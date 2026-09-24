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શ્રીજીને 75 કિલોનું સમોસું અર્પણ, નવસારીમાં 75 વર્ષના ગણેશોત્સવની ઉજવણીએ વિરાટ સમોસું ધરાવાયું

આ મહાસમોસું તૈયાર કરવા માટે પાંડે ભાઈઓ અને તેમની ટીમે અંદાજે 10થી 12 કલાક સુધી મહેનત કરી હતી.

શ્રીજીને 75 કિલોનું સમોસું અર્પણ
શ્રીજીને 75 કિલોનું સમોસું અર્પણ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 9:02 PM IST

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નવસારીઃ નવસારીમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન શ્રીજીની ભક્તિ સાથે અનોખી શ્રદ્ધાના રંગો પણ જોવા મળ્યો હતો. જલાલપુર વિસ્તારની આનંદ ભુવનની ચાલમાં ગણેશોત્સવના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે પાંડે પરિવાર દ્વારા બાપાને 75 કિલોનો મહાકાય સમોસું અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વિશાળ કદનું આ સમોસું લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.

આનંદ ભુવનની ચાલમાં છેલ્લા 75 વર્ષથી ગણેશોત્સવની પરંપરા જળવાઈ રહી છે. આ વર્ષે મંડળના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ભગવાન ગણેશજીની વેંકટેશ સ્વામીના મનોહર સ્વરૂપમાં સ્થાપના કરવામાં આવી. આ ખાસ પ્રસંગે વડાપાઉં અને સમોસાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સુરેશ પાંડે અને લક્ષ્મીકાંત પાંડે નામના બે ભાઈઓએ 75 કિલોનો મહાકાય સમોસું બનાવી શ્રીજીને અર્પણ કર્યું.

75 વર્ષના ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં 75 કિલોનો મહાકાય સમોસું (Etv Bharat Gujarat)

આ મહાસમોસું તૈયાર કરવા માટે પાંડે ભાઈઓ અને તેમની ટીમે અંદાજે 10થી 12 કલાક સુધી મહેનત કરી હતી. શરૂઆતમાં 11 કિલોના સમોસાથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા હવે 75 કિલો સુધી પહોંચી છે. સમોસું બનાવતી વખતે એક વખત 30 કિલો મેંદાના પડમાં તિરાડ પડતાં અંદરનો માવો બહાર કાઢવો પડ્યો હતો. જોકે, ફરી પ્રયાસ કરીને સમોસું સફળતાપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું.

75 કિલોનું સમોસું શ્રીજીને અર્પણ
75 કિલોનું સમોસું શ્રીજીને અર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

પાંડે ભાઈઓના જણાવ્યા મુજબ, આ સમોસાની ખાસિયત માત્ર તેનું કદ જ નહીં, પરંતુ તેનું ફિલિંગ પણ છે. સામાન્ય રીતે સમોસામાં બટાકા કે વટાણાનો માવો ભરવામાં આવે છે, જ્યારે આ મહાકાય સમોસામાં અંદાજે 45 કિલો મોહનથાળ ભરવામાં આવ્યો હતો. તેને તળવા માટે 22 તેલના ડબ્બા એટલે કે 300 લીટરથી વધુ તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. મોહનથાળના ઉપયોગથી પ્રસાદને બે-ત્રણ દિવસ સુધી સાચવી શકાય અને વધુમાં વધુ ભક્તો સુધી શ્રીજીનો પ્રસાદ પહોંચાડી શકાય તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

10થી 12 કલાક મહેનતથી તૈયાર થયું 75 કિલોનું સમોસું
10થી 12 કલાક મહેનતથી તૈયાર થયું 75 કિલોનું સમોસું (Etv Bharat Gujarat)

દર્શને આવેલા હર્ષલ સિંપીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે આનંદ ભુવનચા રાજાના દર્શનાર્થે આવ્યા હતા જ્યાં મે પ્રસાદમાં મહાકાય સમોસું જોયું, તો ખૂબ આશ્ચર્ય થયું અને ખુશી પણ થઈ, જ્યારે ખબર પડી કે આ બાપ્પાને ચઢાવવામાં આવેલા 75 કિલોના સમોસાનો પ્રસાદ છે તે જોઈને ખૂબ ચોંકી ગયા અને સાથે જ અપાર ખુશી પણ થઈ.

75 વર્ષના ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં 75 કિલોના આ મહાકાય સમોસાએ ભક્તિ સાથે નવસારીમાં અનોખી ચર્ચા જગાવી હતી.

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TAGGED:

NAVSARI NEWS
HUGE SAMOSA PRASAD
75 KILOGRAM SAMOSA
નવસારી
GANESH CHATURTHI 2026

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