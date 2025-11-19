દાહોદના રતનમહાલ અભયારણ્યમાં 9 મહિનાથી વસવાટ કરતો નર વાઘ! CCTV ફૂટેજ જાહેર
મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા રતનમહાલ અભયારણ્યમાં છેલ્લા નવ મહિનાથી એક ચાર વર્ષ જેટલો નર વાઘ કુદરતી રીતે વસવાટ કરી રહ્યો છે.
Published : November 19, 2025 at 3:40 PM IST
દાહોદ: ગુજરાતમાં વાઘ પ્રજાતિ લુપ્ત થયાના દાયકાઓ બાદ દાહોદ જિલ્લાના રતનમહાલ રીંછ અભયારણ્યમાં વાઘ વસવાટ કરતો હોવાનો મહત્વનો દાવો આદિજાતિ વિકાસ તથા પ્રવાસન મંત્રી પ્રવીણસિંહ માળીએ કર્યો છે. મંત્રીએ પાણીની હોજ પાસેનું વાઘનું CCTV ફૂટેજ પણ જાહેર કર્યું છે.
મંત્રી પ્રવીણ માળીના દાવા પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા રતનમહાલ અભયારણ્યમાં છેલ્લા નવ મહિનાથી એક ચાર વર્ષ જેટલો નર વાઘ કુદરતી રીતે વસવાટ કરી રહ્યો છે. આ વાઘ કોઈ સરકારી ટ્રાન્સલોકેશન પ્રોજેક્ટ હેઠળ લાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ પોતાની મેળે મધ્યપ્રદેશના જંગલોમાંથી ગુજરાતની સીમામાં પ્રવેશ કર્યો છે.
રતનમહાલ અભયારણ્યમાં અત્યાર સુધી દીપડા, રીંછ સહિત અનેક જંગલી પ્રાણીઓ વસે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત અહીં વાઘનો પ્રવેશ થયો છે.
વાઘની લાંબા ગાળાની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા વન વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. વાઘનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વાઘના મુખ્ય ખોરાક એવા ચિત્તલ અને સાંભર જેવા શિકારી પ્રાણીઓની વસ્તી વધારવા અન્ય વિસ્તારોમાંથી આ પ્રાણીઓને અહીં ટ્રાન્સલોકેટ કરવાની યોજના પર કામ ચાલી રહ્યું છે.
જો વાઘ અહીં કાયમી વસવાટ કરે તો રતનમહાલ અભયારણ્યને રાજ્યકક્ષાએ નવી ઓળખ મળશે અને ગુજરાતમાં વાઘ પરત ફર્યાનું પ્રતીક બનશે. હાલ વન વિભાગ વાઘને અનુકૂળ ખોરાક, પાણી અને વાતાવરણ જાળવવા તેમજ તેને કોઈ પણ પ્રકારનો વિક્ષેપ ન પહોંચે તે માટે સઘન તકેદારી રાખી રહ્યું છે.
