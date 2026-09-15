પાટણના સાંતલપુરમાં પશુપાલક પર મોટી આફત, વીજળી પડતા 40 ઘેટાં-બકરાના મોત
સાંતલપુરમાં પશુપાલક ઘેટાં-બકરા લઇને ખેતરમાં ચરાવવા ગયા હતા ત્યારે આકાશી વીજળી પડતા 35થી 40 ઘેટાં-બકરાના મોત થયા છે.
Published : September 15, 2026 at 12:54 PM IST
પાટણ: પાટણ જિલ્લામાં મેઘ મહેર સાંતલપુરના પશુપાલક પર આફત બનીને આવી છે. સાંતલપુરમાં પશુપાલક ઘેટાં-બકરા લઇને ખેતરમાં ચરાવવા ગયા હતા ત્યારે આકાશી વીજળી પડતા 35થી 40 ઘેટાં-બકરાના મોત થયા છે.
પાટણમાં 40 ઘેટાં-બકરાના મોત
પાટણ જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. જિલ્લામાં એકથી ત્રણ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આકાશી આફતની ઘટના બની હતી. સાંતલપુરના વૌવા ગામમાં વીજળી પડી હતી જેમાં એક ખેતરમાં વૃક્ષ નીચે આરામ કરતા ઘેટાં-બકરા ઝપટમાં આવી ગયા હતા. 35થી40 ઘેટાં-બકરા દાજી જતા મૃત હાલતમાં મળી આવતા ઘટનાની જાણ માલિકને કરવામાં આવી હતી. તે બાદ સરપંચને પણ જાણ કરાઇ હતી. સરપંચે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને જણાવતા TDOએ તલાટી કમ મંત્રીને ઘટનાસ્થળે મોકલ્યા હતા. આ ઘટના બની હોવાનું જણાતા અત્યારે વેટરનરી ડૉક્ટર પીએમ માટે સ્થળ પર રવાના થયા હતા.
આ ઘટના અંગે તાલુકા વિકાસ અધિકારી કુલદીપ ભાઈએ ETV ભારતને ટેલિફોનિકમા જણાવ્યું હતુ કે, અમારા પર રાત્રે વૌવાના સરપંચનો ફોન આવ્યો કે, વૌવા ગામની સીમમા વીજળી પડી છે તેમાં એક ખેતરમા વૃક્ષ નીચે આરામ કરતા ઘેટાં-બકરા પર વીજળી પડી છે અને તેઓના મોત થયા છે. તાત્કાલિક તલાટી કમ મંત્રી વિપુલ ભાઈને ઘટના સ્થળે મોકલી તપાસ કરતા બનાવ બન્યાનું ખરાઈ થતા આજે હવે સાંતલપુર તાલુકાના પશુ પાલન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વેટરનરી ડૉક્ટર ભૂમિબહેન ઘટના સ્થળ પહોંચી તપાસ હાથ ધરી સ્થળ પર PMની કાર્યવાહી હાથ ધરશે.
વેટરનરી ડૉક્ટર ભૂમિ બહેન તરલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિકમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે સ્થળ પરથી પીએમ કરીશું અને રિપોર્ટ DDOને સબમિટ કરીશું. આ ઘટના બનતા પશુપાલક વેલાભાઇ રબારી પર આફત આવી છે અને તેમના પશુઓના મોતથી આર્થિક નુકસાન થયું છે.
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