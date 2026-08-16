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ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિર જેવી અનુભૂતી કરાવતું અમદાવાદમાં આવેલું મહાકાલ મંદિર, ભસ્મ આરતીથી લઈને શયન આરતી દ્વારા થતી શિવસાધના

મંદિરની વિશેષતા એ છે કે અહીં ઉજ્જૈનના પ્રસિદ્ધ મહાકાલેશ્વર મંદિરની સેવા પરંપરાથી પ્રેરિત દૈનિક સેવા ક્રમ અને વિવિધ તહેવારોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 7:04 AM IST

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અમદાવાદ: પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં આવેલા મહાકાલ મંદિર પરિસરમાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તિ અને આસ્થાનો વિશેષ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સંત ગગનદેવ બાપુના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલી રહેલા આ મંદિરને ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. મંદિરની વિશેષતા એ છે કે અહીં ઉજ્જૈનના પ્રસિદ્ધ મહાકાલેશ્વર મંદિરની સેવા પરંપરાથી પ્રેરિત દૈનિક સેવા ક્રમ અને વિવિધ તહેવારોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

મંદિરના પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે, મંદિરમાં સ્થાપિત નર્મદેશ્વર શિવલિંગ ગગનદેવ બાપુ આશરે 15 વર્ષ પહેલાં ઓંકારેશ્વર ખાતેની નર્મદા નદીમાંથી લાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભગવાન મહાકાલની સેવા અને પૂજાની પરંપરાને ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરના સેવા ક્રમની પ્રેરણાથી આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.

ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિર જેવી અનુભૂતી કરાવતું અમદાવાદમાં આવેલું મહાકાલ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

સવારે 4 વાગ્યે ભસ્મ આરતીથી શરૂ થાય છે સેવા ક્રમ

પ્રહલાદનગરના મહાકાલ મંદિરમાં ભગવાનની સેવા વહેલી સવારે શરૂ થાય છે. રોજ સવારે અંદાજે 4 વાગ્યે ભસ્મ આરતી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સવારે 5.30 વાગ્યે જળાભિષેક સહિતની વિવિધ પૂજા અને સેવા કરવામાં આવે છે. સાંજના સમયે ભગવાન મહાકાલનો અલગ-અલગ સ્વરૂપમાં વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવે છે. ભાંગ, ચંદન, ભસ્મ, સૂકો મેવો અને વિવિધ આભૂષણોથી ભગવાનને શણગારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સંધ્યા આરતી કરવામાં આવે છે અને રાત્રે 8.30 વાગ્યે ભગવાનની શયન આરતી સાથે દિવસના સેવા ક્રમને પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદના મહાકાલ મંદિરમાં ઉજ્જૈનની ઝલક
અમદાવાદના મહાકાલ મંદિરમાં ઉજ્જૈનની ઝલક (Etv Bharat Gujarat)

પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉજ્જૈનમાં ભગવાન મહાકાલનો જે રીતે વિવિધ દિવસો અને તહેવારો અનુસાર અલગ-અલગ શૃંગાર કરવામાં આવે છે, તેવી જ પરંપરા અહીં પણ જાળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. દરેક તહેવાર અને તિથિનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ હોય છે અને તે મુજબ ભગવાનનો શૃંગાર કરવામાં આવે છે.

શિવ સાધના માટે દરોજ્જ ઉમેટે છે શિવભક્તોની ભીડ
શિવ સાધના માટે દરોજ્જ ઉમેટે છે શિવભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

45 દિવસની શ્રાવણ ઉજવણીમાં અનેક વિશેષ કાર્યક્રમો

હાલ શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને મહાકાલ મંદિર પરિસરમાં 45 દિવસ સુધી શ્રાવણ માસની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે છ શ્રાવણ સોમવાર હોવાથી ભક્તોમાં પણ વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન ધાર્મિક કાર્યક્રમો ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક તહેવારોને પણ વિશેષ રીતે ઉજવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

રક્ષાબંધનના દિવસે ભગવાન મહાકાલને 11 હજાર બેસનના લાડુનો મહાભોગ ધરાવવામાં આવશે. જન્માષ્ટમીના પર્વે ભગવાન મહાકાલનો શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપમાં વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવશે. જ્યારે નાગપંચમીના દિવસે વર્ષમાં એકવાર ભગવાનને ધારણ કરાવવામાં આવતા રજત વાસુકી નાગનો વિશેષ શૃંગાર ભક્તો માટે ખાસ આકર્ષણ બનશે.

અમદાવાદના પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં આવેલું મહાકાલ મંદિર
અમદાવાદના પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં આવેલું મહાકાલ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મહાશિવરાત્રિથી હરિહર મિલન સુધીની ઉજવણી

મંદિરમાં માત્ર શ્રાવણ માસ જ નહીં, પરંતુ વર્ષ દરમિયાનના અનેક મુખ્ય ધાર્મિક તહેવારો પણ વિશેષ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. મહાશિવરાત્રિનો ઉત્સવ અહીં 10 દિવસ સુધી ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત હોળી, નાગપંચમી, ઉમા સાંઝી મહોત્સવ, દશેરા અને હરિહર મિલન જેવા તહેવારો પણ ધાર્મિક પરંપરા અને વિશેષ શૃંગાર સાથે ઉજવવામાં આવે છે.

શ્રાવણ માસની દ્વિતીયાના દિવસે ભગવાન મહાકાલનો હરિહર સ્વરૂપમાં વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાન શિવ અને વિષ્ણુના એકત્વને દર્શાવતા આ સ્વરૂપના દર્શન માટે પણ ભક્તોમાં વિશેષ આકર્ષણ જોવા મળ્યું હતું. પ્રહલાદનગરનું મહાકાલ મંદિર છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આસપાસના વિસ્તારના ભક્તો માટે આસ્થાનું મહત્વનું કેન્દ્ર બન્યું છે. ઉજ્જૈન જેવી સેવા પરંપરાથી પ્રેરિત ભસ્મ આરતી, દૈનિક પૂજા, વિવિધ સ્વરૂપોમાં શૃંગાર અને તહેવારોની વિશેષ ઉજવણીને કારણે આગામી દિવસોમાં ભગવાન મહાકાલના દર્શન માટે ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે.

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TAGGED:

LORD SHIVA
MAHAKAL TEMPLE IN AHMEDABAD
MAHAKAL TEMPLE UJJAIN
પવિત્ર શ્રાવણ માસ
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