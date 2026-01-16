ETV Bharat / state

ઉપલેટામાં મોજ નદીના પુલ પર એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતા સગીર વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસ તપાસ શરુ

પોલીસ તપાસ અને મૃતક પાસેથી મળી આવેલા આઈડી પ્રૂફના આધારે મૃતકની ઓળખ માર્શલ કિશોરભાઈ ચાડસાણીયા (ઉ.વ. 16) તરીકે થઈ છે.

ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશન
ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ઉપલેટામાં ગુરૂવારે સાંજે એક કાળજું કંપાવી દેતી હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ઉપલેટાની ભાગોળે આવેલી મોજ નદીના રેલવે પુલ પર એક ૧૬ વર્ષીય આશાસ્પદ સગીર વિદ્યાર્થીએ રેલવે ટ્રેક પર પોતાની જિંદગીનો અંત આણી દેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ કરૂણ ઘટનામાં એક ખેડૂત પિતાએ પોતાનો એકનો એક લાડકો દીકરો ગુમાવતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

બનાવની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, રાજકોટ-પોરબંદર રૂટ પર ચાલતી ટ્રેન નંબર 19208 જ્યારે ઉપલેટા નજીક મોજ નદીના પુલ પરથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક એક સગીર વિદ્યાર્થી ટ્રેન ટ્રેક પર આવી ગયો હતો. બનાવ બનતા જ ટ્રેનના લોકો પાયલોટે સતર્કતા દાખવી તુરંત જ ટ્રેન રોકી દીધી હતી. ઉપલેટા રેલવે સ્ટાફ દ્વારા 108 ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ તપાસ અને મૃતક પાસેથી મળી આવેલા આઈડી પ્રૂફના આધારે મૃતકની ઓળખ માર્શલ કિશોરભાઈ ચાડસાણીયા (ઉ.વ. 16) તરીકે થઈ છે. માર્શલ મૂળ ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામના કે.જે. પટેલ હાઈસ્કૂલ વિસ્તારનો વતની હતો અને હાલ તેનો પરિવાર મોટી પાનેલી ગામની નવી ગ્રામ પંચાયત પાસે આવેલા ‘દર્શન એપાર્ટમેન્ટ’ના ત્રીજા માળે રહેતો હતો. તે જૂનાગઢના બામણગામના ભેસાણ રોડ પર આવેલી નોબલ યુનિવર્સિટીમાં કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો હતો. પિતા કિશોરભાઈ વ્યવસાયે ખેતી કરે છે અને માર્શલ તેમનો એકનો એક પુત્ર હોવાથી તેના મોતના સમાચાર મળતા જ સમગ્ર મોટી પાનેલી ગામમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે.

આ દુઃખદ ઘટનામાં રેલવે તંત્ર અને પોલીસની ગંભીર બેદરકારી પણ સામે આવી હતી. ઘટનાની જાણ રેલવે વિભાગ અને રેલવે પોલીસ (GRP) ને કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કલાકો વીતવા છતાં કોઈ પોલીસ અધિકારી ઘટનાસ્થળે કે રેલવે સ્ટેશન પર ફરક્યા ન હતા. વહાલસોયા દીકરાના મૃતદેહ સાથે પરિવારજનો પોલીસના આ વિલંબને જોઈને મૃતકના પરિવારજનો અને પાનેલી ગામના આગેવાનોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.

આખરે ધીરજ ખૂટતા આગેવાનો અને પરિવારે સીધો જ સંપર્ક સ્થાનિક ધારાસભ્ય, વિસ્તારના સાંસદ સભ્ય અને રાજ્યના મંત્રી સુધી કર્યો હતો અને પોલીસની નિષ્ક્રિયતા અંગે ઉગ્ર રજૂઆત કરી ફરિયાદ પહોંચાડી હતી. ઘટનાના ત્રણ કલાક બાદ જી.આર.પી. (GRP) પોલીસનો કાફલો ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશન ખાતે દોડી આવ્યો હતો અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં અને સ્થાનિક સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, સગીર વિદ્યાર્થી પાસેથી એક નોટ મળી આવી છે. એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે મોબાઈલ ફોનની બાબતે પરિવારમાં કોઈ ટકોર થતા માર્શલે આવેશમાં આવીને આ અંતિમ પગલું ભર્યું હોઈ શકે છે. જોકે, પોલીસ તપાસ બાદ જ સાચું કારણ બહાર આવશે.

હાલ પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો લઈ તેને પોસ્ટ મોર્ટમ અર્થે ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર લાલબત્તી ધરી છે કે ક્ષણિક આવેશ અને નાની બાબતોમાં વિદ્યાર્થીઓ કેવા ગંભીર પગલાં ભરી લેતા હોય છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MOJ RIVER IN UPLETA
BRIDGE OVER THE MOJ RIVER
UPLETA
POLICE INVESTIGATION
A MINOR STUDENT ENDED LIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.