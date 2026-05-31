શામળાજી ખાતે પુરુષોત્તમ માસની પૂર્ણિમાની ભાવભીની ઉજવણી, ભગવાન શામળિયાના દર્શન માટે હજારો ભક્તો ઉમટ્યા

નિજ મંદિરને રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું, ભગવાન શામળિયાને વિશેષ સાજ-શણગાર અર્પણ કરાયો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 3:39 PM IST

અરવલ્લી: યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આજે પુરુષોત્તમ માસની પૂર્ણિમાની ભાવભીની અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પાવન અવસરે ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરવા વહેલી સવારથી જ હજારો ભક્તો મંદિર ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા.

ભવ્ય સાજ-શણગાર અને કેરી મનોરથ

પૂર્ણિમા નિમિત્તે નિજ મંદિરને વિવિધ રંગબેરંગી ફૂલોથી આકર્ષક રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું. સાથે ભગવાન શામળિયાને વિશેષ સાજ-શણગાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના દર્શનથી ભક્તોમાં ભક્તિ અને આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી. પુરુષોત્તમ માસના અવસરે ભગવાન સન્મુખ કેરી મનોરથનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

"પુરુષોત્તમ માસના વિશેષ અવસરે ભગવાન સન્મુખ ભવ્ય કેરી મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાનને સેંકડો કિલો કેરીઓનો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય માહોલ વચ્ચે વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને આરતી યોજાઈ હતી." - પરેશભાઈ પુજારી, શામળાજી મંદિર

દિવસભર ભક્તોની અવરજવર યથાવત રહી હતી અને હજારો પૂનમીયા ભક્તોએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ગાંધીનગર સહિત રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. ભક્તોના જયઘોષથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

દર્શન માટે આવેલી ભક્ત સ્વરાબેને જણાવ્યું હતું કે, "ભગવાનના અલૌકિક શૃંગારના દર્શન કરીને અદ્ભુત શાંતિ અને આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે. પૂર્ણિમા અને પુરુષોત્તમ માસના વિશેષ મહાત્મ્યને કારણે આજે દિવસભર ભક્તોની ભારે અવરજવર જોવા મળી હતી."

પૂર્ણિમા અને પુરુષોત્તમ માસના વિશેષ મહાત્મ્યને કારણે દિવસભર ભક્તોની ભારે અવરજવર જોવા મળી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં ભક્તિની લાગણી છવાઈ હતી અને ભક્તો શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન શામળિયાની આરાધના કરતા જોવા મળ્યા હતા.

