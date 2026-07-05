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ઘરકંકાશનો કરૂણ અંજામ, ઉનામાં પતિએ માથામાં પથ્થરના મારી પત્નીને ઉતારી મોતને ઘાટ

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના માણેક ચોક વિસ્તારમાં સમીનબેન નામની મહિલાની હત્યાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

પતિએ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી
પતિએ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 9:31 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ઉનામાં સામે આવેલી હત્યાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘરકંકાશના પગલે એક ઘરમાં ખુની ખેલાયો હતો અને આ મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના માણેક ચોક વિસ્તારમાં સમીનબેન નામની મહિલાની હત્યાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ હત્યાનો આરોપ બીજા કોઈ પર નહીં પરંતુ તેના જ પતિ પર લાગ્યો છે. મૃતકના પુત્ર વાહીદભાઈ ખલીલભાઈ કાદીયાતે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેઓ નોકરીના કામે બહાર હતા ત્યારે તેમની બહેનનો ફોન આવ્યો કે માતાને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. તેઓ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે સમીનબેનને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાના સમયે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘરમાં બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ આરોપી પતિએ સમીનબેનના માથાના ભાગે ભારે પથ્થર વડે હુમલો કર્યો અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો.

પોલીસે કરી આરોપી પતિની ધરપકડ
પોલીસે કરી આરોપી પતિની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ઘટના બાદ આરોપી ઉનાની મચ્છુંદ્રી નદીના પટ વિસ્તારમાં જઈ બેઠો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ઉના પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી હતી અને ગણતરીની મિનિટોમાં આરોપીને શોધી કાઢી તેની ધરપકડ કરી હતી. હાલ આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, આરોપી છેલ્લા ઘણા સમયથી પત્નીને માનસિક અને શારીરિક રીતે હેરાન કરતો હતો. નાની-નાની બાબતોમાં ઝઘડા થતા હતા અને અગાઉ પણ મારપીટના બનાવો બન્યા હતા. જોકે પરિવારજનોએ આને ઘરનો મામલો માની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી નહોતી. પરંતુ આ વખતે ઝઘડો એટલો ઉગ્ર બન્યો કે તેનો અંત સમીનબેનના કરુણ મોતમાં આવ્યો.

આ ઘટનાએ પરિવારની તમામ ખુશીઓ પળવારમાં શોકમાં ફેરવી દીધી છે. કારણ કે, ચાર-પાંચ મહિના બાદ મૃતક સમીનબેનના પુત્ર વાહીદભાઈના લગ્ન યોજાવાના હતા અને ઘરમાં લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ જે માતા પોતાના પુત્રના લગ્નમાં હાજર રહી આશીર્વાદ આપવાના સપના જોઈ રહી હતી, તેનો જ જનાજો પરિવારને ઉઠાવવાનો વારો આવ્યો.

બીજી તરફ, માતાની હત્યાના આરોપસર પિતાની ધરપકડ થતાં સમગ્ર પરિવારનો જાણે કે પિંખાઈ ગયો હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. એક જ ઘટનામાં પુત્રે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે, જ્યારે પિતા પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવાથી પરિવારની ખુશીઓ એક ક્ષણમાં શોકમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. આ સમગ્ર ઘટનાના આધારે ઉના પોલીસે આરોપી ખલીલભાઈ દાઉદભાઈ કાદીયાત સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 103(1) હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

HUSBAND KILLED WIFE
UNA GIR SOMNATH
GIR SOMNATH NEWS
હત્યાની ઘટના
MURDER CASE

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