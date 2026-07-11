ETV Bharat / state

સુરત: શ્રમિક વ્યક્તિનું નિ:સ્વાર્થ સેવાકાર્ય, પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગયેલી 50 જેટલી નંબર પ્લેટો શોધી માલિકોને પરત કરી

ફૂટપાથ પર રહેતા અને ભંગાર વીણીને ગુજરાન ચલાવતા ગૌતમભાઈએ ઘણા બધા વાહન માલિકોના સમય, શક્તિ અને નાણાં બચાવ્યા

ફૂટપાથ પર રહેતા અને ભંગાર વીણીને ગુજરાન ચલાવતા ગૌતમભાઈએ ઘણા બધા વાહન માલિકોના સમય, શક્તિ અને નાણાં બચાવ્યા
ફૂટપાથ પર રહેતા અને ભંગાર વીણીને ગુજરાન ચલાવતા ગૌતમભાઈએ ઘણા બધા વાહન માલિકોના સમય, શક્તિ અને નાણાં બચાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેરમાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદ અને ખાડીપૂરના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ પૂરના પાણીમાં હજારો વાહનો ફસાયા હતા, જેમાં કેટલાય વાહનચાલકોની નંબર પ્લેટો તૂટીને વહી ગઈ હતી. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં જહાંગીરપુરા વિસ્તારના એક ફૂટપાથ પર રહેતા અને ભંગાર વીણી ગુજરાન ચલાવતા ગરીબ શ્રમિક ગૌતમભાઈ શાંતિભાઈ દેવીપૂજકે પ્રામાણિકતા અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

પાણીમાં તણાઈ ગયેલી 50 નંબર પ્લેટો શોધી કાઢી

ગૌતમભાઈએ પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ રસ્તા પરથી અત્યાર સુધીમાં 50 જેટલી વાહનોની નંબર પ્લેટો એકત્રિત કરી છે. ગૌતમભાઈ જણાવે છે કે, વરસાદ દરમિયાન રસ્તા પર કમરતોડ પાણી હતું, જેના કારણે વાહનો એકબીજા સાથે અથડાતા અને નંબર પ્લેટો તૂટીને પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતી હતી. આ અસહાય વાહનચાલકોની મુશ્કેલી સમજીને ગૌતમભાઈએ માનવતાના નાતે આ પ્લેટો સાચવી રાખી હતી.

ફૂટપાથ પર રહેતા અને ભંગાર વીણીને ગુજરાન ચલાવતા ગૌતમભાઈએ ઘણા બધા વાહન માલિકોના સમય, શક્તિ અને નાણાં બચાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયા બન્યું મદદગાર

આ સમગ્ર મામલામાં સુરતના જાગૃત યુવાન વિવેક અશોકભાઈ ભવાનીયાએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. જ્યારે વિવેકભાઈની નજર ગૌતમભાઈ પાસે રહેલી નંબર પ્લેટોના ઢગલાં પર પડી, ત્યારે તેમણે તુરંત એક વીડિયો રીલ બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી હતી. જેથી કરીને જે વાહનચાલકો RTOની લાંબી અને ખર્ચાળ પ્રક્રિયાથી પરેશાન હતા, તેઓ ગૌતમભાઈનો સંપર્ક કરી શકે.

RC બુક વગર પ્લેટ નહીં: જવાબદારીનું વહન

સુરક્ષાના કારણોસર, નંબર પ્લેટોનો કોઈ ખોટો ઉપયોગ ન થાય તે માટે ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. વિવેકભાઈ અને ગૌતમભાઈએ નક્કી કર્યું છે કે, કોઈપણ વ્યક્તિ આવે તો તેમની પાસેથી પહેલાં અસલી RC બુક માંગવી અને નંબરની પૂરેપૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ જ પ્લેટ મૂળ માલિકને સોંપવી. ગૌતમભાઈ આ સેવા બદલ એક પણ રૂપિયો લીધા વગર સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થ ભાવે કામ કરી રહ્યા છે.

દિલીપ પટેલનો અનુભવ: "સમય અને પૈસા બચ્યા"

પોતાની ખોવાયેલી નંબર પ્લેટ મેળવનાર વાહનચાલક દિલીપ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ નવી પ્લેટ માટે આરટીઓમાં અપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની તૈયારીમાં હતા, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી રીલ જોઈ તેઓ ગૌતમભાઈ પાસે પહોંચ્યા. RC બુકની ચકાસણી બાદ તેમને પોતાની ઓરિજિનલ પ્લેટ મળી ગઈ, જેનાથી તેમનો સમય અને પૈસા બંનેની બચત થઈ.

ગૌતમભાઈ અને વિવેકભાઈનું આ કાર્ય ખરેખર વંદનીય છે. જો સુરતના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ લોકોને આવી નંબર પ્લેટો મળે, તો તેને ભંગારમાં નાખવાને બદલે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સાચા માલિક સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જેથી સમાજમાં માનવતાની સાંકળ વધુ મજબૂત બને.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NOBEL CAUSE BY LABOUR
LOST NUMBER PLATES IN FLOOD SURAT
SURAT HUMAN INTEREST STORY
SURAT NEWS
LABOUR RETURN NUMBER PLATES SURAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.