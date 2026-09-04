ભૂચરમોરી શહીદ સ્મારક ખાતે ભવ્ય શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહ યોજાયો, શરણાગત રક્ષણનો ઐતિહાસિક ઇતિહાસ
ભૂચરમોરી શહીદ સ્મારક ખાતે મોટી સંખ્યામા લોકો હાજર રહ્યા હતા. અશ્વ દોડ અને તલવાર બાજીના કરતબો યોજાયા હતા.
Published : September 4, 2026 at 7:57 AM IST
જામનગર: ઐતિહાસિક ભૂચરમોરીના મેદાન પર માતૃભૂમિ અને શરણાગત રક્ષણ કાજે બલિદાન આપનારા વીર શહીદોની સ્મૃતિમાં અખિલ ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘ અને ભૂચરમોરી શહીદ સ્મારક ટ્રસ્ટ દ્વારા ભવ્ય શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે ભૂચરમોરી શહીદ સ્મારક ખાતે મોટી સંખ્યામા લોકો હાજર રહ્યા હતા. અશ્વ દોડ અને તલવાર બાજીના કરતબો યોજાયા હતા.
સદીઓ જૂની પરંપરા યથાવત
શરણાગતની રક્ષા કરવી એ ક્ષત્રિય ધર્મ રહ્યો છે. જાડેજા રાજપૂતોની સદીઓ જૂની પરંપરા રહી છે કે આશરે આવેલા કોઈપણ વ્યક્તિનું રક્ષણ કરવું. ઇ.સ. 1351માં મોહમ્મદ તુઘલક અને ત્યારબાદ ફિરોઝશાહ તુઘલકને ત્રણ વખત પરાજિત કરી આશરો આપવાની પરંપરા સ્થાપિત થઈ હતી. આ જ પરંપરા આગળ ધપાવીને જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજીએ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન હિટલર સામે પોલેન્ડના બાળકો અને મહિલાઓને આશરો આપ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર ઇતિહાસ?
મુઝફ્ફર શાહ ત્રીજો અકબર સામે પરાજિત થઈને ભાગ્યો અને 1630માં જૂનાગઢના નવાબ પાસે આશરો માંગ્યો હતો. નવાબે અસમર્થતા દર્શાવતાં તે જામ સતાજીના શરણે આવ્યો. જામ સતાજીએ ભાઈજી દલ અને જેસા વજીરની આગેવાનીમાં 30 હજારનું સૈન્ય મોકલીને અકબરની સેનાને જૂનાગઢ પાસે સજ્જડ પરાજય આપ્યો હતો. ત્યારબાદ અકબરના સેનાપતિઓએ ફરી હુમલો કરતાં તમાચણના પાદરમાં લડાઈ થઈ, જેમાં પણ જામનગરની સેનાએ અકબરની સેનાને હરાવી. અંતે વિક્રમ સંવત 1648માં ભૂચરમોરીના મેદાનમાં ગુજરાતના ઇતિહાસનું સૌથી મોટું યુદ્ધ લડાયું.
ઇતિહાસકારો જેને ‘ગુજરાતનું પાણીપત’ ગણે છે તે ધ્રોલ નજીક ભૂચર મોરીનું આ યુદ્ધ ઈ.સ. ૧૫૯૧માં ખેલાયું હતું. મુઘલોથી બચીને ભાગેલા અમદાવાદના બાદશાહ મુઝફ્ફર શાહને જામનગરે શરણાગત તરીકે આશરો આપ્યો હતો. આ વાતનો ખાર રાખી બાદશાહ અકબરે તેના સૂબા મીર્ઝા અઝીઝ કોકાને વિશાળ લશ્કર સાથે જામનગર પર આક્રમણ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
યુદ્ધના મેદાનમાં જામનગરના સૈન્યએ અપ્રતિમ શૌર્ય દાખવી મુઘલ સેનાને પીછેહઠ કરવા મજબૂર કરી દીધી હતી. જોકે, દગાબાજીને કારણે સ્થિતિ પલટાઈ હતી. તે સમયે હાથે મીંઢોળ બાંધેલા પાટવી કુંવર અજાજી જાનૈયાઓ સાથે મેદાને પડ્યા હતા અને તેઓ વીરગતિ વહોરી હતી.
કુંવર અજાજીના બલિદાન બાદ તેમના નવોઢા રાણી સૂર્યકુંવારીબા તેમના મસ્તકને ખોળામાં રાખીને સતી થયાં હતાં. આજે પણ ક્ષત્રિય સમાજ અને જાડેજા પરિવાર આ સતીની ડેરીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજન કરે છે. આ અમર ઇતિહાસ અને બલિદાનને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા માટે આ સમારોહનું વિશેષ આયોજન કરાયું છે.
આ ઐતિહાસિક યુદ્ધોમાં હજારો ક્ષત્રિય વીરો, નાગા સાધુઓ, ચારણો, અતીતો તેમજ દલિત અને ગઢવી સમુદાયના લડવૈયાઓએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું હતું. લોકો આ ઇતિહાસને ભૂલી ન જાય તે માટે છેલ્લા 35 વર્ષથી આ શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સમારોહ દરમિયાન યોજાતી પરંપરાગત તલવારબાજી અને ઘોડેસવારી સ્પર્ધાને રાજ્ય સરકારે પણ કાયદેસરની રમત તરીકે માન્યતા આપી છે, જેને નિહાળવા 20 હજારથી વધુ જનમેદની ઉમટી પડી હતી.
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