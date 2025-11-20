65,000 પગાર, CFOની પોસ્ટ અને 20% હિસ્સેદારી: પુણેનો 'ગણિતનો ગુનેગાર' સુરતમાં પકડાયો; 1200 લોકો સાથે 9 કરોડની છેતરપિંડી
જેલ બની 'ક્રાઇમ સ્કૂલ': ડેટા એન્ટ્રી ફ્રોડમાં 6 મહિના જેલ ભોગવ્યા બાદ બનાવ્યો 'કાયદેસર દેખાતું ગેરકાયદેસર'નું નવું ષડયંત્ર.
સુરત: સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે એક એવા હાઈ-પ્રોફાઇલ વ્હાઈટ-કોલર ઠગનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેણે પોતાની B.Sc. Mathematicsની ડિગ્રી અને કોર્પોરેટ નોલેજનો ઉપયોગ કોઈ કંપનીનો ગ્રોથ કરવાને બદલે 1200થી વધુ નિર્દોષ લોકોને લૂંટવા માટે કર્યો. આરોપી નિતેશ ગોવાણી પુણેની એક પ્રતિષ્ઠિત કંપનીમાં ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર (CFO) જેવી જવાબદાર પોસ્ટ પર હતો, જ્યાં તેનો માસિક પગાર 65,000 રૂપિયા હતો અને કંપનીમાં તેની 20% હિસ્સેદારી પણ હતી. આટલી સગવડ હોવા છતાં, કરોડપતિ બનવાની લાલસાએ તેને ગુનાની દુનિયામાં ધકેલી દીધો અને તેણે માત્ર નોકરી અને લોનની લાલચ આપીને 9 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ ખંખેરી લીધી.
જેલમાંથી બનાવ્યો 'ફુલ-પ્રૂફ પ્લાન':
નિતેશનો ગુનાખોરી સાથેનો આ પહેલો પરિચય નહોતો. વર્ષ 2021માં અમદાવાદમાં ડેટા એન્ટ્રીના નામે છેતરપિંડી કરવા બદલ તે ઝડપાયો હતો અને સાબરમતી જેલમાં 6 મહિના વિતાવ્યા હતા. જેલ તેના માટે સુધારણા ગૃહ નહીં, પણ 'ક્રાઇમ સ્કૂલ' સાબિત થઈ.
જેલમાંથી બહાર આવીને તેણે નવી મોડસ ઓપરેન્ડી બનાવી: "બધું કાયદેસર દેખાવું જોઈએ, પણ કામ ગેરકાયદેસર કરવું."
પોતાના ષડયંત્રને કાયદેસરતાનું કવચ આપવા માટે, નિતેશે સુરત આવીને સંકેત માંગરોલા પાસેથી ગ્લોબલ ઇન્ડેક્સ નામની એક લોસ-મેકિંગ કંપની ખરીદી. ત્યારબાદ તેણે ડેટા એન્ટ્રી અને નોકરીની લાલચ આપવા માટે ત્રીજી કંપની વ્હાઇટ સોલ્વર બનાવી. છેતરપિંડીના નાણાંની લેવડદેવડમાં શંકા ન જાય તે માટે તેણે દુબઈમાં કનેક્ટિંગ ઓલ ઇન્ડિયા નામની માત્ર કાગળ પરની કંપની રજીસ્ટર કરાવી.
લીગલ નોટિસનો ડર:
નિતેશ HR કન્સલ્ટન્સીના નામે ઉમેદવારો પાસેથી 'ઈ-સિગ્નેચર' કરાવી કરાર કરાવી લેતો. બાદમાં કામમાં ભૂલ કે કરાર ભંગના બહાને લીગલ નોટિસ મોકલીને ખંડણી પેટે રૂપિયા પડાવતો. તે એટલો ચાલાક હતો કે તપાસ એજન્સીઓથી બચવા માટે GST અને IT રિટર્ન પણ સમયસર ભરતો. છેવટે, તેણે સુરતની ગ્લોબલ ઇન્ડેક્સ કંપની સત્યેન્દ્ર પાલ નામના વ્યક્તિને કાગળ પર વેચી દીધી, જેથી રેકોર્ડ પર તેનું નામ ન આવે. જોકે, બેંકના લોગ-ઇન અને તમામ ઓપરેશનનો કંટ્રોલ તે પોતે જ સંભાળતો હતો.
ગણિતનો ગુનેગાર ગુનાની બાદબાકીમાં પકડાયો:
સુરત સાયબર સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈન અને તેમની ટીમે આ જટિલ કોર્પોરેટ માળખાની ઊંડી તપાસ કરીને આ માસ્ટરમાઈન્ડને ઝડપી પાડ્યો છે. ડીસીપીએ જણાવ્યું કે આરોપીનો હેતુ માત્ર પૈસા લૂંટવાનો જ નહીં, પણ ડિજિટલ ડેટા એકઠો કરીને પોતાની કંપનીનું વેલ્યુએશન વધારવાનો પણ હતો. આખરે, ગણિત અને આંકડાઓનો માહેર આ શખ્સ પોતાના જ ગુનાની 'બાદબાકી'માં પકડાઈ ગયો.
