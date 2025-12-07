ખેતરમાં શેરડી કાપતા યુવાન પર દીપડાનો હુમલો, 23 વર્ષીય શ્રમિકને ગંભીર ઈજા
ડાંગ જિલ્લામાંથી મજૂરી અર્થે સુરત જિલ્લાના ઝરપણ ગામે આવેલા 23 વર્ષીય શ્રમિક પર દીપડાએ અચાનક હુમલો કરતા તે ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થયો.
Published : December 7, 2025 at 7:54 AM IST
સુરત: માંડવી-કીમ રોડ પર આવેલા અરેઠ તાલુકાના ઝરપણ ગામે શનિવારે સવારે ખેતરમાં કામ કરી રહેલા એક યુવાન પર દીપડાએ અચાનક હુમલો કરતાં વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે. આ હુમલામાં ડાંગ જિલ્લામાંથી મજૂરી અર્થે આવેલો 23 વર્ષીય શ્રમિક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ ઝરપણ ગામે શેરડી કાપણી માટે ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકાના પાંઢારપાડા-પીપલદા ગામના મૂળ નિવાસી શ્રમિકો ઝૂંપડા બાંધીને રહે છે. જે પૈકી 23 વર્ષીય યુવાન વિશાલ શરદભાઈ બાગુલ ખેતરમાં શેરડી કાપવાની કામગીરી કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન શેરડીના ઊંચા પાકની વચ્ચે છુપાયેલા એક દીપડાએ એકાએક તેના પર હુમલો કર્યો હતો.
દીપડાના આ આકસ્મિક હુમલાને કારણે વિશાલના જમણા તેમજ ડાબા બંને હાથ અને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. યુવાનની ચીસો સાંભળી આસપાસના અન્ય શ્રમિકો દોડી આવતાં દીપડો ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હતો.
ગંભીર રીતે ઘવાયેલા વિશાલ બાગુલને સૌપ્રથમ તાત્કાલિક અરેઠના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડાયો હતો, જ્યાં તેને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. જોકે, ઈજાની ગંભીરતાને જોતાં તેને વધુ સારવાર અર્થે તાત્કાલિક બારડોલીની સરદાર હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં યુવાન સારવાર હેઠળ છે.
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. વન વિભાગના અધિકારીઓએ દીપડાને રેસ્ક્યુ કરવા માટેની કામગીરી હાથ ધરી છે અને ખેતરોની આસપાસ પિંજરા ગોઠવવાની તજવીજ શરૂ કરી છે, જેથી અન્ય કોઈ બનાવ ન બને.
વન વિભાગના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ઈજાગ્રસ્ત વિશાલ બાગુલની તબિયત હાલમાં સુધારા પર છે અને તે ખતરાની બહાર છે. અરેઠ તાલુકાના આ વિસ્તારમાં દીપડાના હુમલાની આ ઘટનાથી શેરડી કાપણી માટે આવેલા શ્રમિકો અને સ્થાનિક ખેડૂતોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.