'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને CM પટેલની ખાસ ઉપસ્થિતિ

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને CM પટેલની ખાસ ઉપસ્થિતિ

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'
'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' (Amit shah X post)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 4:31 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 4:37 PM IST

અમદાવાદ : વિક્રમ સંવત 2006 (21 મે, 1950) ના જેઠ સુદ 4 રવિવારના દિવસે શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસજીને BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ અવસરના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'

શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસજીની BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર પર 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. અમદાવાદ શહેરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાયો.

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' (ETV Bharat Gujarat)

ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો: જે બાદ પ્રમુખવરણી મહોત્સવનો ભવ્ય સમાપન સમારોહ 7 ડિસેમ્બર, રવિવારના રોજ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાયો હતો. આ તકે BAPS વડા પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ સહિતના સંતો અને 50 હજારથી વધુ હરિભક્તો હાજર રહ્યા હતા. આ સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે પ્રમુખસ્વામીની સમગ્ર જીવનગાથા વીડિયો માધ્યમથી દર્શાવવામાં આવી હતી.

પ્રમુખસ્વામીના 75 દિવ્ય ગુણ દર્શાવતા ફ્લોટ્સ

સાબરમતી નદીમાં પ્રમુખસ્વામીના જીવન, કાર્ય અને 75 ગુણોને દર્શાવતાં 75 અલંકૃત તરતા ફ્લોટ્સ દ્રશ્યમાન કરવામાં આવ્યા છે, જે 9 ડિસેમ્બર સુધી લોકોના દર્શન માટે રહેશે. આ ફ્લોટ્સમાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજની આંબલીવાળી પોળથી અક્ષરધામ સુધીની ગાથાને અલૌકિક રીતે રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં આશરે 40 હજાર જેટલા ભક્તો-ભાવિકો રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા હતા.

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'
'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' (Amit shah X post)

BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે પ્રમુખસ્વામીની વરણી

નોંધનીય છે કે, BAPS ના સ્થાપક શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2006 (21 મે, 1950) ના જેઠ સુદ 4 રવિવારના દિવસે ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજના કૃપાપાત્ર બનેલા નવયુવાન સંત શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસજીને BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આજીવન અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં આંબલીવાળી પોળમાં આવેલા હરિમંદિરમાં સાંજે 5 વાગ્યે સંસ્થાની વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'
'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ' (Amit shah X post)

પ્રમુખસ્વામીનું સાચું નામ: પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું દીક્ષિત નામ તો શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસજી હતું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજે તેમને સંસ્થાના પ્રમુખપદે નિયુક્ત કર્યા ત્યારથી તેઓ 'પ્રમુખસ્વામી મહારાજ'ના નામથી જાણીતા બન્યા હતા.

Last Updated : December 8, 2025 at 4:37 PM IST

