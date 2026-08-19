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સોમનાથ મંદિર નજીક મધરાતે બુલડોઝર ધણધણ્યા, ધાર્મિક સ્થળ સહિત 4 દુકાન અને 1 મકાન તોડી પડાયું

રાતના અઢી વાગ્યે સોમનાથ મંદિર નજીક તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કેટલાંક ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરાયા હતા.

સોમનાથ મંદિર નજીક મોડી રાત્રે રાત્રિના અઢી વાગ્યાના અરસા તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી
સોમનાથ મંદિર નજીક મોડી રાત્રે રાત્રિના અઢી વાગ્યાના અરસા તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:58 AM IST

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ગીરસોમનાથ: પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર નજીક મોડી રાત્રે રાત્રિના અઢી વાગ્યાના અરસા તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરાતા ખળભળાટ મચી ગઈ હતી.

મંદિરના દિગ્વિજય દ્વાર પાસે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે બુલડોઝર ફેરવી કુલ 4 દુકાનો, 1 રહેણાંક મકાન અને 1 ધાર્મિક સ્થળને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. રાત્રિના સમયે અચાનક શરૂ થયેલી કાર્યવાહીને પગલે મંદિર આસપાસના વિસ્તારમાં લોકોમાં ભારે ચર્ચા જોવા મળી હતી.

સોમનાથ મંદિર નજીક મોડી રાત્રે રાત્રિના અઢી વાગ્યાના અરસા તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિલકતો અગાઉ સોમનાથ કોરિડોરના વિકાસ માટે રેવન્યુ વિભાગ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી. કોરિડોર પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી જમીન ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયા અગાઉથી ચાલી રહી હતી અને તે જ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આ મિલકતોનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું. એટલે કે કાર્યવાહી નવી સંપાદન પ્રક્રિયા નહીં પરંતુ અગાઉ ખરીદવામાં આવેલી મિલકતોને ખાલી કરાવવાના તબક્કા તરીકે કરવામાં આવી હોવાનું તંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

ધાર્મિક સ્થળ સહિત 4 દુકાન અને 1 મકાન તોડી પડાયું
ધાર્મિક સ્થળ સહિત 4 દુકાન અને 1 મકાન તોડી પડાયું (Etv Bharat Gujarat)

ડિમોલિશનની કાર્યવાહી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાની રાહબરી હેઠળ વિશાળ પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 1 DYSP, 3 PI, 6 PSI સહિત આશરે 85 પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપરાંત LCB અને SOGની ટીમો પણ સ્થળ પર તૈનાત રહી હતી.

1 DYSP, 3 PI, 6 PSI સહિત આશરે 85 પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપરાંત LCB અને SOGની ટીમો પણ સ્થળ પર તૈનાત રહી
1 DYSP, 3 PI, 6 PSI સહિત આશરે 85 પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપરાંત LCB અને SOGની ટીમો પણ સ્થળ પર તૈનાત રહી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં ડિમોલિશનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો ન હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. મંદિર આસપાસનો વિસ્તાર સુરક્ષિત રાખી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

સોમનાથ મંદિર નજીક તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી
સોમનાથ મંદિર નજીક તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સોમનાથ કોરિડોરના વિકાસને લઈને અગાઉથી મિલકતો ખરીદવાની અને વિસ્તાર ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. હવે આ પ્રક્રિયાને આગળ વધારી રાત્રિના સમયે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી બાદ સોમનાથમાં કોરિડોર પ્રોજેક્ટ ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. આગામી સમયમાં અન્ય અગાઉથી ખરીદાયેલી મિલકતો અંગે તંત્ર શું કાર્યવાહી કરે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:58 AM IST

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SOMNATH TEMPLE
GIR SOMNATH NEWS
ડિમોલિશન
MEGA DEMOLITION

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