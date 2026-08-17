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જય સોમનાથ: શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, હર હર મહાદેવમાં નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર પરિસર

શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે વહેલી સવારથી જ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે હજારો શિવભક્તો ઉમટ્યા હતાં.

સોમનાથ મંદિર
સોમનાથ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 9:33 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 9:48 AM IST

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ગીર સોમનાથ: પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ સોમવાર નિમિત્તે સોમનાથ ધામમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો અદભુત સંયોગ રચાયો છે. આજે 17 ઓગસ્ટ, સોમવારે વહેલી સવારથી જ દેશ-વિદેશ માંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. શ્રાવણ માસ ભગવાન શિવને સમર્પિત હોવાથી સોમવારે સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શનનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે.

સોમનાથ મંદિરના દ્વાર વહેલી સવારે 4 વાગ્યાથી ભક્તો માટે ખોલી દેવાયા હતા. સવારના અંધકારથી જ મંદિર પરિસર તરફ ભક્તોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ હતી. સમય જતાં દર્શનાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થતાં મંદિર પરિસર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભક્તિમય માહોલ છવાયો હતો.

શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિર પરિસરમાં ‘હર હર મહાદેવ’, ‘જય સોમનાથ’ અને ‘ૐ નમઃ શિવાય’ના જયઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ભક્તો શિવલિંગના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા હતા. અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન સોમનાથને જળાભિષેક અને બીલીપત્ર અર્પણ કરી પરિવારની સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી શ્રાવણ માસ દરમિયાન શિવપૂજા, જળાભિષેક, બીલીપત્ર અર્પણ તથા ઉપવાસની વિશેષ પરંપરા છે.

ભીડ વચ્ચે સુચારુ દર્શન વ્યવસ્થા

શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે ભક્તોની સંભવિત ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન વ્યવસ્થા સુચારુ રીતે સંભાળવામાં આવી હતી. ભક્તોને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શન થઈ શકે તે માટે ફ્રિસ્કિંગ ક્યુ, ક્લોકરૂમ અને ઝીગઝેગ લાઈન સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે અને લાંબી કતારોમાં પણ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે મંદિર પરિસરમાં જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો હોવા છતાં શ્રદ્ધાળુઓએ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા.

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં શ્રદ્ધાનો મહાસાગર

અરબી સમુદ્રના કિનારે આવેલું સોમનાથ મંદિર ભગવાન શિવના 12 આદિ જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે શ્રદ્ધાનું વિશિષ્ટ કેન્દ્ર છે. સોમનાથ ધામમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ આવે છે અને શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તોની સંખ્યામાં ખાસ વધારો જોવા મળે છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર સોમનાથમાં વાર્ષિક ધોરણે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવે છે.

આમ, શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે સોમનાથ ધામમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી અને સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિ, આસ્થા તથા ‘હર હર મહાદેવ’ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

Last Updated : August 17, 2026 at 9:48 AM IST

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સોમનાથ મહાદેવ મંદિર
FIRST SHRAVAN SOMVAR

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