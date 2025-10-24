ETV Bharat / state

ચોટીલામાં માઈભક્તોની ઉમટી ભીડ, ચામુંડા માતાના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી આવ્યા ભાવિકો

નવા વર્ષના નવા દિવસોમાં ચોટીલા મંદિરે મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો પોતાના પરિવાર સાથે દર્શન ઉમટી પડ્યા હતાં.

ચોટીલામાં માઈભક્તોની ઉમટી ભીડ
ચોટીલામાં માઈભક્તોની ઉમટી ભીડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 7:46 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 8:47 PM IST

ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર: નૂતન વર્ષની શુભ શરૂઆત સાથે જ સમગ્ર રાજ્યના ધાર્મિક સ્થળોએ શ્રદ્ધાળુઓનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ચોટીલા સ્થિત ચામુંડા માતાના મંદિરે પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી.

નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસથી જ માતાજીના દર્શન કરવા માટે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ ચોટીલા ઉમટી પડ્યા હતા અને ડુંગર પર બિરાજમાન માતા ચામુંડાના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.

ચામુંડા માતાના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી આવ્યા ભાવિકો (Etv Bharat Gujarat)

આજે સવારથી જ મંદિર વિસ્તારમાં ભક્તિભાવનો માહોલ છવાયો હતો. જય ચામુંડાના જયઘોષ સાથે ભક્તોએ માતાજીનો આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. ભક્તો માતાજીના ચરણોમાં નારિયેળ, ફૂલ અને પ્રસાદ ચઢાવી પોતાના પરિવાર માટે સુખ, સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યની પ્રાર્થના કરી હતા. નવા વર્ષની શરૂઆત માતાના આશીર્વાદથી કરવા માટે અનેક ભક્તો પરિવાર સાથે ચોટીલાની યાત્રા પર નીકળ્યા હતા.

ચોટીલા સ્થિત ચામુંડા માતાનું મંદિર
ચોટીલા સ્થિત ચામુંડા માતાનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષા દળો, પોલીસ કર્મચારીઓ અને સ્વયંસેવકો દ્વારા વ્યવસ્થાને સુચારુ રાખવામાં આવી હતી. પાણી, આરામ અને આરોગ્ય સેવાઓ માટે પણ યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ચામુંડા માતાના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી આવ્યા ભાવિકો
ચામુંડા માતાના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી આવ્યા ભાવિકો (Etv Bharat Gujarat)

ચોટીલા સ્થિત ચામુંડા માતાનું મંદિર ગુજરાતના અગ્રણી શક્તિ પીઠોમાંનું એક છે, જ્યાં દર વર્ષે લાખો માઈભક્તો માતાના દર્શન કરવા માટે આવે છે. નૂતન વર્ષના પવિત્ર પ્રસંગે અહીં આવેલ ભક્તોએ આદ્યત્મિક શાંતિનો અનુભવ કર્યો હતો.અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને અન્ય શહેરોથી પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ માતાના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા.

