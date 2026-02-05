ગીર-સોમનાથથી ચાલતા સાઈબર ફ્રૉડના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ, 28 રાજ્યોના લોકો પાસેથી 930 કરોડ રૂપિયા પડાવ્યા, 5ની ધરપકડ
ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઑફ એક્સેલન્સે ભારતભરમાં આતંક મચાવનારી ગેંગના પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા
Published : February 5, 2026 at 8:33 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને મ્યુલ એકાઉન્ટ આધારિત સાયબર ફ્રોડ ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ–સોમનાથ વિસ્તારમાં સક્રિય આ ગેંગ દેશભરમાં થયેલા સાયબર ગુનાઓ સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ગેંગે 28 રાજ્યોમાં સાયબર ક્રાઈમ આચરી લોકોના કુલ 930 કરોડ રૂપિચા પડાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ મામલે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે કુલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં અબ્દુલ હરીફ પાનવાલા (ગીર સોમનાથ), મુસ્તાક અબ્દુલ ખાલીદ ખનાણી (વેરાવળ, ગીર સોમનાથ), શબ્બીર મોહંમદ હનીફ ભડેલા (મુંબઈ–થાણે), મોહંમદ તાહા શબ્બીર ભડેલા (મુંબઈ–થાણે)અને ગગજીભાઈ મનજીભાઈ રાજપૂત (અમદાવાદ)નો સમાવેશ થાય છે.
તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું છે કે ગેંગ દ્વારા ઇન્ડસઇન્ડ બેન્કમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ ખોલાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કુલ 26 સેવિંગ એકાઉન્ટ અને 54 કરંટ એકાઉન્ટ મળી આવ્યા છે. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડથી મળેલા નાણાંની હેરફેર માટે કરવામાં આવતો હતો. ગેંગ દ્વારા ફોરેક્સ (Forex) કાર્ડ મારફતે નાણાં ઉપાડવામાં આવતા હતા. દરેક એકાઉન્ટ માટે અંદાજે 7 લાખ રૂપિયાની લિમિટ ધરાવતા ફોરેક્સ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે કે આરોપીઓ 25 થી 30 વખત દુબઈ ગયા હતા, જ્યાંથી આ ફોરેક્સ કાર્ડ દ્વારા રકમ ઉપાડવામાં આવતી હતી.
આ સમગ્ર ષડયંત્રમાં મુસ્તાક ખનાણીની ભૂમિકા મહત્વની હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. તે ભારતમાંથી એકત્રિત નાણાં મુંબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડતો હતો, જ્યાંથી આગળ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવડદેવડ સંચાલિત થતી હતી. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની ટેક્નિકલ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ ગેંગ ભારતભરના 1534 જેટલા સાયબર ક્રાઇમ કેસોમાં સંડોવાયેલી હતી. હાલની કાર્યવાહી દ્વારા 264 સાયબર ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો છે, જેને મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
આ સમગ્ર મામલે રાજદીપસિંહ ઝાલા, એસપી, સાયબર ક્રાઇમે જણાવ્યું હતું કે, “મ્યુલ એકાઉન્ટ અને ફોરેક્સ કાર્ડ મારફતે નાણાંની હેરફેર કરનારી ગેંગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાયબર ગુનામાં સંડોવાયેલા દરેક લિંકને શોધી કાઢવા માટે તપાસ ચાલુ છે અને આગામી સમયમાં વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.” સાયબર ક્રાઇમ વિભાગે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાનું બેન્ક એકાઉન્ટ, કાર્ડ કે દસ્તાવેજો અજાણ્યા વ્યક્તિને આપશે નહીં, કારણ કે મ્યુલ એકાઉન્ટ બનવું પણ ગુનો છે અને તેમાં કડક કાયદેસર કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: