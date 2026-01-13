ETV Bharat / state

જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર ગોઝારી કાર દુર્ઘટના, લગ્નના 11 મહિના પૂર્ણ થયા અને પત્ની હંમેશા માટે 'છોડી' ગઈ,

રાજકોટ-પોરબંદર નેશનલ હાઈવે પર એક કારનું ટાયર ફાટતા કાર એક વૃક્ષ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી, કારમાં સવાર પતિ-પત્નીમાંથી પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યું.

જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર ગોઝારી કાર દુર્ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 8:30 PM IST

રાજકોટ: જેતપુર-ધોરાજી નેશનલ હાઇવે ફરી એકવાર રક્તરંજિત બન્યો છે. ગત રાત્રે અહીં સર્જાયેલા એક હૃદયદ્રાવક અકસ્માતમાં ધોરાજીના એક નવદંપતીનું સુખી લગ્નજીવન પળવારમાં વિખેરાઈ ગયું હતું. હજુ તો લગ્નને માંડ 11 મહિના પૂર્ણ થયા હતા ત્યાં જ પત્નીનું ઘટનાસ્થળે કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે પતિ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે.

ગોઝારી કાર દુર્ઘટના

ધોરાજીના રહેવાસી 25 વર્ષીય શુભમ મહેશભાઈ કાપડિયા અને તેમના 23 વર્ષીય પત્ની મિતાલીબેન પોતાની હોન્ડા સીટી કાર લઈને જેતપુરથી ધોરાજી તરફ પરત ફરી રહ્યા હતા. રાત્રીના સમયે જેતપુર-ધોરાજી હાઇવે પર આવેલા ‘એકવાટિક વોટર પાર્ક’ નજીક પહોંચતા જ તેમની કાર સાથે એક આકસ્મિક દુર્ઘટના ઘટી હતી.

જેતપુર-ધોરાજી હાઈવે પર ગોઝારી કાર દુર્ઘટના (Etv Bharat Gujarat)

ચાલતી કારનું ટાયર ફાટતા સર્જાઈ દુર્ઘટના

ચાલુ કારે અચાનક ટાયર ફાટતા શુભમે સ્ટેરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવી દીધો હતો અને કાર પૂરઝડપે રોડની સાઈડમાં આવેલા એક તોતિંગ ઝાડ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી, જેના કારણે કારનો કુરચો બોલી ગયો હતો અને કાર જાણે કે પડીકું વળી ગઈ હતી.

કાર ચાલક પતિની ગંભીર હાલત
કાર ચાલક પતિની ગંભીર હાલત (Etv Bharat Gujarat)

કાર પડીકું વળી ગઈ

કારનું એક ટાયર ધરીમાંથી નીકળીને દૂર ફંગોળાઈ ગયું હતું. આ સમગ્ર ઘટના નજીકના એક CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે, જેમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે પૂરપાટ ઝડપે આવતી કાર ઝાડ સાથે અથડાઈને અકસ્માતનો ભોગ બને છે. અકસ્માતનો ભયંકર અવાજ સાંભળીને આસપાસના સ્થાનિકો અને રાહદારીઓ તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. કારની હાલત એટલી ખરાબ હતી કે દંપતીને બહાર કાઢવા માટે લોકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી.

કાર દુર્ઘટનામાં 23 વર્ષીય મિતાલીબેનનું મૃત્યું
કાર દુર્ઘટનામાં 23 વર્ષીય મિતાલીબેનનું મૃત્યું (Etv Bharat Gujarat)

લગ્નને 11 મહિના થયા અને પત્ની હંમેશા માટે છોડી ગઈ

આ ઘટનામાં સૌથી કરુણ પાસું એ છે કે આજે એટલે કે 13 જાન્યુઆરીના રોજ જ આ દંપતીના લગ્નને 11 મહિના પૂર્ણ થયા હતા. જે દિવસે એકબીજાનો સાથ નિભાવવાના કોલનું સ્મરણ કરવાનું હતું, તે જ દિવસે કાળે તેમના પર તરાપ મારી હતી. ગંભીર ઈજાઓને કારણે 23 વર્ષીય મિતાલીબેને ઘટનાસ્થળે જ દમ તોડી દીધો હતો. પતિ શુભમ કાપડિયાને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે વધુ સારવાર અર્થે જૂનાગઢની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

પતિની ગંભીર હાલત

શુભમ તેના પરિવારમાં બે ભાઈઓમાં મોટો છે. દીકરાની આવી હાલત અને ઘરની લક્ષ્મી સમાન વહુના અકાળે અવસાનથી કાપડિયા પરિવાર પર દુ:ખનું આભ ફાટ્યું છે. આ સમાચાર વાયુવેગે ધોરાજીમાં પ્રસરતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી સાથે શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, પરંતુ આ ગોઝારા અકસ્માતે એક હસતા-રમતા પરિવારનો માળો પીંખી નાખ્યો છે.

