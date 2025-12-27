ઈન્દોરથી અમદાવાદ આવી રહેલી બસને દાહોદ પાસે ટ્રકે મારી ટક્કર, 1 મુસાફરનું મોત,17ને ઈજા
દાહોદ નજીક ઇન્દોર-અમદાવાદ હાઈવે ઉપર ઈન્દોરથી અમદાવાદ આવી રહેલી મધ્યપ્રદેશની ખાનગી બસને એક પુરપાટ આવતી ટ્રકે પાછળથી ટક્કર મારી હતી, જેના કારણે બસ પલટી ગઈ.
Published : December 27, 2025 at 6:49 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 7:19 AM IST
દાહોદ: ઈન્દોરથી અમદાવાદ આવી રહેલી મધ્યપ્રદેશની બસ દાહોદના જાલત નજીક પલ્ટી મારી ગઈ હતી. પાછળથી આવી રહેલા ટ્રકના ચાલકે ટક્કર મારતા આ બસ પલટીને દૂર સુધી ઘસડાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં એક મુસાફરનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે 17 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
મોડી રાત્રે ઇન્દૌરથી અમદાવાદ માટે મુસાફરોને લઈને નીકળેલી બસ દાહોદ નજીક ઇન્દોર-અમદાવાદ હાઈવે ઉપર અવંતીકા હોટલ ઉપર ચા નાસ્તા માટે સ્ટોપ કરવાની હતી.
હાઈવે ઉપરથી હોટલ તરફ બસ ટર્ન લઈ રહી હતી તે દરમિયાન પાછળ પૂરઝડપે આવી રહેલા ટ્રક ચાલકે બસને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે બસ પલ્ટી મારીને દૂર સુધી ઘસડાઈ હતી. ઘટનાને પગલે બસમાં નિદ્રામાં રહેલા મુસાફરો ફંગોળાઈ ગયા હતા અને બસમાં કોહરામ મચી ગયો હતો.
અકસ્માતને પગલે હોટલ ઉપરથી પણ લોકો દોડી આવ્યા હતા અને બસમાંથી મુસાફરોને બહાર કાઢવા લાગ્યા હતા. બનાવને પગલે હાઈવે ઓથોરિટીની ટીમ તેમજ પોલીસ કાફલો દોડી આવ્યો હતો અને ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક 108 મારફતે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
બીજી તરફ જેસીબીની મદદથી ટ્રકને સીધી કરતા એક મુસાફર બસ નીચે દબાયેલો હતો, જેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, આ ઉપરાંત એક બાળક સહિત 17 જેટલા મુસાફરોને નાની મોટી ઇજાઓ પહોંચી છે.
અકસ્માતને પગલે દાહોદ ડીવાયએસપી સહિત પોલીસની ટીમ ઝાયડસ હોસ્પિટલ અને ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી હતી અને આ અંગે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.