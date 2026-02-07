ETV Bharat / state

ખેતરમાં મુકેલા વીજ કરંટથી એશિયાઈ સિંહનું મોત, ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કાજ ગામની ઘટના, ખેડૂતને જેલ

જંગલી ભૂંડ અને નીલગાયના ત્રાસથી બચવા માટે કરંટ મૂક્યો હતો, જેમા એક નર સિંહ ફસાઈ જતા અને કરંટ લાગવાથી તેનું મોત નિપજ્યું હતું.

ખેતરમાં મુકેલા વીજ કરંટથી એશિયાઈ સિંહનું મોત,
ખેતરમાં મુકેલા વીજ કરંટથી એશિયાઈ સિંહનું મોત, (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 10:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં ફરી એક વખત માનવીની લાલચ અને બેદરકારી વન્યજીવ માટે જીવલેણ બની. કોડીનાર તાલુકાના કાજ ગામે ગેરકાયદે વીજ કરંટથી એક નર સિંહનું કરુણ મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. દેશની શાન ગણાતા એશિયાઈ સિંહના આ રીતે આકસ્મિક મોતથી વન્યજીવોની સુરક્ષા પર પણ હવે ચિંતા થઈ રહી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, કાજ ગામની હદમાં આવેલી એક વાડીમાં ખેડૂતે પાકને બચાવવા માટે ખેતર ફરતે ગેરકાયદે વીજ કરંટ લગાવેલી વાડ કરી હતી. જંગલી ભૂંડ અને નીલગાયના ત્રાસથી બચવા માટે કરંટ મૂક્યાની ખેડૂત માનસિંગ ઝાલાએ કબૂલાત કરી છે. દુર્ભાગ્યવશ, આ જ કરંટમાં 3 થી 4 વર્ષનો નર સિંહ ફસાઈ ગયો અને સ્થળ પર જ તેનું મોત નિપજ્યું.

વન વિભાગની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, ઘટના ચાર દિવસ અગાઉ બની હતી. DCF પ્રશાંત તોમરે ઘટનાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. જાણ થતાં જ વન વિભાગે તપાસ શરૂ કરી હતી. શરૂઆતમાં વાડી માલિક માનસિંગ ઝાલાએ ગુનો નકાર્યો હતો, પરંતુ આકરી પૂછપરછ બાદ તેણે ગેરકાયદે વીજ કરંટ લગાવ્યાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો.

વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપી માનસિંગ ઝાલાની ધરપકડ કરી અને તેને કોડીનાર કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. કોર્ટ દ્વારા આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો હુકમ કરતા હાલ તેને જૂનાગઢ જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ઘટનાસ્થળની આસપાસની અનેક વાડીઓમાં પણ ગેરકાયદે કરંટ ફેન્સિંગ હોવાનું સામે આવતાં વન વિભાગની દેખરેખ અને પૂર્વ કાર્યવાહી પર ગંભીર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો છે કે “સિંહ મરે ત્યારે જ કાર્યવાહી કેમ? અગાઉ આવા ગેરકાયદે કરંટ સામે પગલાં કેમ લેવામાં ન આવ્યા?”

વીજ કરંટથી સિંહના મોતની ઘટનાએ ફરી એકવાર વન્યજીવન સુરક્ષા, માનવ-વન્યજીવન સંઘર્ષ અને વનતંત્રની જવાબદારી અંગે ચર્ચા છેડી છે. ગીર વિસ્તારમાં સિંહોની સુરક્ષા માટે વધુ કડક અને અસરકારક પગલાં લેવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

  1. ગીર-સોમનાથ: વન વિભાગ અને રેલ્વે તંત્રના સહિયારા પ્રયાસથી બચ્યાં 4 સિંહના જીવ!
  2. ગીર ગઢડામાં 50 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ખાબકેલા સિંહબાળને કેવી રીતે બચાવાયું? દિલધડક રેસ્ક્યૂનો વીડિયો સામે આવ્યો

TAGGED:

MALE LION TRAGICALLY DIED
LION DIES OF ELECTROCUTION
GIR SOMNATH FOREST DEPARTMENT
GIR SOMNATH NEWS
LION DIES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.