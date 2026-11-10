પશ્ચિમ રેલવેનો મોટો નિર્ણયઃ અમદાવાદ અને એકતાનગર વચ્ચે દોડશે હેરિટેજ સ્પેશિયલ ટ્રેન
11 નવેમ્બર અને 12 નવેમ્બર એમ બે દિવસ અમદાવાદથી એકતાનગર વચ્ચે આ હેરિટેજ સ્પેશિટલ ટ્રેન દોડશે
Published : November 10, 2026 at 7:45 PM IST
અમદાવાદઃ દિવાળી અને તહેવારોની સિઝનમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે જતા પ્રવાસીઓ માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા એક મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તહેવારોના દિવસોમાં મુસાફરોનો ભારે ધસારો અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે પ્રશાસન દ્વારા અમદાવાદ અને એકતાનગર (કેવડિયા) વચ્ચે ખાસ હેરિટેજ સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન આગામી 11 અને 12 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બંને દિશામાં કુલ 4 ફેરા કરશે.
ટ્રેનનું સમયપત્રક અને રૂટ
પશ્ચિમ રેલવેની સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ ટ્રેનનું સમયપત્રક અને રૂટ આ મુજબ છે:
#WRUpdates @drmadiwr— Western Railway (@WesternRly) November 10, 2026
ટ્રેન નંબર 09175 (અમદાવાદથી એકતાનગર): આ હેરિટેજ સ્પેશિયલ ટ્રેન 11 અને 12 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદ સ્ટેશનથી 15:15 વાગ્યે એટલે કે બપોરે 03:15PM ઉપડશે અને તે જ દિવસે સાંજે 19:00 વાગ્યે (7PM) એકતાનગર પહોંચશે.
ટ્રેન નંબર 09176 (એકતાનગરથી અમદાવાદ): વળતા પ્રવાસમાં આ ટ્રેન 11 અને 12 નવેમ્બરના રોજ એકતાનગરથી સવારે 10:15 વાગ્યે ઉપડશે અને તે જ દિવસે બપોરે 14:15 વાગ્યે (2:15PM) અમદાવાદ પરત ફરશે.
આ ટ્રેન પ્રવાસ દરમિયાન બંને દિશામાં વડોદરા જંક્શન સ્ટેશન પર ઊભી રહેશે, જેથી વડોદરા અને તેની આસપાસના મુસાફરો પણ આ વિશેષ સેવાનો લાભ લઈ શકશે.
હેરિટેજ સ્પેશિયલ ટ્રેનની વિશેષતા
આ હેરિટેજ ટ્રેનની સૌથી મોટી વિશેષતા તેની આધુનિક અને લક્ઝુરિયસ સુવિધાઓ છે. ટ્રેનમાં કુલ 4 ખાસ એસી વિસ્ટાડોમ (Vistadome) પ્રકારના કોચ જોડવામાં આવ્યા છે. જેમાં 3 એસી એક્ઝિક્યુટિવ ચેર કાર (Executive Chair Car) કોચ સામેલ છે. આ કોચમાં બેસીને મુસાફરો મોટી કાચની બારીઓમાંથી બહારના સુંદર પ્રાકૃતિક નજારાઓનો આનંદ માણી શકશે. આ ઉપરાંત પ્રવાસીઓ માટે ટ્રેનની અંદર જ સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નાસ્તાની મજા માણી શકાય તે માટે 1 અદ્યતન રેસ્તરાં ડાઇનિંગ કારની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ટિકિટ ઉપલબ્ધ
દિવાળીના મિની વેકેશનમાં સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી જનારા લોકો માટે આ એક આદર્શ વિકલ્પ છે. આ ટ્રેન (09175/09176) માટેનું એડવાન્સ બુકિંગ રેલવે દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. મુસાફરો તમામ રેલવે પૅસેન્જર રિઝર્વેશન સેન્ટર્સ પર જઈને અથવા આઈઆરસીટીસી (IRCTC)ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ટિકિટ બૂક કરાવી શકે છે. ટ્રેનના સમય અને ભાડાની વધુ વિગતો માટે મુસાફરો ભારતીય રેલવેની સત્તાવાર પૂછપરછ વેબસાઈટ www.enquiry.indianrail.gov.inની મુલાકાત લઈ શકે છે.
આ પણ વાંચોઃ