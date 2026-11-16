SIR મુદ્દે કોંગ્રેસ સામે હવે ભાજપનો યુવા મોરચો ઉતરશે મેદાને; શાળા-કોલેજોમાં જઈને યુવાનોને કરશે જાગૃત
ગાંધીનગર કમલમમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રભારી તરુણ ચુગ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના માર્ગદર્શનમાં બેઠક યોજાઈ હતી.
Published : November 16, 2026 at 10:00 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે, ત્યારે ભાજપે યુવાનો સુધી પહોંચવા માટે સંગઠનાત્મક કવાયત શરૂ કરી છે. ગાંધીનગર સ્થિત ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી તરુણ ચુગના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન યુવા મોરચાની મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલી આ બેઠકમાં યુવા મોરચાના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોને આગામી દિવસોમાં મેદાનમાં ઉતરીને યુવાનો વચ્ચે કામ કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
આ બેઠકમાં આગામી સમયમાં ગુજરાતની દરેક વિધાનસભા બેઠકમાં યુવા સંવાદ કાર્યક્રમો યોજવાની રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. યુવા મોરચાના કાર્યકરો યુવાનો વચ્ચે જઈને SIR પ્રક્રિયા અંગે તેમની સાથે સીધો સંવાદ કરશે. આ ઉપરાંત SIR મુદ્દે વિશેષ કાર્યક્રમો યોજીને મતદાર યાદીની સુધારણા પ્રક્રિયા, તેની જરૂરિયાત અને તેના હેતુ અંગે યુવાનોને સમજણ આપવામાં આવશે.
શાળા-કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સાધશે સંવાદ
ખાસ કરીને શાળા અને કોલેજો સુધી પહોંચીને વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ સાધવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. યુવા મોરચાના કાર્યકરો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં જઈને યુવાનોને SIR અંગે માહિતી આપશે. આ માટે પ્રદેશથી લઈને વિધાનસભા સ્તર સુધીના યુવા મોરચાના કાર્યકરોને જવાબદારીઓ સોંપીને સંગઠિત રીતે કામગીરી કરવા સૂચના આપવામાં આવશે.
ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ નરેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી દ્વારા SIR સહિતના મુદ્દાઓને લઈને યુવાનોને ભડકાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ દેશનો યુવા વર્ગ કોંગ્રેસના આવા પ્રયાસોથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યો નથી. ભાજપ યુવા મોરચો યુવાનોની વચ્ચે જઈને તેમની સાથે સંવાદ કરશે અને SIR અંગેની સાચી હકીકતો સમજાવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં દરેક વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં યુવા સંવાદ યોજાશે તેમજ શાળા-કોલેજોમાં પણ વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા યુવાનોને જાગૃત કરવામાં આવશે.
આમ, SIR મુદ્દે કોંગ્રેસે કરેલા આક્રમક વિરોધ બાદ હવે ભાજપ યુવા મોરચો પણ સક્રિય થઈ ગયો છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચાએ રાજકીય અને સંગઠનાત્મક સ્તરે યુવાનો સુધી પહોંચવાની તૈયારી શરૂ કરી છે.
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