પાટણઃ રમતા રમતા બાળકના મોઢામાં ઘૂસી ગયો સળિયો, તબીબોએ ભારે જહેમત બાદ બચાવ્યો જીવ
પાટણના સમી તાલુકામાં એક બાળકના મોઢામાં સળિયો ઘૂસી જતા તાત્કાલિક તેને રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 18, 2026 at 9:49 PM IST
પાટણઃ પોતાના બાળક પ્રત્યે બેદરકાર રહેતા માતા-પિતા માટે પાટણ જિલ્લામાંથી એક લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પાટણ જિલ્લાના સમી તાલુકાના એક ગામમાં રમતા રમતા બાળકના મોઢામાં સળિયો ઘૂસી ગયો હતો. માસૂમ બાળકના મોઢામાં લોખંડનો સળિયો ઘૂસી જતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. આ સ્થિતિ જોઈને પરિવારમાં પણ દોડધામ મચી ગઈ હતી.
રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલના તબીબોએ બચાવ્યો જીવ
બાળકના મોઢામાં લોખંડનો સળિયો ઘૂસી જતા 108 એમ્બ્યૂલન્સને ફોન કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તાત્કાલિક બાળકને સારવાર માટે રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા રાધનપુર રેફરલ હોસ્પિટલના તબીબોએ દોડી આવ્યા હતા અને ઈજાગ્રસ્ત બાળકની તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી હતી. તબીબોએ ભારે સાવચેતી સાથે બાળકના મોઢામાં ફસાયેલો લોખંડનો સળિયો સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યો હતો અને બાળકનો જીવ બચાવવામાં સફળતા મેળવી હતી.
આ સમગ્ર સારવાર દરમિયાન ડૉ. બરોડાવાલા, ડૉ. અરવિંદભાઈ ચૌધરી સહિતની તબીબોની ટીમે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ડેન્ટલ વિભાગ, એનેસ્થેસિયા વિભાગ અને હોસ્પિટલના અન્ય સ્ટાફે પણ સારવારમાં સહયોગ આપ્યો હતો. સમયસર સારવાર અને તબીબોની કુશળતાને કારણે બાળકને મોટી મુશ્કેલીમાંથી ઉગારવામાં સફળતા મળી હતી.
વાલીઓ માટે ખાસ સંદેશ
બાળકના મોઢામાંથી લોખંડનો સળિયો બહાર કાઢ્યા બાદ તબીબોએ પણ માતા-પિતા માટે એક સંદેશ આપ્યો હતો. તેમનું કહેવું છેકે, બાળકો રમતાં હોય ત્યારે તેમની આસપાસ લોખંડના સળિયા, ધારદાર વસ્તુઓ અને જોખમી સાધનો ન હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. બાળકોની રમતગમત દરમિયાન થોડીક બેદરકારી પણ ગંભીર અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે.
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