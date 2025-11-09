ETV Bharat / state

શું PM મોદીની હાજરીમાં ચૈતર વસાવા ભાજપમાં જોડાશે ? ચૈતર વસાવાએ કહ્યું આવું...

AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની આગેવાનીમાં ઝઘડિયાના રાજપારડી ખાતે યોજાયેલા AAPના એક કાર્યક્રમમાં 100થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ આપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો.

ઝઘડિયાના રાજપારડી ખાતે ચૈતર વસાવાની આગેવાનીમાં આપનો કાર્યક્રમ
ઝઘડિયાના રાજપારડી ખાતે ચૈતર વસાવાની આગેવાનીમાં આપનો કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 9:25 AM IST

ભરૂચ : છેલ્લા કેટલાંક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર ડેડીયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સંબંધિત એક મોટી રાજકીય ચર્ચા ફેલાવામાં આવી રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેઓ આગામી કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે. કેટલાક ફેસબુક પેઈજ, વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ અને યુટ્યુબ ચેનલ્સ પણ આવા દાવાઓ કરતી પોસ્ટ અને વીડિયો પ્રસારીત કર્યા હતા.

જોકે, આ તમામ ચર્ચાઓને ભ્રામક અને ગણતરીપૂર્વક પાંખો અપાયેલી અફવાઓ ગણાવીને ચૈતર વસાવાએ ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ ભાષામાં જણાવ્યું કે AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફેરફાર કરાયેલા વીડિયો અને ખોટી પોસ્ટ વડે તેમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે રાજકીય ષડયંત્ર સિવાય કંઈ નથી.

રાજપારડીમાં AAPનો કાર્યક્રમ

અફવાઓના આ વમળ વચ્ચે, ઝઘડિયાના રાજપારડી સ્થિત AAPના કાર્યાલય ખાતે એક વિશાળ બેઠક અને સંગઠનને મજબૂત કરવાને લઈને એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની અધ્યક્ષતામાં 100થી વધુ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. નવા કાર્યકર્તાઓમાં મોટેભાગે ગ્રામિણ વિસ્તારોના યુવાનો, મહિલા કાર્યકર્તાઓ તેમજ સ્થાનિક સામાજિક આગેવાનોનો સમાવેશ હતો. કાર્યકર્તાઓએ જણાવ્યું કે AAPનો વિકાસમાર્ગ, ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધની લડત અને ગામડાઓના પ્રશ્નોને લઈને ચૈતર વસાવાનું કામ તેમને પ્રેરિત કરતું હતું.

ભાજપમાં જોડાવાને લઈને શું કહ્યું ચૈતર વસાવાએ

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન લોકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપતાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, “મારા વિશે નિરાધાર વાતો ફેલાવવામાં આવી રહી છે” “કેટલાક લોકો AI વડે મારી ફેક વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં ફેરવી રહ્યા છે, મારો ભાજપમાં જોડાવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. હું આજે પણ AAP સાથે છું અને ભરપૂર જનતા સાથે છું, જાહેરમાં ગેરસમજ, શંકા અને ગેરરાજકીય વાતાવરણ ઉભું કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. MLAનું આ નિવેદન પ્રસાર થતા ઘણા સમર્થકોએ સોશ્યલ મીડિયા પર પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે AI જનરેટેડ કે મોર્ફ્ડ વીડિયો વડે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયત્નો બંધ થવા જોઈએ.

AI માધ્યમથી રાજકીય અફવાઓ

ચૈતર વસાવાએ ખાસ કરીને ટેક્નોલોજીના દુરુપયોગ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે, એક તરફ વાસ્તવિકતા બતાવવા AIનો ઉપયોગ થાય છે, પણ બીજી તરફ ફેરફાર કરેલી ભાષણોની ક્લિપ, ખોટા અવાજ અને એડિટેડ વીડિયો વડે બદનામી કરવાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, આ માત્ર વ્યક્તિગત હુમલો નહીં, પરંતુ લોકશાહીને ગેરમાર્ગે દોરવાની ખતરનાક શરૂઆત છે.”

રાજકીય નિરીક્ષકોનું પણ માનવું છે કે ચૂંટણી પૂર્વે આવા પ્રોપેગન્ડા વધે છે. ખાસ કરીને જનમેળામાં દેખાડવામાં આવતાં મોર્ફ્ડ વિડીયો, ખોટી જાહેરાતો, ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ મેનીપ્યુલેશનનો વપરાશ દેશભરમાં વધી રહ્યો છે.ડેડીયાપાડા અને ઝઘડિયા સહિતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં છેલ્લા સમયમાં AAPએ પોતાનું તળિયેનું સંગઠન મજબૂત કર્યું છે. ચૈતર વસાવા ચૂંટણી જીતીને વિધાનસભામાં પહોંચ્યા બાદ સતત પાણી, જંગલ-જમીન, રોજગારી અને સ્થાનિક ઉત્પાદકોના મુદ્દાથી લઈને યુવાનો માટે ટેકનિકલ તાલીમ તેમજ ગ્રામિણ રોડ અને શાળા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા મુદ્દાઓ પર લડત આપી રહ્યા છે.

નવા કાર્યકર્તાઓએ ખેસ ધારણ કર્યા હતા. AAPના જિલ્લા અને તાલુકા નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. સમર્થકોએ "ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી" અને "ગામ માટેના હક્ક"ના સૂત્રો સાથે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું — “જ્યાં જનતા, ત્યાં હું”, ચૈતર વસાવા એ જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયામાં મારા વિશે ખોટી વાતો ફેલાવવામાં આવી રહી છે. એવી પોસ્ટ, મોર્ફ્ડ વીડિયો કે AIથી બનાવેલા ઓડિયો-વિઝ્યુઅલનો ઉપયોગ રાજકીય બદનામી માટે થઈ રહ્યો છે. હું સ્પષ્ટ કહી દઉં કે હું AAPમાં જ છું, મારી નૈતિકતા અને મારી જનતા મારી સાથે છે. ખોટી અફવાઓ ફેલાવનારા સામે કાયદેસર પગલાં વિચારવામાં આવી રહ્યા છે.

અફવાઓનો અંત:

ચૈતર વસાવાએ રાજપારડી કાર્યક્રમમાં અને પત્રકારોની હાજરીમાં આપેલી સ્પષ્ટતા બાદ લોકોમાં રહેલી શંકા અને ચર્ચાઓ પર વિરામ લાગ્યો છે.AAP શાસકો અને સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓએ પણ કહ્યું કે ભાજપમાં જોડાવાનો મુદ્દો માત્ર રાજકીય ટીખળ હતી અને વાસ્તવિકતામાં કોઈ આધાર નથી. વિસ્તારના લોકોનું માનવું છે કે વિકાસ મુદ્દે, આદિવાસીઓને હક્ક અપાવવા અને સ્થળીય પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે AAP અને ચૈતર વસાવાની ભૂમિકા સતત દૃઢ બની રહી છે.ભરૂચ-દેડીયાપાડામાં આ ઘટના રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. પરંતુ ચૈતર વસાવાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે “મારી યાત્રા AAP સાથે જ ચાલુ રહેશે અને લોકો મારા સૌથી મોટા સહયોગી છે.”

