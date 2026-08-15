આઝાદીના 80 વર્ષ: ગાંધીજીના સમયથી ખાદીના વારસાને સાચવતો બઢિયા પરિવાર, આજે પણ જીવંત છે પરંપરા
આઝાદીના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે મહાત્મા ગાંધીના સમયથી સાબરમતી આશ્રમ સાથે જોડાયેલા અમદાવાદના બઢિયા પરિવારની પ્રેરણાદાયી કહાની...
Published : August 15, 2026 at 12:30 PM IST
ભુમિકા પરમાર, અમદાવાદ: આઝાદીના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસે મહાત્મા ગાંધીના સમયથી સાબરમતી આશ્રમ સાથે જોડાયેલા અમદાવાદના બઢિયા પરિવારની પ્રેરણાદાયી કહાની સામે આવી છે. પરદાદાથી શરૂ થયેલી ખાદી વણાટ અને દેશભક્તિની આ પરંપરાને આજે ચોથી પેઢીના ધીમંતભાઈ બઢિયા અને પાંચમી પેઢી આગળ વધારી રહી છે. ગાંધીજી સાથે દાંડી કૂચ અને સ્વદેશી ચળવળમાં સક્રિય રહેનાર આ પરિવાર આજે પણ બાપુના વિચારો અને ખાદીની અતૂટ ડોરને પેઢી દર પેઢી જાળવી રાખ્યો છે.
ગાંધીજી સાથે મુલાકાત અને પછી બદલાયું જીવન
બઢિયા પરિવારના પૂર્વજો મહાત્મા ગાંધી સાથે ખાદીના કામમાં પણ જોડાયેલા રહ્યા હતા, પરિવારના ત્રણ સભ્યો ગાંધીજી સાથે દાંડી કૂચમાં પણ સામેલ થયા હતા આને આજે ચોથી પેઢીના ધીમંતભાઇ બઢિયા ખાદી વણાટ અને ગાંધીજીના વિચારોને આવનારી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ધીમંતભાઈ કહે છે કે તેમનું મૂળ વતન લાઠી છે, તેમના પરદાદા વર્ષ 1915માં રોજગાર માટે લાઠી છોડીને મુંબઈ ગયા હતા. તે સમયે મહાત્મા ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં સફળ સત્યાગ્રહ કર્યા બાદ ભારત પરત આવ્યા હતા અને દેશભરમાં લોકો સાથે મુલાકાતો કરી રહ્યા હતા.
ધીમંતભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, પરિવારના એક ઓળખીતા સાવંત મારવાડીએ ગાંધીજીને તેમના પરદાદા વિશે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાંથી એક હોશિયાર ખાદી વણાટનો કારીગર મુંબઈ આવ્યો છે. ત્યારબાદ તેમના પરદાદાને ગાંધીજી પાસે લઈ જવામાં આવ્યા.
ગાંધીજીએ તેમને ફરી ગુજરાત જઈને ખાદીનું કામ શરૂ કરવા કહ્યું. જોકે, તેમના પરદાદાએ જવાબ આપ્યો હતો કે, ગુજરાતમાં ખાદી વણાટનું કામ ન ચાલતા તેઓ રોજગાર માટે મુંબઈ આવ્યા છે અને હવે પાછા જશે તો ગામના લોકો શું કહેશે? ત્યારે ગાંધીજીએ તેમને કહ્યું હતું કે ગામમાં કહી દેજો કે, ગાંધી બાપુએ વતનમાં જઈને ખાદીનું કામ શરૂ કરવા મોકલ્યા છે.
આ રીતે તેમના પરદાદા ફરી લાઠી પરત ફર્યા અને ખાદી વણાટનું કામ શરૂ કર્યું. બાદમાં ગાંધીજીએ કોચરબ આશ્રમથી સાબરમતી આશ્રમ તરફ સ્થળાંતર કર્યા બાદ બઢિયા પરિવારને પણ સાબરમતી આશ્રમમાં બોલાવ્યો હતો. પરિવાર ત્યાંથી ખાદી વણાટની પરંપરા સાથે વધુ મજબૂત રીતે જોડાયો.
ધીમંતભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના પરદાદાએ માત્ર ખાદી વણાટનું કામ જ કર્યું નહોતું, પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજીને પણ ખાદી વણાટની પ્રક્રિયા શીખવાડી હતી. પરિવાર માટે ખાદી માત્ર વ્યવસાય નહોતો, પરંતુ સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતાના વિચાર સાથે જોડાયેલું જીવન હતું.
દાંડી કૂચ માટે પરિવારના ત્રણ સભ્યોની પસંદગી
વર્ષ 1930માં મહાત્મા ગાંધીજીએ દાંડી કૂચ શરૂ કરી ત્યારે દેશભરમાંથી પસંદ કરાયેલા સત્યાગ્રહીઓમાં બઢિયા પરિવારના ત્રણ સભ્યો પણ સામેલ થયા હતા. ધીમંતભાઈ જણાવે છે કે તે સમય અત્યંત અનિશ્ચિત હતો. અંગ્રેજ સરકાર શું કાર્યવાહી કરશે, ધરપકડ થશે કે અન્ય દમનકારી પગલાં લેવાશે તેની કોઈ ખાતરી નહોતી. તેથી ગાંધીજી એવા સાથીઓને પસંદ કરતા હતા, જે મુશ્કેલી સામે ડગમગે નહીં.
પરિવારના સભ્યોના નામ દાંડી કૂચ માટે નોંધાયા હતા. ધીમંતભાઈના દાદા અર્જુનભાઈ બઢિયા પણ ગાંધીજી સાથે જવા ઇચ્છતા હતા પરંતુ પરિવારના સૌથી મોટા સભ્ય હોવાથી ગાંધીજીએ તેમને આશ્રમમાં રહીને અન્ય જવાબદારીઓ સંભાળવા કહ્યું હતું. તે સમયે દારૂના અડ્ડાઓ સામે પિકેટિંગ સહિતની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ તેઓ જોડાયેલા રહ્યા હતા.
ધીમંતભાઈ કહે છે કે, હૃદયકુંજ તેમના પરિવાર માટે માત્ર ઐતિહાસિક સ્થળ નથી. દાંડી કૂચ પહેલાં તેમના પરિવારના સભ્યોની ગાંધીજી સાથેની મુલાકાતો અને ચર્ચાઓ પણ આ જગ્યા સાથે જોડાયેલી છે.
બાપુ માટે ખાસ ખાદીની ધોતી બનાવી
બઢિયા પરિવારની યાદોમાં ગાંધીજી સાથે જોડાયેલી બીજી એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના પણ છે. ધીમંતભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગાંધીજી ચોક્કસ પ્રકારની ધોતી પહેરતા તે કાપડને તૈયાર કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. પરિવારના વડીલો અને મહિલાઓએ ગાંધીજી માટે ખાસ ખાદીની ધોતી તૈયાર કરી હતી. આ કાર્યથી ખુશ થઈ ગાંધીજીએ પરિવારના સભ્યોના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી. પરિવાર ત્યારથી ખાદી અને સ્વદેશી વિચાર સાથે વધુ ગાઢ રીતે જોડાયો હતો.
બઢિયા પરિવારના આમંત્રણ પર ગાંધીજી લાઠી પણ ગયા
વર્ષ 1925માં ગાંધીજી અમરેલી તરફ જવાના હતા ત્યારે બઢિયા પરિવારના આમંત્રણ પર તેઓ લાઠી પણ ગયા હતા. ધીમંતભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, તે સમયે પરિવારે ખાદીના કાપડ પાથરીને ગાંધીજીનું સ્વાગત કર્યું હતું અને ત્યાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરિવારની મહિલાઓએ પણ આઝાદીની ચળવળમાં પોતાના રીતે યોગદાન આપ્યું હતું. ધીમંતભાઈ કહે છે કે તેમના પરદાદીએ પોતાના સોનાના આભૂષણ ગાંધીજીના ચરણોમાં અર્પણ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ પરિવારના સભ્યો દેશની આઝાદી અને સ્વદેશી વિચાર સાથે વધુ સક્રિય રીતે જોડાયા હતા.
આશ્રમમાં વર્ષો સુધી જીવંત બનાવી ખાદી બનાવવાની પ્રક્રિયા
ધીમંતભાઈ બઢિયા પોતે પણ પાંચ વખત દાંડી યાત્રામાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાની પદયાત્રા પણ કરી ચૂક્યા છે. વર્ષો સુધી તેઓ સાબરમતી આશ્રમમાં આવતા દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓને સ્વખર્ચે ખાદી બનાવવાની જીવંત પ્રક્રિયા બતાવતા હતા. હાથસાળ પર ખાદી કેવી રીતે વણાય છે, ચરખામાં રૂમાંથી દોરો કેવી રીતે બને છે અને પછી તે દોરામાંથી કપડું કેવી રીતે તૈયાર થાય છે—આ આખી પ્રક્રિયા પ્રવાસીઓ માટે જીવંત રાખવાનો તેમનો પ્રયાસ હતો. ધીમંતભાઈ કહે છે કે ગાંધીજી ભલે આજે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ આશ્રમની પવિત્ર ભૂમિ પર ખાદીનું કામ ચાલતું રહે, તે પોતે જ બાપુના વિચારને જીવંત રાખવાનો એક પ્રયાસ છે.
ગાંધી આશ્રમના રિ-ડેવલપમેન્ટના કારણે આશ્રમવાસીઓએ પોતાની જૂની જગ્યા ખાલી કરી છે. જ્યાં ધીમંતભાઈ વર્ષોથી ખાદી વણાટનું જીવંત પ્રદર્શન કરતા હતા તે ઇમામ મંઝિલ વિસ્તાર પણ રિ-ડેવલપમેન્ટ હેઠળ આવી ગયો છે. હાલમાં તેમને નાની જગ્યામાં રામજીભાઈ ખાદી વણાટ અને વેચાણ કેન્દ્ર ચલાવવા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ધીમંતભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ કેન્દ્ર સ્વખર્ચે ચાલે છે. તેઓ કહે છે કે ખાદી વેચાણ કેન્દ્રો માટે સરકારની ગ્રાન્ટ અથવા પ્રમાણપત્રોની વ્યવસ્થા હોય છે, પરંતુ તેમના પરિવાર માટે તેમના પૂર્વજો અને ગાંધીજી સાથેનો ઇતિહાસ જ સૌથી મોટું પ્રમાણપત્ર છે.
પાંચમી પેઢી સુધી પહોંચી ખાદીની પરંપરા
ધીમંતભાઈ આજે પરિવારની ચોથી પેઢી તરીકે આ વિરાસતને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. તેમના પુત્ર હર્ષ બઢિયા હવે પાંચમી પેઢી તરીકે ખાદી અને ગાંધીવિચાર સાથે જોડાયેલા છે.
"પરિવારનો એક યુવાન હાલમાં જિનીવા (સ્વિત્ઝર્લેન્ડ)માં ડિપ્લોમસીનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે અને રાષ્ટ્રીય દિવસો પર ખાદીના વસ્ત્રો પહેરીને ગાંધીજીના વિચારો વિશે અન્ય લોકોને સમજાવી રહ્યો છે. તેમના માટે આ ગર્વની વાત છે કે પાંચમી પેઢી પણ પરિવારની ઐ ઐતિહાસિક વિરાસતને સાચવી રહ્યો છે." ધીમંતભાઇ બઢિયા
PM મોદીને કરી ખાસ વિનંતી
ધીમંતભાઈએ ગાંધી આશ્રમના રિ-ડેવલપમેન્ટ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખાસ વિનંતી પણ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે હૃદયકુંજ માત્ર એક ઇમારત નથી, પરંતુ ગાંધીજીના જીવન અને વિચારો સાથે જોડાયેલી ઐતિહાસિક ધરોહર છે. ધીમંતભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, હૃદયકુંજમાં વર્ષો સુધી મૂળ સ્વરૂપ જાળવી રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હાલ ચાલી રહેલા રિ-ડેવલપમેન્ટ દરમિયાન ઓટલા, પથ્થરો અને કેટલાક અન્ય ભાગોમાં ફેરફાર થઈ રહ્યા હોવાની તેમને ચિંતા છે.
ધીમંતભાઈએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પોતાના પ્રવાસનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે નેલ્સન મંડેલાનું નિવાસસ્થાન આજે પણ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં જાળવવામાં આવ્યું છે. તેવી જ રીતે સાબરમતી આશ્રમ અને ખાસ કરીને હૃદયકુંજની ઐતિહાસિકતા અને મૂળ ઓળખ જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે.
આજે, જ્યારે દેશ આઝાદીના 80 વર્ષ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે બઢિયા પરિવારની કહાની સ્વતંત્રતાના ઇતિહાસનું એક જીવંત પાનું બનીને સામે આવે છે. એક એવો પરિવાર, જેના પૂર્વજો બાપુ સાથે ચાલ્યા, દાંડી કૂચમાં જોડાયા, ખાદી વણી અને સ્વદેશીના વિચારને જીવનમાં ઉતાર્યો—અને જેના વારસદારો આજે પણ એ જ ડોરને તૂટવા દેવા તૈયાર નથી.
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