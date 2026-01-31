જુનાગઢમાં આ વર્ષે મહાશિવરાત્રીના મેળાનું થશે ભવ્ય આયોજન, દેશભરના સાધુ-સંતોને તેડા
મહા વદ નોમથી લઈને તેરસ એટલે કે શિવરાત્રીના દિવસ સુધીનુ જુનાગઢમાં પરંપરાગત ભવ્ય મહાશિવરાત્રીના મેળાનું આયોજન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
Published : January 31, 2026 at 7:53 AM IST
જુનાગઢ: આ વર્ષનો મહાશિવરાત્રીનો મેળો ભવ્ય અને દિવ્ય બની રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે વિશેષ આયોજન કર્યું છે. જેને લઈને શુક્રવારે નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવી અને ભવનાથના સાધુ સંતોની એક બેઠક ગાંધીનગર ખાતે યોજાઇ હતી. જેમાં મહા વદ નોમથી લઈને તેરસ એટલે કે શિવરાત્રીના દિવસ સુધીનુ ભવ્ય આયોજન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
આ વર્ષે રવેડીમાં 500 મીટરનો વધારો
જેમાં દેશભરના સાધુ સંતોને મહાશિવરાત્રીના મેળામાં હાજરી આપવા માટે ભવનાથના સંતો નિમંત્રણ આપવા જશે, સાથે સાથે 11મી તારીખે ભવનાથમાં તમામ સંતોની નગરયાત્રાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતની શિવરાત્રીની રાતેે નીકળતી નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીમાં 500 મીટરનો વધારો કર્યો છે, જેથી દેશ અને દુનિયામાંથી આવેલા શિવ ભક્તો નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીના દર્શન કરી શકે.
મહાશિવરાત્રીનો મેળો ભવ્ય અને દિવ્ય
મહા વદ નોમથી લઈને તેરસ એટલે કે મહાશિવરાત્રીના પાંચ દિવસો દરમિયાન આદિ અનાદિ કાળથી ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં મહાશિવરાત્રીના મેળાનું આયોજન થતું આવ્યું છે, ત્યારે આ વર્ષનો મહા શિવરાત્રીનો મેળો ભવ્ય દિવ્ય અને ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી નોંધપાત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ બની રહે તે માટે રાજ્યની સરકાર અને પર્યટન વિભાગ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજે નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં ભવનાથ ના સાધુ સંતોની એક વિશેષ બેઠક મેળાના આયોજનને લઈને યોજવામાં આવી હતી. જેમાં સાધુ સંતો અને સરકાર તરફથી મેળાનું સુચારું આયોજન થાય તે માટે સૂચનો કરાયા હતાં.
11 તારીખે સંતોની નગર યાત્રા
મહાશિવરાત્રીના મેળાના આયોજનને લઈને નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ ગાંધીનગર ખાતે માધ્યમને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વખતનો મેળો વિશેષ અને દિવ્ય બનવા જઈ રહ્યો છે. 11 તારીખ અને રવિવારના સાંજે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાંથી આવેલા સાધુ-સંતોની એક નગર યાત્રાનું આયોજન પણ થયું છે. જેમાં તેઓ પણ હાજર રહેશે. શિવરાત્રીની મધરાતે નીકળતી નાગા સંન્યાસીની રવેડીના દર્શન કરવા માટે આવતા શિવ ભક્તો માટે ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે.
દેશભરમાં સાધુ સંતોને આમંત્રણ
આ સિવાય મહા શિવરાત્રી મેળાના પાંચ દિવસો દરમિયાન સમગ્ર દેશમાં રહેલા સનાતન ધર્મના સાધુ સંતોને આમંત્રણ આપવાનું પણ નક્કી કરાયું છે. આ આમંત્રણ પત્રિકાઓ ભવનાથના સાધુ સંતો દ્વારા સમગ્ર દેશમાં રહેતા સનાતન ધર્મના સંતોને પહોંચતી કરીને તેઓને પણ આ વખતે સામૂહિક રીતે મેળામાં હાજર રહેવા માટેનું નિમંત્રણ પણ પાઠવવામાં આવી રહ્યું છે.
ભંડારો સુરક્ષા અને સ્વચ્છતાનું વિશેષ આયોજન
મહાશિવરાત્રીના મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો આવતા હોય છે, જેની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને 3000 જેટલા પોલીસ જવાનોને ખાસ મેળાની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે, અને સમગ્ર ભાવનાથ પરિસરમાં તેમને તૈનાત કરવામાં આવશે. આ સિવાય રાજ્યના અને જિલ્લાના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સમગ્ર મેળાના આયોજન અને સુરક્ષા પર સીસીટીવીના માધ્યમથી પણ સતત નજર રાખતા પણ જોવા મળશે. મેળામાં આવતા લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તોના ભોજન પ્રસાદ માટે ઉતારા મંડળ અને 300 જેટલા સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં ભોજન પ્રસાદની સાથે પીવાનું શુદ્ધ પાણી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન થયું છે.
સ્વચ્છતાની પણ વિશેષ વ્યવસ્થા
મહાશિવરાત્રીમાં આવતા તમામ શિવભક્તો માટે સમગ્ર ભવનાથ મંદિર અને પરિસરને સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. મેળાના દિવસો દરમિયાન 24 કલાક સફાઈ અભિયાન સતત સફાઈ કામદારો દ્વારા ચલાવવામાં આવશે, જેમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાથે સામાજિક સંસ્થાના સફાઈ કામદારોનો પણ ઉપયોગ કરીને મેળાનું સમગ્ર પરિસર પાંચ દિવસ સુધી સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ પણ એકદમ સુગમ રહે તેવું આયોજન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.