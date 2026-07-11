ભાવનગરમાં યુવાધનને નશાના રવાડે ચડાવનાર પરપ્રાંતિય યુવક ઝડપાયો, લાખોના અફીણ સાથે ધરપકડ
ભાવનગર એસઓજી પોલીસને મળેલી બાતમીને પગલે પોલીસ સતર્ક બની ગઈ હતી. એસઓજી પોલીસે ભાવનગરના મંત્રેશથી ટોપ 3 સર્કલ જતા રીંગરોડ ઉપર રેકી કરી હતી.
Published : July 11, 2026 at 8:00 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં દારૂ, ગાંજો, સીરપ વગેરે પકડાતું રહ્યું છે. ત્યારે હવે અફીણ પકડાયું હોવાની ઘટના બની છે. યુવાનોને નશાખોરીના રવાડે ચડાવનાર સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરતા ભવનગર એસઓજી પોલીસે બાતમીના આધારે રેકી કરીને નાની વયના અફીણનો કારોબાર કરતા પરપ્રાંતીય યુવાનને ઝડપી લીધો છે. પકડાયેલા યુવાન પાસેથી લાખોનું અફીણ પણ મળી આવ્યું છે.
ભાવનગરના આ રોડ પરથી પકડ્યું અફીણ
ભાવનગર એસઓજી પોલીસને મળેલી બાતમીને પગલે પોલીસ સતર્ક બની ગઈ હતી. એસઓજી પોલીસે ભાવનગરના મંત્રેશથી ટોપ 3 સર્કલ જતા રીંગરોડ ઉપર રેકી કરી હતી. એસઓજીની કરેલી રેકીમાં તેમને સફળતા મળી હતી. પોલીસે તરસમિયા ગાયત્રીનગર ચોકડીએથી રીંગરોડ પર પરપ્રાંતીય યુવાનને ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે ઝડપીને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પકડાયેલો શખ્સ રાજસ્થાની અને અફીણ કેટલું
ભાવનગર એસઓજીએ પકડેલો યુવાન 21 વર્ષનો ઓશકકુમાર રતનલાલ જાટ છે. આ યુવાન ભાવનગરમાં હાલ આનંદનગર કંસારાના કાંઠે રહે છે. જ્યારે તે મૂળ રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢનો રેહવાસી છે. પોલીસે પકડેલા શખ્સ પાસેથી 965 ગ્રામ અફીણ જપ્ત કર્યું છે. જેની કિંમત 4,82,500 આંકવામાં આવેલી છે. હાલ SOG પોલીસે ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
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