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ગીરસોમનાથ જિલ્લાના ડમાસા ગામની ગૌરવશાળી સરકારી શાળા, ખાનગી શાળાઓને આપે છે ટક્કર

ગીરસોમનાથ જિલ્લાના ડમાસા ગામની સરકારી શાળા ભલભલી ખાનગી શાળાઓને ઈત્તર પ્રવૃતિથી લઈને શિક્ષણકાર્યમાં દરેક તબક્કે ટક્કર આપી રહી છે. જાણો શાળાની વિશેષતા

ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપે છે ડમાસાની પ્રાથમિક શાળા
ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપે છે ડમાસાની પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:03 PM IST

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ડમાસા, ગીરસોમનાથ: એક સમય એવો હતો જ્યારે સરકારી શાળાઓમાં પોતાના સંતાનોને ભણાવવા વાલીઓ સંકોચ અનુભવતા હતા. આજે ઊના તાલુકાના ડમાસા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાએ એ માન્યતા બદલી નાખી છે. આધુનિક સુવિધાઓ, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, હરિયાળું કેમ્પસ અને મૂલ્ય લક્ષી અભિગમના કારણે આ શાળા આજે ખાનગી શાળાઓને પણ ટક્કર આપી રહી છે. પરિણામે ઊના શહેર સહિત રાતડ, ભેભા, ચીખલી, કોબ અને આસપાસના અનેક ગામો માંથી વાલીઓ પોતાના બાળકોને અહીં અભ્યાસ માટે મોકલી રહ્યા છે.

હાલમાં બાળ વાટિકાથી ધોરણ-8 સુધી કુલ 286 વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરે છે. આ વર્ષે પણ સાત જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી શાળાઓ છોડીને ડમાસા પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ લીધો છે, જ્યારે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે. શાળાના આચાર્ય ભરત નકુમ અને સમગ્ર શિક્ષક પરિવારની વર્ષોની મહેનત આજે રંગ લાવી રહી છે. તેમણે શાળાને માત્ર શિક્ષણનું કેન્દ્ર નહીં, પરંતુ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસનું નંદનવન બનાવવાનો સંકલ્પ સાકાર કર્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીંના શિક્ષકો પોતાના સંતાનોને પણ આ જ સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરાવે છે, જે શાળાની ગુણવત્તાનો સૌથી મોટો પુરાવો છે.

ખાનગી શાળાને ટક્કર મારતી ડમાસાની સરકારી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

એક સમયે ઉબડ-ખાબડ જમીન પર આવેલી આ શાળા આજે હરિયાળા વૃક્ષોથી આચ્છાદિત સુંદર ગ્રીન કેમ્પસમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. શાળાએ ગ્રીન સ્કૂલ તરીકે આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. સાથે જ સમગ્ર પરિસરને પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. વૃક્ષોના સંવર્ધન માટે ડ્રિપ સિંચાઈની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી ઓછા પાણીમાં પણ હરિયાળી જળવાઈ રહે છે. સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ મિશન હેઠળ શાળામાં સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, કોમ્પ્યુટર લેબ, એક્ટિવિટી રૂમ, પ્રાર્થના હોલ, મધ્યાહ્ન ભોજન શેડ, વિશાળ રમતનું મેદાન સહિતની તમામ આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ડિજિટલ શિક્ષણ દ્વારા બાળકોને સરળ, રસપ્રદ અને ગુણવત્તાયુક્ત અભ્યાસ આપવામાં આવે છે.

ડમાસા ગામની પ્રાથમિક શાળા ખાનગી શાળાઓને આપે છે ટક્કર
ડમાસા ગામની પ્રાથમિક શાળા ખાનગી શાળાઓને આપે છે ટક્કર (Etv Bharat Gujarat)

શાળામાં ગ્રીન સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઔષધીય બગીચો, કિચન ગાર્ડન, વૃક્ષારોપણ, છોડનું જતન અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવી પ્રવૃત્તિઓ નિયમિત થાય છે. તુલસી, અરડુસી, સૂર્યમુખી સહિતની ઔષધીય વનસ્પતિઓ બાળકોના સહભાગથી ઉછેરવામાં આવે છે. બાળકોને પુસ્તકના જ્ઞાનની સાથે પ્રકૃતિનું જ્ઞાન પણ આપવામાં આવે છે. શાળાના દરેક વર્ગ ખંડ અને દિવાલો જ્ઞાનથી સજ્જ છે. ગણિત, ભાષા, સામાજિક વિજ્ઞાન, રાજ્યો, જિલ્લાઓ, પક્ષીઓ, કવિતાઓ, બાલ પ્રોજેક્ટ અને ગ્રીન પ્રોજેક્ટના આકર્ષક પોસ્ટરો બાળકોને રમત-રમતમાં શીખવાની પ્રેરણા આપે છે. વિશાળ રમતગમતના મેદાન અને આઉટડોર એક્ટિવિટીના કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પણ થાય છે.

બાળ વાટિકાથી ધોરણ-8 સુધી કુલ 286 વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરે છે
બાળ વાટિકાથી ધોરણ-8 સુધી કુલ 286 વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરે છે (Etv Bharat Gujarat)

શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ ડમાસા પ્રાથમિક શાળાએ આગવું સ્થાન મેળવ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ગુણોત્સવમાં સતત A ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરનાર આ શાળાએ આ વર્ષે A Plus ગ્રેડ મેળવ્યો છે. ઉપરાંત CAT, NMMS, જ્ઞાન સાધના અને શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓમાં પણ અહીંના વિદ્યાર્થીઓ તાલુકામાં ટોચના પરિણામો મેળવી રહ્યા છે. શાળાને વર્ષ 2025-26માં સક્ષમ શાળા એવોર્ડમાં તાલુકા કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. ઉપરાંત તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત દ્વારા સ્વચ્છ શાળા એવોર્ડ તથા ગ્રીન શાળા એવોર્ડથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવી છે. જ્યારે આચાર્ય ભરત નકુમને "ગુરુ ગૌરવ એવોર્ડ" થી શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે નવાજવામાં આવ્યા છે.

ઈત્તર પ્રવૃતિથી લઈને શિક્ષણકાર્યમાં દરેક તબક્કે ખાનગી શાળાઓને આપી રહી છે ટક્કર
ઈત્તર પ્રવૃતિથી લઈને શિક્ષણકાર્યમાં દરેક તબક્કે ખાનગી શાળાઓને આપી રહી છે ટક્કર (Etv Bharat Gujarat)

ઊનાની વિદ્યાર્થીની નૈત્રી કાકડિયા જણાવે છે કે, "હું પહેલાં ઊનાની ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતી હતી, પરંતુ હવે ડમાસા પ્રાથમિક શાળામાં ભણું છું. અહીં ખૂબ સારું શિક્ષણ મળે છે. શાળા સ્વચ્છ, હરિયાળી અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત છે. અહીં અભ્યાસ કરવાનો આનંદ આવે છે."

ભરત નકુમ, આચાર્ય, ડમાસા પ્રાથમિક શાળા
ભરત નકુમ, આચાર્ય, ડમાસા પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

શાળાના શિક્ષક રિકીન ત્રાપસીયા જણાવે છે કે, "એક સમયે અહીં પરિસ્થિતિ શૂન્ય હતી, પરંતુ આજે આ શાળા તાલુકામાં પ્રથમ ક્રમે પહોંચી છે. CAT, NMMS, જ્ઞાન સાધના અને શિષ્યવૃત્તિ જેવી પરીક્ષાઓમાં અમારા વિદ્યાર્થીઓ સતત ઉત્તમ પરિણામો આપે છે. ગ્રીન કેમ્પસ જાળવવા માટે સમગ્ર શાળામાં ડ્રિપ સિંચાઈની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી એક જ વાલ્વ ચાલુ કરતાં તમામ વૃક્ષોને પાણી મળી રહે છે."

શાળાને વર્ષ 2025-26માં મળ્યો હતો સક્ષમ શાળા એવોર્ડ
શાળાને વર્ષ 2025-26માં મળ્યો હતો સક્ષમ શાળા એવોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

ડમાસા પ્રાથમિક શાળા આજે સમગ્ર સમાજને એક મજબૂત સંદેશ આપે છે કે, શિક્ષકની નિષ્ઠા, ગ્રામજનોનો સહયોગ અને બાળકોના ભવિષ્ય માટેનો સાચો સંકલ્પ હોય તો સરકારી શાળાઓ પણ ખાનગી શાળાઓ કરતાં વધુ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપી શકે છે. આજે આ શાળા માત્ર ડમાસાની નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સરકારી શિક્ષણનું ગૌરવ અને પ્રેરણાનું જીવંત પ્રતીક બની છે.

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