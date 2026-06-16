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અમરેલીના કોવાયા ગામે સિંહણે પરપ્રાંતીય યુવકને ફાળી ખાધો, યુવક પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો

ઘટનાની જાણ ત્યારે થઈ જ્યારે ઘટનાસ્થળેથી યુવકના શરીરના અવશેષો, માંસના ટુકડા અને લોહીના નિશાનો મળી આવ્યા હતા.

અમરેલીના કોવાયા ગામે સિંહણ પરપ્રાંતીય યુવકને ફાળી ખાધો
અમરેલીના કોવાયા ગામે સિંહણ પરપ્રાંતીય યુવકને ફાળી ખાધો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : June 16, 2026 at 12:04 PM IST

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અમરેલી: રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામે એક યુવક પર સિંહણે હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે, કોવાયા ગામ નજીક મોડી રાત્રિના સમયે પરપ્રાંતીય યુવક પર સિંહણે હુમલો કરી તેનો શિકાર કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને ચકચાર ફેલાઈ ગયો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર પ્રકાશ ચંદ્ર નામનો યુવક, જે મૂળ ઉત્તરાખંડનો રહેવાસી હતો, તે સ્થાનિક હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતો હતો. જણાવ્યા મુજબ તે મોડી રાત્રિના સમયે પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન કોવાયા ગામ નજીક સિંહણે તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

અમરેલીના કોવાયા ગામે સિંહણ પરપ્રાંતીય યુવકને ફાળી ખાધો (Etv Bharat Gujarat)

સિંહણે યુવક પર અત્યંત હિંસક રીતે હુમલો કર્યો હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે. ઘટનાસ્થળેથી યુવકની માત્ર ખોપરી મળ્યાની માહિતી મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. આ ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને વનવિભાગ સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

ઘટનાની જાણ થતા રાજુલા રેન્જની વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. હાલ વન વિભાગ દ્વારા સિંહણની ઓળખ તેમજ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સતત વધી રહેલી આવી ઘટનાઓને લઈને ગ્રામજનો દ્વારા માનવ સુરક્ષા માટે અસરકારક પગલાં લેવા માંગ ઉઠી રહી છે.

કોવાયા ગામના સરપંચ ઝીણાભાઈ વાઘ દ્વારા જણાવાયું છે કે, અહીં સિંહોની સંખ્યા વધુ હોય જેથી અહીં ટ્રેકરની ભરતી કરવામાં આવે, જેથી સિંહોને કાબુમાં રાખી શકાય સહિતની અન્ય માંગો કરી છે.

ઘટનાની જાણ ત્યારે થઈ જ્યારે ઘટનાસ્થળેથી યુવકના શરીરના અવશેષો, માંસના ટુકડા અને લોહીના નિશાનો મળી આવ્યા હતા. આ દ્રશ્યો જોઈ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ભય અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજુલા રેન્જનો વન વિભાગ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતા જ પાલીતાણા શેત્રુંજી ડિવિઝનના ACF વિરલસિંહ ચાવડા તથા RFO સહિત વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી.આ અંગે એસસીએફ વિરલ સિંહ ચાવડા એ જણાવ્યું કે, ઘટનાસ્થળની આસપાસના વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરી સિંહની હિલચાલ અંગે માહિતી એકત્રિત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે તેમજ વન વિભાગ દ્વારા હુમલાખોર સિંહને ઝડપી લેવા માટે મેગા ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ઘટનાસ્થળની આસપાસ આવેલા ગાંડા બાવળ સહિતના ગીચ વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે અન્ય સિંહો પણ આ વિસ્તારમાં હોવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી સમગ્ર વિસ્તારને ચારેય બાજુથી કોર્ડન કરી દેવાયો છે જેથી કોઈ જંગલી પ્રાણી અન્ય વિસ્તારમાં ભાગી ન શકે. વન્યજીવ ડોક્ટરોની વિશેષ ટીમ પણ બચાવ સાધનો સાથે સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે. સિંહને પાંજરે પુરવા અથવા ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરી સુરક્ષિત રીતે કાબૂમાં લેવા માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગ દ્વારા સ્થાનિક ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા, સીમ વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવા અને કોઈ શંકાસ્પદ હિલચાલ જણાય તો તાત્કાલિક જાણ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી સાથે લોકોમાં સુરક્ષાની માંગ વધુ ઉગ્ર બની છે.

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Last Updated : June 16, 2026 at 12:04 PM IST

TAGGED:

LION ATTACK IN AMRELI
YOUTH DIED IN A LION ATTACK
AMRELI NEWS
સિંહનો હુમલો
LION ATTACK

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