહાય કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર દરેક જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીનીને પૂરી પાડવામાં આવે છે. સજુબા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ આગામી સમયમાં પણ દીકરીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને પ્રગતિ માટે સતત પ્રતિબદ્ધ અને કાર્યશીલ રહેશે તેવો આત્મવિશ્વાસ આચાર્યાએ વ્યક્ત કર્યો હતો.

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TAGGED:

SAJUBA GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL
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JAMNAGAR GOVERNMENT GIRLS SCHOOL
સરકારી કન્યા શાળા
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