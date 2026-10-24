અમદાવાદના દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના પરિસરમાં ભીષણ આગ, ડિટેઇન કરીને રાખેલા અનેક વાહનો રાખ થઈ ગયા
પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ કેસોના સંબંધમાં જપ્ત અથવા ડિટેઈન કરીને રાખવામાં આવેલા 15થી વધુ વાહનો અને ટુ-વ્હીલરો સંપૂર્ણપણે બળીને ખાક થઈ ગયા હતા.
Published : October 24, 2026 at 5:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં આજે બપોરે આગ લાગવાની એક મોટી ઘટના સામે આવી છે. દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના પરિસરમાં પાછળના ભાગે ઉભા રાખવામાં આવેલા વાહનોમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ કેસોના સંબંધમાં જપ્ત અથવા ડિટેઈન કરીને રાખવામાં આવેલા 15થી વધુ વાહનો અને ટુ-વ્હીલરો સંપૂર્ણપણે બળીને ખાક થઈ ગયા હતા. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
આગ લાગતાં જ ફાયરબ્રિગેડની ટીમો દોડી આવી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના પાછળના ભાગમાં ઊભા રાખવામાં આવેલા વાહનોમાં ક્યાં કારણસર આગ લાગી હતી. તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આગની જાણ થતાં જ ફાયરબ્રિગેડની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર જવાનોએ પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આગને કારણે વાહનોને મોટાપાયે નુકસાન થયું છે.
વિવિધ કેસોમાં જપ્ત કરાયેલાં વાહનો આગની લપેટમાં
પોલીસ સ્ટેશનના પરિસરમાં અગાઉ વિવિધ ગુનાઓના સંબંધમાં પકડીને અથવા ડિટેઈન કરીને રાખવામાં આવેલા વાહનો આગની લપેટમાં આવી ગયાં હતાં. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, 15થી વધુ વાહનો બળીને ખાક થઈ ગયાં છે. આગ કયા કારણોસર લાગી અને તેના કારણે કેટલું નુકસાન થયું છે તે અંગેની વિગતો તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
દાણીલીમડા પોલીસનું સત્તાવાર નિવેદન
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, પોલીસ સ્ટેશનના પાછળના ભાગે કોઈ કારણસર વાહનોમાં આગ લાગી હતી. જોકે, ફાયરબ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ટૂંકા સમયમાં આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો. આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
પોલીસ દ્વારા આ મામલે જાણવા જોગ નોંધ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને સમગ્ર બનાવની હકીકત બહાર લાવવા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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