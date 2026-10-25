સુરતના કામરેજમાં 125 કરોડના ખર્ચે બનશે ભવ્ય ઇસ્કોન મંદિર, CMની ઉપસ્થિતિમાં શિલાન્યાસ
સુરતના કોસમાડા ખાતે 125 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ભવ્ય ઈસ્કોન મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. CM સહિત સંતો, મહંતો અને સનાતનપ્રેમીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ મંદિરનો શિલાન્યાસ થયો
Published : October 25, 2026 at 1:47 PM IST
સુરતઃ કામરેજ તાલુકાના કોસમાડા ખાતે અંદાજે 125 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે એક ભવ્ય અને દિવ્ય ઇસ્કોન મંદિરનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ ભવ્ય મંદિરના શિલાન્યાસ અને સત્કાર સમારોહ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે સુરતના નામાંકિત ઉદ્યોગકારો, સામાજિક આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ઇસ્કોન મંદિરના સંચાલકો સહિત મોટી સંખ્યામાં ધર્મપ્રેમી લોકો અને સનાતનીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
3.51 લાખ ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં આકાર લેશે ભવ્ય સંકુલ
આ ભવ્ય ઇસ્કોન મંદિર અંદાજે 3.51 લાખ ચોરસ ફૂટના વિશાળ વિસ્તારમાં નિર્માણ પામશે. આ અંગે વિગતો આપતા ઇસ્કોન મંદિરના અધ્યક્ષ મૂર્તિમાન દાસએ જણાવ્યું હતું કે, આ મંદિર સંકુલમાં માત્ર ધાર્મિક આસ્થા જ નહીં, પરંતુ લોકકલ્યાણ અને સંસ્કારના કાર્યો પણ કરવામાં આવશે.
મંદિરમાં થશે સેવા કાર્યો
મૂર્તિમાન દાસ (અધ્યક્ષ, ઇસ્કોન મંદિર) એ જણાવ્યું હતું કે, ભવ્ય મંદિરમાં રાધા-કૃષ્ણ, સીતારામ અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુની પ્રતિમાઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે. મંદિર પરિસરમાં વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, સંસ્કૃત વિદ્યાલય, જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ભંડારા (ભોજન)ની વ્યવસ્થા તથા લોકો માટે નિઃશુલ્ક સારવાર મળી રહે તે હેતુસર એક નાનું ક્લિનિક બનાવવાનું પણ આયોજન છે.
ભારતીય સંસ્કૃતિનો વ્યાપ વધારવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
ગુરુદેવ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના માર્ગદર્શન મુજબ મંદિર માત્ર બહારથી જ નહીં પરંતુ વ્યક્તિને અંદરથી સદ્ગુણી અને પવિત્ર બનાવે છે. આ મંદિરના માધ્યમથી ગીતા, ભાગવત અને રામાયણના પ્રચાર દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિનો વ્યાપ વધારવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
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