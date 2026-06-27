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ઓલપાડના ડભારી ગામેથી દેશી દારૂની ધમધમતી હાટડી ઝડપાઈ, 2,944 લિટર દેશી દારુ ઝડપાયો

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે ડભારી ગામમાં ચાલતા દેશી દારૂના એક મોટા અડ્ડા પર દરોડા પાડીને લાખોનો મુદ્દામાલ સાથે કુલ 4 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.

ઓલપાડના ડભારી ગામેથી દેશી દારૂનો અડ્ડો ઝડપાયો
ઓલપાડના ડભારી ગામેથી દેશી દારૂનો અડ્ડો ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 2:48 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના દરિયાઈ પટ્ટીના ગામોમાં દારૂ બનાવવાનો કાળો કારોબાર ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે ડભારી ગામમાં ચાલતા દેશી દારૂના એક મોટા અડ્ડા પર દરોડા પાડીને લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

સુરત શહેરના સ્લમ વિસ્તારોમાં સપ્લાય થતા દેશી દારૂનો આ મોટો નેટવર્ક સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની બાજ નજર હેઠળ આવ્યું હતું. બાતમીના આધારે ડભારી ગામમાં પોલીસે રેડ કરી હતી. જેમાં ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. જેમાં 6 લાખ 7 હજાર 200 રૂપિયાની કિંમતનો 2944 લિટર દેશી દારુ હાથ લાગ્યો છે. 6 લાખ 80 હજાર રૂપિયાની કિંમતનો દારૂ બનાવવાનો અધધ આથો પણ સ્થળ પરથી મળી આવ્યો છે. પોલીસે અંદાજે 13 લાખ 37 હજાર 131 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

ઓલપાડના ડભારી ગામેથી દેશી દારૂનો અડ્ડો ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

આ રેડ દરમિયાન પોલીસે દીપક બલ્લુ હઠિલા, ચેતન મુકેશ પટેલ, શશિકાંત ખુશાલ પટેલ અને અરવિંદભાઈ જગદીશભાઈ પટેલ એમ કુલ 4 શખ્સોને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે. આ ઉપરાંત અન્ય 4 નામચીન બુટલેગરોને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં નરેશભાઈ, મનહર, અંબાલાલ, બાબુ અને લાખાનો સમાવેશ થાય છે.

2,944 લિટર દેશી દારૂ સાથે 4 શખ્સો ઝડપાયા
2,944 લિટર દેશી દારૂ સાથે 4 શખ્સો ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક સ્તરે 'ગૃહ ઉદ્યોગ'ની જેમ ધમધમતા આ દારૂના અડ્ડાઓ પરથી દરરોજ હજારો લિટર દારૂ સુરત શહેરમાં સપ્લાય થતો હોવાની વિગતો બહાર આવી છે. ઓલપાડ તાલુકાના ગામડાઓમાં પોલીસની નાક નીચે આટલા મોટા પાયે ચાલતું નેટવર્ક તંત્રની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉભા કરી રહ્યું છે.

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની આ મોટી કાર્યવાહીથી બુટલેગરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મોટા નેટવર્ક પાછળના અન્ય માસ્ટરમાઇન્ડ ક્યારે ઝડપાય છે.

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TAGGED:

LIQUOR FECTORY CAUGHT
SURAT POLICE
STATE MONITORING CELL GUJARAT
દેશી દારૂ ઝડપાયો
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