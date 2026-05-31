અધિક માસની પૂનમે કાળઝાળ ગરમીમાં ડાકોરના ઠાકોરના દર્શને ઉમટ્યો ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ
ગરમીને લીધે ઘણા દર્શનાર્થીઓને ડી-હાઈડ્રેશન, ચક્કરની તકલીફ થઈ, આરોગ્ય ટીમ ખડેપગે
Published : May 31, 2026 at 8:11 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રવિવારે પુરૂષોત્તમ માસની પૂનમ નિમિત્તે વહેલી સવારથી જ ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ દર્શન માટે ઉમટી પડયો હતો. પુરૂષોત્તમ માસમાં ભગવાનના દર્શનનું વિશેષ મહત્વ હોઈ કાળઝાળ ગરમીમાં પણ મંદિરે ભાવિકોનો અવિરત પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો હતો. પૂર્ણિમાએ ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.ભારે ગરમી અને ભીડને કારણે અનેક ભાવિકોને ડી હાઈડ્રેશન, ચક્કર આવવા અને બેભાન થવા સહિતની તકલીફ થવા પામી હતી. મંદિર ખાતે હાજર રહેલી આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક સારવાર આપી ભાવિકોને રાહત આપી હતી.
પૂરૂષોત્તમ માસમાં વિષ્ણુ ભગવાનના દર્શનનું વિશેષ મહત્વ હોઈ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે ભાવિકોનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો.ડાકોરની ગલીઓ ભાવિકોથી ગુંજી ઉઠી હતી.પૂનમ નિમિત્તે ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો.ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
ભારે ગરમીને કારણે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ડોક્ટર સહિતનો સ્ટાફ મંદિરે હાજર રાખવામાં આવ્યો હતો.જ્યાં આ આરોગ્ય સેવા ભાવિકો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહી હતી.કોઈ તકલીફ થતા તરત જ તાત્કાલિક સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવતાં ભાવિકોને રાહત મળી હતી.આરોગ્ય ટીમ દ્વારા 70 ઉપરાંત ભાવિકોની સારવાર કરવામાં આવી હતી.
અધિક માસની પૂર્ણિમાનો મહિમા વધારે: પૂજારી
મંદિરના પૂજારી માર્ગેશ ખંભોળજાએ જણાવ્યું હતું કે, ઠાકોરજીને ત્યાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યુ છે. અધિક મહીનો એ વિષ્ણુ ભગવાનનો મહિનો કહેવામાં આવે છે. વિષ્ણુ ભગવાનના દર્શન કરવાથી આપણા જે પૂર્વજોના આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણિમા એટલે આખા મહિનાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અધિક પૂર્ણિમા ત્રણ વર્ષે આવે છે એટલે એનો મહિમા વધારે છે. ભક્તોની ભીડ વધારે હોવાથી મંદિરે દર્શન લાંબો સમય સુધી ખુલ્લા રહેશે છે.
*ચક્કર આવતા બેહોશ થઈ ગઈ હતી સારવાર બાદ સારૂ છે : ભાવિક
મંદિરે દર્શન કરવા આવેલા ભાવિક જ્યોત્સનાબેને જણાવ્યું હતું કે, બહુ ભીડ હતી અને ગરમીને કારણે ચક્કર આવતા હું બેહોશ થઈ ગઈ હતી જેથી મને સારવાર માટે મંદિરના પરિસરમાં ઉપલબ્ધ સુવિધામાં લાવવામાં આવી હતી. અહીંયા સ્ટાફ દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી હતી, હવે સારૂ છે.
70 થી 80 લોકોની સારવાર કરી : ડોક્ટર
મંદિર ખાતે ફરજ પર હાજર ડો.અલ્પેશ કલસરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે અહીંયા ખૂબ જ ગરમી અને તાપમાન વધારે હોવાથી તેમજ લોકોની ભીડ પણ આજે સામાન્ય પૂનમ કરતા વધારે હોવાથી અમે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 70 થી 80 જેટલા લોકોને જેઓને ડી-હાઈડ્રેશન, સામાન્ય તાવ, અશક્તિ અથવા તો બેભાન થઈ ગયા હોય, ચક્કર આવ્યા હોય તેવા લોકોને અહીંયા લાવી અને અમે ઓઆરએસ તેમજ મલ્ટીવિટામીનની ટેબ્લેટ્સ ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે.
