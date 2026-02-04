વ્હોટ્સએપથી પ્રેમજાળમાં ફસાવી, સુરત બોલાવી કોટાની યુવતી પર 20 દિવસ દુષ્કર્મ આચર્યું

ETV Bharat / state

રાજસ્થાનની યુવતી સાથે ઓળખ છુપાવી મિત્રતા બનાવી, બર્થ-ડે પાર્ટીનું બહાનું બનાવી સુરત બોલાવી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 10:44 PM IST

સુરત: ડાયમંડ સિટી સુરતના રાંદેરમાં રાજસ્થાનના કોટા શહેરની 21 વર્ષીય યુવતીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પ્રેમજાળમાં ફસાવી, સુરત બોલાવી 20 દિવસ સુધી ગોંધી રાખી નશીલા ઈન્જેક્શન આપી ગેંગરેપ આચરવામાં આવ્યો હોવાનીઘટના સામે આવી છે.રાંદેર પોલીસે આ કૃત્ય આચરનારા બે નરાધમોની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આરોપીએ પોતાની પોતાની અસલી ઓળખ છુપાવી યુવતી સાથે દોસ્તી કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા વાત કરી યુવતીનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ તેને જાળમાં ફસાવવા માટે આયોજનબદ્ધ કાવતરું ઘડ્યું હતું.

સુરતના રાંદેર પોલીસ સ્ટેશને નોંધાઈ ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

ગત પહેલી જાન્યુઆરીએ અમન વર્માના જન્મદિવસની ઉજવણીના બહાને યુવતીને બંને આરોપીઓએ ભોળવીને સુરત બોલાવી હતી. બાદમાં અહીં અમન અને મહંમદ તોહીદુલે તેને 'મૂનલાઈટ' હોટલ અને વીર સાવરકર બિલ્ડિંગના ફ્લેટમાં બંધક બનાવી લીધી હતી. અહીં 20 દિવસ સુધી યુવતીને હાઈડોઝ નશીલા ઈન્જેક્શન આપી બેભાન કરી દેવાતી અને બંને નરાધમો તેની પર વારંવાર દુષ્કર્મ તેના પર આચરતા હતા. એટલું જ નહીં, યુવતીના દાગીના લૂંટી લઈ તેને દેહવિક્રયના ધંધામાં ધકેલવાની પણ કોશિશ કરવામાં આવી હતી.

નરાધમોના સકંજામાંથી માંડ-માંડ છૂટેલી પીડિતાએ હિંમત દાખવી રાંદેર પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ACP બી.એ. ચૌધરી અને PI આર.જે. ચૌધરીએ મામલાની ગંભીરતા સમજી તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે આરોપી અમન અજય પ્રસાદ વર્મા (વેઈટર) અને મહંમદ તોહીદુલ (દરજી)ની ધરપકડ કરી BNS ની કલમ 64(1) અને 140(3) હેઠળ ગુનો નોંધી બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.

