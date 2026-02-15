સોમનાથ ખાતે મહાશિવરાત્રીની પૂર્વ સંધ્યાએ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો, કૈલાશ ખેર-ઉર્વશી રાદડિયાએ શિવભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
મહાશિવરાત્રીની પૂર્વ સંધ્યાએ સોમનાથમાં 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ' અંતર્ગત પ્રથમ જ્યોતિર્લિગના પવિત્ર આંગણે આધ્યાત્મિકતા અને સાંસ્કૃતિક રંગોથી ઓતપ્રોત ભવ્ય ક્રાર્યક્રમ યોજાયો
સોમનાથ: મહાશિવરાત્રીની પૂર્વ સંધ્યાએ સોમનાથમાં 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ' અંતર્ગત પ્રથમ જ્યોતિર્લિગના પવિત્ર આંગણે આધ્યાત્મિકતા અને સાંસ્કૃતિક રંગોથી ઓતપ્રોત ભવ્ય ક્રાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ભારતની અડગ આસ્થા, સાહસ અને સ્વાભિમાનના પ્રતિક સમાન સોમનાથના સાનિધ્યે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભક્તિરસમાં તરબોળ બન્યા હતા.
કૈલાશ ખેર-ઉર્વશી રાદડિયાએ શિવભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
જાણીતા ગાયક કૈલાશ ખેરે ભગવાન શિવને સમર્પિત પોતાના સુમધુર સ્વરે ‘અગડ બમ બબમ… શિવલહેરી’, ‘જય જયકારા…’, ‘શિવ શિવ શિવ શંભો’, ‘કણ કણ મેં શિવ’, ‘પ્રીત કી લત મોહે ઐસી લાગી’ અને ‘ઓરી સખી મંગલ ગાવો રી…’ જેવી લોકપ્રિય રચનાઓ રજૂ કરી શ્રોતાઓને ઝૂમી ઉઠવા મજબૂર કર્યા હતા. સમગ્ર પરિસર ‘હર હર મહાદેવ’ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. સોમનાથ પરિસરમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ગાયિકા ઉર્વશી રાદડિયાએ ‘સોમનાથ મહાદેવ ભોળિયા…’, ‘ભજન વિના ભૂખ નહીં ભાંગે’ અને ‘વનમાં રે મહાદેવનો ચેલો’ જેવી ભક્તિમય રચનાઓ ભૈરવી રાગમાં રજૂ કરી ભાવવિભોર વાતાવરણ સર્જ્યું હતું. ઉપરાંત ગાયક પાર્થ ઓઝાએ પોતાના ઘેઘૂર અવાજમાં ભક્તિસભર પ્રસ્તુતિઓ આપી શ્રદ્ધાળુઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.
આ પ્રસંગે Salute Dance Group દ્વારા દેશભક્તિ અને આધ્યાત્મિકતા સંકલિત નૃત્ય રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને ઉપસ્થિત જનમેદનીએ ભરપૂર વધાવી હતી.
કાર્યક્રમનો લાભ ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ, નગરપાલિકા પ્રમુખ પલ્લવીબહેન જાની, જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાય, જિલ્લા પોલીસવડા જયદિપસિંહ જાડેજા સહિતના આગેવાનો અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ લીધો હતો. મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વ પૂર્વે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમોએ ભક્તિમય માહોલને વધુ ગાઢ બનાવ્યો હતો.
