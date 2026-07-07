અમરનાથ યાત્રામાં જામનગરના પ્રૌઢનું હાર્ટ એટેકથી કરુણ મોત: કાલી માતા મંદિર નજીક તબિયત બગડી હતી
આ ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિવાર સહિત સમગ્ર જામનગરમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
Published : July 7, 2026 at 10:37 AM IST
જામનગર: પવિત્ર અમરનાથ યાત્રાએ ગયેલા જામનગરના એક શ્રદ્ધાળુનું હાર્ટ એટેક આવવાના કારણે દુઃખદ અવસાન થયું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરવાની અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે ગયેલા જામનગરના રહેવાસી પ્રવીણભાઈ પરમાર (ઉંમર વર્ષ ૬૧) નું યાત્રા દરમિયાન હૃદયરોગનો હુમલો આવતા નિધન થયું છે. આ ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિવાર સહિત સમગ્ર જામનગરમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પ્રથમ જથ્થા સાથે થયા હતા રવાના
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, પ્રવીણભાઈ પરમાર ગત ૩૦ જૂનના રોજ જામનગરથી અમરનાથ યાત્રાના પ્રથમ જથ્થા સાથે ઉત્સાહભેર રવાના થયા હતા. તેઓ સૌપ્રથમ જમ્મુ ખાતે રોકાયા હતા. ત્યારબાદ તા. ૨ જુલાઈએ શ્રીનગર અને તા. ૩ જુલાઈએ બાલતાલ બેઝ કેમ્પ ખાતે પહોંચ્યા હતા. બેઝ કેમ્પથી આગળ વધીને તેમણે તા. ૪ જુલાઈના રોજ બાલતાલ રૂટ પરથી પવિત્ર અમરનાથ ગુફા તરફની પોતાની પદયાત્રા શરૂ કરી હતી.
કાલી માતા મંદિર નજીક તબિયત લથડી
પવિત્ર અમરનાથ ગુફાથી આશરે ૩થી ૪ કિલોમીટર દૂર આવેલા કાલી માતાજીના મંદિર નજીક પહોંચતા જ પ્રવીણભાઈની તબિયત અચાનક બગડી હતી. ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં ઓક્સિજનની કમી અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતાને કારણે તેમને અચાનક તીવ્ર હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, જેના કારણે તેઓ ત્યાં જ બેભાન થઈને ઢળી પડ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડના અધિકારીઓ અને ત્યાં તૈનાત સુરક્ષા જવાનો તાત્કાલિક વહારે આવ્યા હતા. તેમણે પ્રવીણભાઈને રેસ્ક્યૂ કરી તુરંત જ નજીકના મેડિકલ કેમ્પમાં ખસેડ્યા હતા. જ્યાં હાજર તબીબોની ટીમે તેમને બચાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા અને પ્રાથમિક સારવાર આપી હતી. જોકે, કમનસીબે ડૉક્ટરોના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
પાર્થિવ દેહને હવાઈ માર્ગે વતન લવાયો
ઘટના બાદ વહીવટી તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. પ્રવીણભાઈના પાર્થિવ દેહને શ્રીનગર એરપોર્ટથી હવાઈ માર્ગે દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી ફ્લાઈટ મારફતે પાર્થિવ દેહને વડોદરા એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વડોદરાથી વિશેષ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેમના શવને જામનગર ખાતે તેમના નિવાસ્થાને લાવવામાં આવ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમરનાથ યાત્રામાં દર વર્ષે ઠંડી અને ઓક્સિજનની અછતને કારણે શ્રદ્ધાળુઓને હાર્ટ એટેક આવવાના કિસ્સા બને છે, જેમાં વધુ એક ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુએ જીવ ગુમાવ્યો છે. બાબા બર્ફાનીના દર્શનના આખરી મુકામની બિલકુલ નજીક પહોંચીને શ્રદ્ધાળુનું મોત થતાં યાત્રિકોમાં પણ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.