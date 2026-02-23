ETV Bharat / state

વડગામ: છનીયાણામાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી હાર્ટએટેકમાં ખપાવવાનો કર્યો પ્રયાસ, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

પતિએ પત્નીની હત્યા કરતા પહેલા સસરાને ફોન કરીને કહ્યું, "તમે આવો નહિંતર હું તમારી દીકરીને મારી નાખીશ".

છનીયાણામાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી હાર્ટએટેકમાં ખપાવવાનો કર્યો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 5:19 PM IST

વડગામ: બનાસકાંઠામાં ઘર કંકાસનો કરૂણ અંજામ આવ્યો છે. વહેમીલા પતિએ પત્નીનું ગળું દબાવી હત્યા કરી નાંખી હતી અને આ હત્યાને હાર્ટએટેકમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ગળાના નિશાનને કારણે આ હત્યાનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. વર્ષોથી શંકા કરી ઝઘડા કરતા પતિ સામે સસરાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પત્ની પર શંકા રાખી પતિએ ગળુ દબાવી કરી હત્યા

બનાવની વિગત જોઇએ તો, અમદાવાદમાં રહેતા બાબુભાઇ નાગજીભાઇ ઓડની પુત્રી જ્યોત્સનાબેનના લગ્ન વડગામના છનીયાણાના રાયચંદભાઇ બાબુભાઇ ઓડ સાથે 12 વર્ષ પહેલા થયા હતા, તેમને સંતાનમાં બે પુત્ર છે. અવાર નવાર પતિ રાયચંદ પત્ની જ્યોત્સનાબેન ઉપર વહેમ કરી તેને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપતો હતો. અવાર નવાર છેલ્લા ચાર વર્ષથી ચાલતા આ ઝઘડાઓથી પત્ની પણ કંટાળી ગઇ હતી.

છનીયાણામાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી હાર્ટએટેકમાં ખપાવવાનો કર્યો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)

પતિએ પત્નીની હત્યા કરતા પહેલા શનિવારે સસરાને ફોન કરીને કહ્યું કે, તમે આવો નહિંતર હું તમારી દીકરીને મારી નાખીશ. જોકે, સાંજે પત્ની જ્યોત્સનાબેનનું હાર્ટએટેકથી મોત થયું હોવાનું અમદાવાદમાં રહેતા પરિવારને જાણવા મળ્યું હતું. પરિવાર તરત જ છનીયાણા ગામમાં પહોંચ્યો હતો ત્યારે મહિલાના ગળા પર કાળા નિશાન અને ચહેરો કાળો પડી ગયેલો જોઇ પરિવારને હત્યાની શંકા ઉપજી હતી. તે બાદ કડકાઇથી પૂછપરછ કરતા પતિ રાયચંદ ભાંગી ગયો હતો અને હત્યાની કબૂલાત કરી હતી.

મૃતક જ્યોત્સનાબેનના પિતાએ આ ઘટનાને લઇને વડગામ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે હત્યારા પતિની અટકાયત કરી છે. વડગામ પોલીસ મથકના PI એન.એમ.સોલંકીએ કહ્યું કે, પતિની અટકાયત કરાઇ છે, જેની પૂછપરછમાં પોતે પત્નીની હત્યા કરી હોવાની કબુલાત કરી છે.

સંપાદકની પસંદ

