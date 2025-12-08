બારડોલીના બમરોલી ગામે દીપડાએ કર્યુ શ્વાનનું મારણ, ગામલોકોમાં ભયનો માહોલ, વનવિભાગ થયું દોડતું
સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના બમરોલી ગામે દીપડાએ શ્વાનનું મારણ કરતાં ગામલોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
Published : December 8, 2025 at 7:32 AM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં દીપડાઓનો વસવાટ વધતા હવે વન્યજીવો અને માનવ વસ્તી વચ્ચેનો સંઘર્ષ સતત વધી રહ્યો છે. સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના બમરોલી ગામે વહેલી સવારે ખેતરે જઈ રહેલા એક ખેડૂતે રસ્તાની બાજુમાં ઝાડીઓમાં દીપડાને શ્વાનનું મારણ કરતા જોતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. ખેડૂતે આ ઘટનાનો વીડિયો મોબાઈલમાં કેદ કર્યો હતો, જે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા વનવિભાગ દોડતું થયું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, બમરોલી ગામના એક ખેડૂત વહેલી સવારે પોતાના ખેતરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે રસ્તાની બાજુમાં એક હિંસક દીપડાને રખડતા શ્વાનનો શિકાર કરી તેને ખાતા જોયો હતો. આ ભયાનક દ્રશ્ય ખેડૂતે પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી લીધું હતું. આ વીડિયો 'બમરોલી ક્રિકેટ ગ્રુપ' નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર થયો હતો. આ ગ્રુપમાં 'ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ'ના એક સભ્ય જોડાયેલા હતા, જેમણે તાત્કાલિક આ બાબતની જાણ સંસ્થાના પ્રમુખ જતીન રાઠોડને કરી હતી.
સંસ્થા અને વનવિભાગની ત્વરિત કામગીરી
જતીન રાઠોડે વીડિયોની સત્યતા તપાસવા બમરોલી ગામના સીમ વિસ્તારમાં રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આ વીડિયો થોડા દિવસ પહેલાનો જ છે અને જે સ્થળ દેખાય છે તે ગામનો જ ખેતર વિસ્તાર છે. ગામમાં દીપડાની હાજરીથી ખેતમજૂરો અને ખેડૂતોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ અંગે સામાજિક વનીકરણ રેન્જ (વનવિભાગ) ને જાણ કરવામાં આવતા, વનવિભાગની ટીમે તાત્કાલિક અસરથી દીપડાને પકડવા માટે મારણ સાથેનું પાંજરું ગોઠવી દીધું છે.
માનવ વસ્તી તરફ વધતું જોખમ
દક્ષિણ ગુજરાતના જંગલ અને શેરડીના ખેતરો દીપડાઓ માટે સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન બની ગયા છે. ખોરાકની શોધમાં આ હિંસક પ્રાણીઓ વારંવાર માનવ વસ્તી તરફ ધસી આવે છે. બમરોલીની આ ઘટનાએ સાબિત કર્યું છે કે દીપડા હવે રહેણાંક વિસ્તારોની એકદમ નજીક આવી ગયા છે. હાલ વનવિભાગે ગ્રામજનોને વહેલી સવારે અને મોડી સાંજે ખેતરે જતી વખતે સાવચેત રહેવા અને જૂથમાં નીકળવા અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો