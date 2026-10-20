મા બહુચરને પહેરાવાયો ₹૩૦૦ કરોડથી વધુની કિંમતનો ઐતિહાસિક હાર, જુઓ VIDEO
વર્ષો જૂની ગાયકવાડ સરકાર વખતની પરંપરા યથાવત રાખવામાં આવી, વર્ષમાં માત્ર દશેરાના દિવસે જ માતાજીને પહેરાવાય છે હાર
Published : October 20, 2026 at 8:16 PM IST
મહેસાણા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને બાવન શક્તિપીઠો પૈકીના એક એવા મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી ધામમાં આજે વિજયાદશમી (દશેરા) ના પવિત્ર પર્વે ભક્તિ અને રાજવી પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. ગાયકવાડ સરકારના સમયથી ચાલી આવતી વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ, આજે દશેરાના દિવસે બાલા ત્રિપુરા સુંદરી મા બહુચરને અંદાજિત ₹૩૦૦ કરોડથી વધુનું મૂલ્ય ધરાવતો અતિ મૂલ્યવાન અને ઐતિહાસિક ‘નવલખો હાર’ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો. વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર, દશેરાના દિવસે જ માતાજીના શણગારમાં શોભતા આ અમૂલ્ય આભૂષણના દર્શન કરવા માટે વહેલી સવારથી જ હજારોની સંખ્યામાં માઈભક્તો મંદિર પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા હતા.
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને ‘ગાર્ડ ઓફ ઓનર’ સાથે પાલખી યાત્રા
નવલખો હાર અત્યંત કિંમતી હોવાથી સુરક્ષાના કારણોસર તેને આખું વર્ષ મંદિરના સલામત સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખવામાં આવે છે. વર્ષમાં માત્ર બે જ વાર આ હારને સ્ટ્રોંગ રૂમની બહાર કાઢવામાં આવે છે અને માત્ર દશેરાના દિવસે જ માતાજીને ધારણ કરાવવામાં આવે છે. આજે દશેરાના શુભ અવસરે બહુચરાજી મંદિરના વહીવટદાર, ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પૂજારીઓની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ હારને સ્ટ્રોંગ રૂમમાંથી બહાર લાવી માતાજીને શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો.
માતાજીને નવલખો હાર પહેરાવ્યા બાદ ગાયકવાડી પરંપરા અનુસાર પોલીસ જવાનો દ્વારા મા બહુચરને હથિયારો સાથે સલામી આપી ‘ગાર્ડ ઓફ ઓનર’ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, સશસ્ત્ર પોલીસ કાફલાની કડક સુરક્ષા વચ્ચે માતાજીની ભવ્ય પાલખી યાત્રા (સવારી) નીકળી હતી. મુખ્ય મંદિરથી પ્રસ્થાન થયેલી આ પાલખી યાત્રા પૌરાણિક શમી વૃક્ષ (ખીજડાના વૃક્ષ) સુધી પહોંચી હતી, જ્યાં પરંપરાગત રીતે શમી પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન ‘બોલો બહુચર માત કી જય’ ના નાદથી બહુચરાજી નગરી ગુંજી ઉઠી હતી.
ગાયકવાડ રાજવીની મનોકામના અને નવલખા હારનો ભવ્ય ઇતિહાસ
બાલા ત્રિપુરા સુંદરી મા બહુચરનું આ ભવ્ય મંદિર ઊંડું ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવે છે. વડોદરાના રાજવી માનાજીરાવ ગાયકવાડે ઈ.સ. ૧૭૮૩માં આ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. નવલખા હારના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો, વડોદરાના રાજવી માનાજીરાવ ગાયકવાડને અસાધ્ય પાઠાનો રોગ થયો હતો. મા બહુચરની અસીમ કૃપા અને માનતાથી તેમનો આ રોગ સંપૂર્ણપણે મટી ગયો હતો. માતાજીના આ પરચાથી પ્રભાવિત થઈને માનાજીરાવ ગાયકવાડે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈ.સ. ૧૮૩૯માં માતાજીના ચરણે આ અદ્ભુત હાર ભેટ ધર્યો હતો.
એ સમયે આ હાર બનાવવાનો ખર્ચ અથવા તેનું મૂલ્ય નવ લાખ રૂપિયા હતું, જેના કારણે તે ‘નવલખો હાર’ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. ગાયકવાડ સરકારના સમયથી જ મંદિરમાં માતાજીને નીતનવીન શણગાર કરવાની પ્રથા ચાલી આવે છે, પરંતુ આ તમામ આભૂષણોમાં નવલખા હારનું સ્થાન સર્વોપરી છે. ત્યારથી લઈને આજદિન સુધી દર વર્ષે દશેરાના દિવસે માતાજીને આ હાર પહેરાવવાની પરંપરા અવિરતપણે જાળવી રાખવામાં આવી છે.
નીલમ જડિત હારની વિશેષતા અને અત્યારનું અમૂલ્ય મૂલ્ય
પ્રથમ નજરે સામાન્ય લાગતો આ નવલખો હાર જ્યારે નજીકથી જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેની કારીગરી અને રત્નોની ચમક જોનારને અચંબિત કરી દે છે. આ હારમાં અત્યંત દુર્લભ એવા લીલા, વાદળી અને સફેદ રંગના સાચા નીલમ અને કિંમતી હીરા-માણેક જડવામાં આવ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ હારમાં જડાયેલા પ્રત્યેક નીલમનું મૂલ્ય આજે કરોડો રૂપિયામાં આંકવામાં આવે છે. સમય જતાં આ ઐતિહાસિક વારસા સમાન હાર અમૂલ્ય બની ગયો છે અને વર્તમાન બજાર ભાવે તેની અંદાજિત કિંમત ₹૩૦૦ કરોડથી પણ વધુ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
ભારતભરમાં દેવી-દેવતાઓના ચરણે ભક્તો અને રાજવીઓ દ્વારા સોના-ચાંદીના આભૂષણો ભેટ ધરાવવાની પ્રથા સદીઓ જૂની છે, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના મંદિરોમાં પ્રાપ્ત થયેલી સૌથી મોંઘી અને ઐતિહાસિક ભેટ પૈકીની એક આ નવલખો હાર છે. આ અમૂલ્ય ખજાનાને કારણે જ બહુચરાજી મંદિરની કુલ સંપત્તિ કરોડોને આંબી ગઈ છે. દશેરાના દિવસે જ્યારે માતાજી આ નવલખો હાર ધારણ કરીને પાલખીમાં બિરાજમાન થાય છે, ત્યારે તે અલૌકિક દ્રશ્ય લાખો ભક્તો માટે જીવનભરનું એક યાદગાર સંભારણું બની જાય છે.
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