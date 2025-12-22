ETV Bharat / state

રોડ માર્ગે દારૂની હેરાફેરીમાં નિષ્ફળ જતા બુટલેગરો દરિયાઈ માર્ગે પણ ન ફાવ્યા, બોટમાંથી ઝડપાયો માતબાર દારૂ

થર્ટી ફર્સ્ટની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખી દરિયાઈ માર્ગે ફિશિંગ બોટ મારફતે લવાતો દારૂનો વિશાળ જથ્થો સ્ટેટ મેરિન પોલીસ (SMC) દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

સ્ટેટ મેરિન પોલીસ (SMC)એ દારૂનો માતબાર જથ્થો ઝડપ્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 1:50 PM IST

ગીરસોમનાથ: 31 ડિસેમ્બર નજીક આવતા દારૂના બુટલેગરો બેફામ બન્યા હોવાનો વધુ એક કિસ્સો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં સામે આવ્યો છે. થર્ટી ફર્સ્ટની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખી દરિયાઈ માર્ગે ફિશિંગ બોટ મારફતે લવાતો દારૂનો વિશાળ જથ્થો સ્ટેટ મેરિન પોલીસ (SMC) દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ,વેરાવળ બંદરના નલિયા ગોદી વિસ્તારમાં એક ફિશિંગ બોટમાંથી દારૂ ઉતારવામાં આવી રહ્યો હોવાની બાતમી SMCને મળી હતી. જેના આધારે પોલીસે રાત્રીના અંદાજે 3 વાગ્યે અચાનક દરોડો પાડ્યો હતો.

સ્ટેટ મેરિન પોલીસ (SMC)એ દારૂનો માતબાર જથ્થો ઝડપ્યો (Etv Bharat Gujarat)

આ દરોડા દરમિયાન ફિશિંગ બોટમાંથી 400 પેટીથી વધુ વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જપ્ત કરાયેલા દારૂની કિંમત અંદાજે 80 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ સાથે દારૂની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલા 6 ઇસમોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.

31 ડિસેમ્બરની ઉજવણીને લઈને દારૂની માંગ વધતા બુટલેગરો હવે દરિયાઈ માર્ગનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. હાલ SMC દ્વારા ઝડપાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. દારૂ ક્યાંથી લવાયો હતો અને ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો, તેમજ પાછળ કોઈ સંડોવાયેલું છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.

અંદાજે 80 લાખ રૂપિયાથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

વેરાવળ બંદર વિસ્તારમાં થયેલી આ કાર્યવાહીથી દારૂના બુટલેગરોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. અગાઉ પણ સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના બેડીયા ગામેથી પણ મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.

