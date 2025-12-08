ETV Bharat / state

અમરેલી એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના ટળી, ટ્રેનિંગ સેન્ટર પર રન વે પરથી પ્લેન નીચે ઉતરી જતા દોડધામ

અમરેલીમાં રન વે પરથી ટ્રેનિંગ પ્લેન નીચે ઉતરવાની આ વર્ષે બીજી ઘટના

અમરેલીમાં રન વે પરથી ટ્રેનિંગ પ્લેન નીચે ઉતરવાની આ વર્ષે બીજી ઘટના
અમરેલીમાં રન વે પરથી ટ્રેનિંગ પ્લેન નીચે ઉતરવાની આ વર્ષે બીજી ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 12:25 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 1:06 PM IST

અમરેલી: અમરેલી એરપોર્ટ પર વધુ એક વખત મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. ટ્રેનિંગ સેન્ટર પર રન વે ઉપરથી પ્લેન નીચે ઉતરી જતા દોડધામ મચી હતી. જોકે, પ્લેન રન વે ઉપરથી નીચે ઉતરી જતા કોઇ જાનહાનિના સમાચાર નથી. એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા આ ઘટનાને લઇને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમરેલીમાં પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિયાન રન વે પરથી ઉતર્યું

અમરેલીમાં આ પહેલા પણ ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું પ્લેન સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રન વે ઉપરથી ઉતરી ગયું હતું. પ્લેન લેન્ડિંગ દરમિાયન રન વે પરથી ઉતર્યું હતું અને પ્લેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. વરસાદી માહોલના કારણે પ્લેન રન વે ઉપરથી ઉતરી ગયું હતું.જોકે, આ દુર્ઘટનામાં ટ્રેઇની પાયલોટનો બચાવ થયો હતો.

અમરેલીમાં રન વે પરથી ટ્રેઇની વિમાન નીચે ઉતર્યું (ETV Bharat Gujarat)

અમરેલીમાં ટ્રેનિંગ વિમાન ક્રેશ થતા પાયલોટનું થયુ હતું મોત

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ અમરેલીના ગીરીયા રોડ ઉપર એક સિંગલ એન્જિન પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. આ ઘટનામાં તાલીમ લઇ રહેલા ટ્રેઇની પાયલોટ અનિકેત મહાજનનું મોત થયું હતું.

માનવ વસાહત નજીક ચાલે છે ફ્લાઇંગ ક્લબ

અમરેલીના ગિરિયા રોડ પર એરપોર્ટ નજીક ખાનગી ફ્લાઇંગ ક્લબ દ્વારા પાયલોટને તાલીમ આપવાની એક શાળા ચાલી રહી છે જેમાં ઘણા પાયલોટ તાલીમ લઇ રહ્યા છે. નાના વિમાનોની સતત અવર જ જવર વચ્ચે અમરેલીના આ વિસ્તારમાં સતત વિમાનનો અવાજ ગુંજતો રહે છે.

Last Updated : December 8, 2025 at 1:06 PM IST

