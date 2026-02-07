ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી સિંહનું મોત, લીલીયાના કણકોટ ગામની ઘટના
અમરેલી જિલ્લાના કણકોટ ગામે વાડી વિસ્તારમાં આવેલા ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી એક નર સિંહનું મોત નીપજ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : February 7, 2026 at 1:05 PM IST
અમરેલી: લીલીયા પંથકના કણકોટ ગામે વાડી વિસ્તારમાં આવેલા ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી એક નર સિંહનું મોત નીપજ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અંદાજે બે થી અઢી વર્ષનો નર સિંહ ભટકતા ભટકતા વાડી વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો અને ખુલ્લા કૂવામાં પડી જતા બહાર નીકળી શક્યો નહોતો. લાંબા સમય સુધી કૂવામાં ફસાયેલા રહેતા સિંહનું અંતે મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
સિંહના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયો
ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘટના સ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. તાત્કાલિક વનવિભાગને જાણ કરવામાં આવતા લીલીયા રેન્જનો વનવિભાગનો સ્ટાફ તથા અધિકારી ભરત ગોલાની સહીત સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.અને આર એફ ઓ એ જણાવ્યું કે મેસેજ મળતા અહીં સ્ટાફ સાથે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ મૃત નર સિંહને કૂવામાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે ક્રાંકચ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામા આવ્યો હતો.
કુવામાં ખાબકેલા સિંહે કુવામાં જ દમ તોડ્યો
અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા પંથકના કણકોટ ગામે વાડી વિસ્તારમાં આવેલા ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી એક નર સિંહનું મોત નીપજ્યું હોવાની કરુણ ઘટના સામે આવી છે. અંદાજે બે થી અઢી વર્ષનો નર સિંહ ભટકતા ભટકતા વાડી વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો અને ખુલ્લા કૂવામાં પડી જતા બહાર નીકળી શક્યો નહોતો. લાંબા સમય સુધી કૂવામાં ફસાયેલા રહેતા સિંહનું અંતે મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.
અવાર-નવાર આવી ઘટનાઓ બનતા સિંહપ્રેમીઓમાં રોષ
ઉલ્લેખનીય છે કે, કણકોટ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અગાઉ પણ વન્યજીવોના મોતની ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે. થોડા સમય પહેલા આ જ વિસ્તારમાં એક માદા સિંહણનું ઇલેક્ટ્રિક શોકથી મોત થયાની ઘટના નોંધાઈ હતી. સતત બનતી આવી ઘટનાઓને કારણે સ્થાનિક લોકો તથા સિંહ પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ અને ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. વાડી વિસ્તારોમાં આવેલા ખુલ્લા કૂવાઓ સિંહ, સિંહણ તેમજ અન્ય વન્ય પ્રાણીઓ માટે મોતનું કુંડ સાબિત થઈ રહ્યા છે.
લીલીયા પંથકમાં મોટી સંખ્યામાં ખુલ્લા કૂવાઓ
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, લીલીયા પંથકમાં મોટી સંખ્યામાં ખુલ્લા કૂવાઓ હજુ પણ અસુરક્ષિત હાલતમાં છે. રાત્રિના સમયે ભટકતા સિંહો અને અન્ય વન્યજીવો આવા કૂવાઓમાં પડી જવાની ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે. આ બાબતે વનવિભાગ તેમજ સંબંધિત તંત્ર દ્વારા અગાઉથી જ કડક પગલાં લેવાય તો અનેક નિર્દોષ વન્યજીવોના જીવ બચી શકે.
ખુલ્લા કૂવાઓને જાળી, ઢાંકણાં કે અન્ય સુરક્ષા કવચથી ઢાંકવાની માંગ
ઘટના બાદ સિંહ પ્રેમીઓ અને પર્યાવરણપ્રેમી સંસ્થાઓએ તાત્કાલિક અસરથી તમામ ખુલ્લા કૂવાઓને જાળી, ઢાંકણાં કે અન્ય સુરક્ષા કવચથી ઢાંકવાની માંગ ઉઠાવી છે. સાથે જ વાડી વિસ્તારોમાં વન્યજીવ મિત્ર વ્યવસ્થાઓ અમલમાં મૂકવા અને જવાબદાર તંત્ર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. લીલીયા પંથકમાં ફરી એકવાર સિંહના મોતની ઘટનાએ વન્યજીવોની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતાનો વિષય ઊભો કર્યો છે.