'જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ દારૂનો હિસાબ આપી દઈશું', જુનાગઢ જેલમાં બંધ બુટલેગરે ઉનાના ધારાસભ્યને લખ્યો પત્ર

જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં બંધ એક બુટલેગરે ઉનાના ધારાસભ્યન નામ લખેલો પત્ર વાયરલ થયો છે. જેમાં દારૂના ધંધા અને દારૂના હિસાબ અંગેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

બુટલેગર ભગા ઉકા જાદવ
બુટલેગર ભગા ઉકા જાદવ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 13, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુજસીટોકના ગુનામાં બંધ ઉનાના ઉમેજ ગામના ભગા ઉકા જાદવ નામના કેદીએ ઉનાના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડ વિરુદ્ધ બે મહિના અગાઉ એક પત્ર લખ્યો હતો, આ પત્ર હાલમાં વાયરલ થતાં તાલુકાના રાજકારણમાં ચર્ચા જગાવી છે.

ઉનાના ઉમેજ ગામે રહેતો ભગા ઉકા જાદવ નામના બુટલેગર કે જેના પર દારૂના અનેક ગુના પોલીસ ચોપડે નોંધાયા છે. ચાર મહિના પહેલાં મોટી માત્રામાં તેનો દારૂ ગીર ગઢડા તાલુકાના બેડીયા ગામેથી SMCએ ઝડપી પાડ્યો હતો અને આ મામલે તે ઉપરાંત અન્ય ઈસમો સામે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ભગા જાદવને જેલ હવાલે કરાયો હતો.

જુનાગઢ જેલમાં બંધ બુટલેગર ભગા ઉકા જાદવ
જુનાગઢ જેલમાં બંધ બુટલેગર ભગા ઉકા જાદવ (Etv bharat Gujarat)

જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં બંધ ભગા ઉકા જાદવ નામના બુટલેગરે ગત 10 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ ઉનાના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડને પત્ર લખ્યો હતો. આ પત્ર હાલ વાયરલ થયો છે, જેમાં બુટલેગર ભગા જાદવે લખ્યું હતું કે 'હું ભગા જાદવ, આપ કાળુ ભાઈ રાઠોડ ધારાસભ્ય, યોગેશ રાઠોડ(સનખડા વાળા, હાલ જુનાગઢ જેલમાં બંધ),રવિ રાઠોડ ભાગીદારીમાં દારૂનો ધંધો કરતા હતા. આ દારૂનો જથ્થો દમણથી આવવાનો હોય અને આ ધંધાનો હિસાબ આપણે સમજવાનો બાકી હોય અને આપણે સાથે મળીને 13 થી વધુ વખત દમણથી દારૂનો જથ્થો મંગાવ્યો હતો. આ દારૂનો હિસાબ આપણે સમજવાનો બાકી છે, જે હિસાબ અમને જામીન મળ્યા બાદ તમને આપી દઈશું.

ઉનાના ધારાસભ્યએ બુટલેગરના આરોપોનો આપ્યો જવાબ
ઉનાના ધારાસભ્યએ બુટલેગરના આરોપોનો આપ્યો જવાબ (Etv bharat Gujarat)

વધુમાં ધારાસભ્યને વિનંતી કરતા જણાવ્યું હતું કે, 'અમારા પરિવારના લોકોને ખોટી રીતે હેરાન નહીં કરતા. અમે લોકો તમારા કહેવાથી તમારા પર વિશ્વાસ રાખીને આ દારૂનો ધંધો કરતા હ, જેમાં તમે અમારા ભાગીદાર છો'

આ જેલમાંથી વાયરલ પત્ર બાબતે ઉના ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ જુનાગઢ જેલમાં બંધ અને ગુજસી ટોક જેવા ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલ ભગા જાદવ નામના બુટલેગર સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. આ લોકો રાજકીય રીતે તેમને બદનામ કરવા માટે ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે. આ ભગા ઉકા જાદવ અગાઉ પણ અનેક વખત દારૂના ગુનામાં સંડોવાયેલ છે.

બુટલેગરના પત્રમાં કરાયેલા દાવાથી ગરમાયું રાજકારણ
બુટલેગરના પત્રમાં કરાયેલા દાવાથી ગરમાયું રાજકારણ (Etv bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડ વધુમાં કહ્યું કે, ભગા ઉકા જાદવે પોલીસના ફોનમાંથી અગાઉ મારી સાથે વાત પણ કરી હતી. જેમાં તેણે જેલમાં ચાલતી ગેરકાયદે પ્રવૃતિ બાબતે મને જાણ કરી હતી અને આ બાબતે જેલર વાળા અને ભગા જાદવ સામે 25 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેખિત રજૂઆત પણ કરી હતી. જેની તપાસ બાદ જેલર વાળાની બદલી થઇ ગઈ હતી. આ બાબતને લઈ આ બુટલેગરોને વાંધો પડ્યો હોય જેથી આવા આક્ષેપ વાળો પત્ર જેલ માંથી લખી વાયરલ કર્યો છે.

આ બાબતે ઉનાના માજી ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે જણાવ્યું હતુ કે, ઉના ધારાસભ્ય કાળુ રાઠોડ વિરુદ્ધ પત્ર લખીને બુટલેગર દ્વારા આવા ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે, તો આ પત્ર બાબતે તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ.

