બારડોલીના અકોટીમાં શેરડી કાપણી પહેલા ખેતરમાં આગથી સર્જાયો કરુણ બનાવ, દીપડાના એક બચ્ચાનું મોત
બારડોલી તાલુકાના અકોટી ગામે સામે આવ્યો છે, જ્યાં શેરડીની આગમાં દીપડાના ત્રણ બચ્ચા ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
Published : December 17, 2025 at 9:46 PM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યારે સુગર ફેક્ટરીઓની શેરડી કાપણીની સીઝન પૂરજોશમાં છે, પરંતુ આ સીઝન વન્યજીવો માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે. મજૂરો પોતાની સરળતા માટે શેરડીના ખેતરોમાં આગ લગાવતા હોય છે, જેમાં ખેતરને સુરક્ષિત આશરો માનતા દીપડા જેવા વન્યજીવોના માસૂમ બચ્ચા હોમાઈ રહ્યા છે. આવો જ એક હૃદયદ્રાવક કિસ્સો બારડોલી તાલુકાના અકોટી ગામે સામે આવ્યો છે, જ્યાં શેરડીની આગમાં દીપડાના ત્રણ બચ્ચા ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
ઘટનાની વિગત
અકોટી ગામના વેણી કોટર વિસ્તારમાં મહેશભાઈ પટેલના ખેતરમાં શેરડીની કાપણી માટે મજૂરોએ આગ લગાવી હતી. આ દરમિયાન ખેતરમાં બખોલ બનાવી રહેલા દીપડાના ત્રણ બચ્ચા આગની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. ખેતર માલિકે આ અંગે તાત્કાલિક ગ્રામજન હિતેશભાઈ ટેલરને જાણ કરી હતી. જેમણે ‘ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ’ના પ્રમુખ જતીન રાઠોડ અને તેન સામાજિક વનીકરણ રેંજના RFO સુધાબેન ચૌધરીનો સંપર્ક કર્યો હતો.
એક બચ્ચાનું મોત, બેનો બચાવ
એનિમલ ટ્રસ્ટની ટીમ અને વનવિભાગે સ્થળ પર પહોંચી ત્રણેય દાઝેલા બચ્ચાને રેસ્ક્યુ કર્યા હતા. કમનસીબે, ગંભીર રીતે દાઝેલા એક બચ્ચાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બે બચ્ચાને પશુચિકિત્સકની દેખરેખ હેઠળ સ્વસ્થ કરવામાં આવ્યા હતા. મૃત બચ્ચાનું પેનલ પીએમ કરાવી વનવિભાગ દ્વારા અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
4G કેમેરાની નજરે માતૃપ્રેમ
સ્વસ્થ થયેલા બે બચ્ચાને ફરી તેની માતા સાથે મેળવવા માટે તેન રેંજ વનવિભાગ અને જતીન રાઠોડની ટીમ દ્વારા મહેશભાઈના ખેતરમાં જ સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યા હતા. સુરક્ષા માટે 4G CCTV કેમેરા ગોઠવી દેખરેખ રખાઈ હતી. મોડી રાત્રે 03:06 વાગ્યે માદા દીપડી પહેલા રેકી કરવા આવી હતી અને ત્યારબાદ 04:15 વાગ્યે પરત આવીને પોતાના બંને બચ્ચાને સુરક્ષિત રીતે સાથે લઈ ગઈ હતી.
જાગૃતિની તાતી જરૂર
એનિમલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જતીન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, શેરડી કાપતા મજૂરોમાં જાગૃતિ લાવવી અનિવાર્ય છે. જો મજૂરોને વન્યજીવોની હાજરી અંગે માહિતગાર કરવામાં આવે અથવા ડોક્યુમેન્ટ્રી દ્વારા સમજાવવામાં આવે તો દીપડા-માનવ સંઘર્ષ અને આવા અકસ્માતો ઘટાડી શકાય છે.
