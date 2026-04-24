શિકારની શોધમાં ગામમાં આવેલો સિંહ બાળકી પાછળ દોડ્યો, કેમેરામાં કેદ થઇ ઘટના

વિસાવદરના રતાગમાં સિંહ શિકારની શોધમાં ગામમાં ઘુસી આવતા ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

શિકારની શોધમાં ગામમાં આવેલો સિંહ બાળકી પાછળ દોડ્યો
શિકારની શોધમાં ગામમાં આવેલો સિંહ બાળકી પાછળ દોડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 11:52 AM IST

જૂનાગઢ: વિસાવદરના રતાગ ગામમાં શિકારની શોધમાં રાત્રિના સમયે આવી ચડેલા સિંહને કારણે ભયનો માહોલ ઉભો થયો હતો. શિકાર અને ખોરાક માટે આવેલો સિંહ લોકોની ભીડને જોઇને અચાનક ઉશ્કેરાઇ ગયો હતો અને ગામમાં રહેલા લોકોની પાછળ દોટ લગાવી હતી. આ સમગ્ર ઘટના એક કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.

શિકારની શોધમાં સિંહની ગામમાં એન્ટ્રી

સિંહ શિકારની શોધમાં જંગલ છોડીને અવાર નવાર ગામમાં આવી જતા હોય છે ત્યારે વિસાવદરના રતાગ ગામમાં સિંહ શિકારની શોધમાં આવી ચઢ્યો હતો. સિંહે શિકાર કરીને પોતાની ભૂખ સંતોષી હતી. જોકે, આ દરમિયાન સિંહને જોવા માટે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટતા તે ઉશ્કેરાઇ ગયો હતો.

શિકારની શોધમાં ગામમાં આવેલો સિંહ બાળકી પાછળ દોડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

એક પુખ્ત નરસિંહે અચાનક જાણે કે લોકો પર હુમલો કરવાની સ્થિતિમાં આવી ગયો હોય તેવા ખૂબ જ ચિંતા ઉપજાવે તેવા વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. રાત્રિના સમયે શિકારની શોધમાં આવેલો એક સિંહ શિકાર પાછળ દોડતો હતો. આ સમયે ગામની શેરીમાં રહેલી એક બાળકી અને અન્ય વ્યક્તિઓ પાછળ પણ સિંહે જોરદાર દોટ લગાવી હતી. જોકે, સદનસીબે કોઇ જાનહાનિ થઇ નહતી. જે રીતે સિંહ શિકારની પાછળ દોટ લગાવે છે તેવી રીતે જ એક બાળકી પાછળ હુમલો કરવાના ઇરાદે દોટ લગાવી હતી. જોકે, કિશોરી સિંહથી બચવા માટે દોડીને એક ગલીમાં જતી રહેતા બચાવ થયો હતો.

સિંહનો વીડિયો વાયરલ થતા વન વિભાગ પણ સતર્ક થયું છે અને વન્ય પ્રાણીને પરેશાન ના કરવા તેમજ વન્ય પ્રાણી જો ગામમાં ઘુસે તો તેની જાણ કરવાનું સૂચન આપવા જણાવવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા વેરાવળમાં બાલમશા પીર બાપુની દરગાહમાં સિંહ અને સિંહણની જોડી આરામ કરતી જોવા મળી હતી.

