લીંબડીમાં જાહેરમાં આધેડની હત્યા, 6 લોકોને ઝડપી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું
સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં જાહેરમાં આધેડની હત્યા, છ આરોપી ઝડપાયા, ઘટનાનું રિકસ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું
Published : January 15, 2026 at 7:44 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં છ ઇસમોએ જાહેરમાં એક વ્યક્તિની હત્યા કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે. પોલીસે ઘટના બાદ તરત જ છ આરોપીઓને ઝડપીને ઘટનાનું રિકસ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. આ મામલે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
લીંબડીમાં જાહેરમાં યુવકની હત્યા
લીંબડી લેકવ્યુ બિલ્ડિંગ પાસે છ જેટલા ઇસમો દ્વારા બજારમાં ખરીદી માટે ગયેલા હિતેશ ભાઇ સુરેલાની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતક હિતેશ ભાઇ પોતાના ભાઇ સાથે બજારમાં ખરીદી માટે ગયા હતા ત્યારે છ આરોપીઓએ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી માર મારીને હત્યા કરી હતી. બનાવની વિગત જોઇએ તો મૃતકના ભાઇની દીકરીને અગાઉ આરોપીઓ ભગાડીને લઇ ગયા હતા અને લગ્ન કર્યા હતા. જે વાતનું મનદુ:ખ રાખી અવાર નવાર તેમની સાથે મગજમારી થતી હતી.
ઉતરાયણ પહેલા જ્યારે હિતેશ ભાઇ બજારમાં ખરીદી કરવા ગયા ત્યારે ફરી એક વખત આ લોકો સામ સામે આવી જતા વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું. મૃતક અને આરોપીઓ વચ્ચે જાહેરમાં રોડ પર બોલાચાલી થઇ હતી અને પછી આરોપીઓએ ધારદાર હથિયાર વડે હિતેશ ભાઇની હત્યા કરી નાખી હતી. બનાવ બાદ પોલીસની પેટ્રોલિંગની ટીમને આ બાબત ધ્યાનમાં આવતા ચાર આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી જ્યારે બે આરોપી ભાગી ગયા હતા. તે બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા અન્ય બે આરોપીઓ ઘનશ્યામભાઇ અને જયદેવભાઇને પકડીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપીને ઘટનાનું રીકસ્ટ્રક્શન પણ કર્યું હતું. આ આરોપીઓ સામે BNSની કલમ 103 (1), 189,191,115,118,391,352 હેઠળ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઝડપાયેલા હત્યારાઓ
વાલજીભાઈ ધનજીભાઈ માનસુરીયા
જયપાલ ભાઈ વાલજીભાઈ માનસુરીયા
જયદેવ ઉર્ફે ભૂરો વાલજીભાઈ માનસુરિયા
પ્રતાપભાઈ ધનજીભાઈ માનસુરિયા
ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ સીતાપરા
આ પણ વાંચો: