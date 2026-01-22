સુરતના રાંદેરમાં રિક્ષા હટાવવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલી માથાકૂટ હત્યામાં પરિણમી, આધેડનું મોત

ETV Bharat / state

રિક્ષા આડી ઊભી રાખવા બાબતે ટોકતા થયેલા ઝઘડામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા રાજુભાઈ સોલંકીનું 11 દિવસની ટૂંકી સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં મોત થયું.

January 22, 2026

સુરત: સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે માથાકૂટ હત્યામાં પરિણમી છે. રાંદેરમાં રિક્ષા હટાવવા જેવી સામાન્ય બાબતે ઝઘડો થયો હતો જેમાં આધેડને ઇજા પહોંચી હતી. સારવાર દરમિયાન આ ઘટનામાં મોત થયું છે.

સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં રસ્તા પર રિક્ષા આડી ઊભી રાખવા બાબતે ટોકતા થયેલા ઝઘડામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા રાજુભાઈ સોલંકીનું 11 દિવસની ટૂંકી સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં કરૂણ મોત નીપજ્યું છે. રાંદેર પોલીસે આ મામલે હવે હત્યાની કલમનો ઉમેરો કરી કાયદેસરની તપાસ તેજ કરી છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો ગત 10મી જાન્યુઆરીના રોજ રાંદેર વિસ્તારમાં કાલુ, અનિલ અને સન્ની નામના ત્રણ શખ્સો પોતાની રિક્ષા લઈને જઈ રહ્યા હતા. તેઓએ રસ્તાની વચ્ચોવચ રિક્ષા ઊભી રાખતા ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આ સમયે ત્યાંથી પસાર થતા રાજુભાઈ ભગાભાઈ સોલંકીએ રિક્ષા સાઈડમાં લેવા માટે વિનંતી કરી હતી. જોકે, આ સામાન્ય વાત રિક્ષાચાલકોને પસંદ ન આવતા મામલો ઉગ્ર બોલાચાલી સુધી પહોંચ્યો હતો.

જીવલેણ હુમલો અને મોત

બોલાચાલી દરમિયાન આવેશમાં આવી ગયેલા ત્રણેય આરોપીઓએ રાજુભાઈ પર હુમલો કર્યો હતો જેમાં તેમને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા ઢળી પડ્યા હતા. તે બાદ તેમણે તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન તેમનું નિધન થયું છે.

ત્રણેય આરોપીઓ જેલના સળિયા પાછળ

આ ઘટના અંગે એસીપી બી.એ. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે અગાઉ જ ત્રણેય હુમલાખોરોની ધરપકડ કરી લીધી હતી અને હાલ તેઓ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. પકડાયેલા શખ્સો ભંગારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે.

